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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - РИА Новости, 19.08.2021
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:19
2021-08-19T01:19
справки
евразийский экономический союз
россия
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Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе. Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2021 года, составила 184 миллиона человек.Процессы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, негативно повлияли на экономику ЕАЭС. Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в январе-декабре 2020 года составил 1,73 триллиона долларов, что составляет 97% к уровню аналогичного периода 2019 года. Объем внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС с третьими странами за январь-декабрь 2020 года составил 622,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт товаров – 364,4 миллиарда долларов, импорт – 258,4 миллиарда долларов. По сравнению аналогичным периодом 2019 года объем внешнеторгового оборота снизился на 15,4% – на 113 миллиардов долларов, из них экспорт – на 20,9% (на 96,4 миллиарда долларов), импорт – на 6% (на 16,6 миллиарда долларов). Однако в 2021 году ситуация изменилась. В январе-мае 2021 года наблюдалась положительная динамика основных социально-экономических показателей. Объем валового внутреннего продукта за январь-март 2021 года составил 416,19 миллионов долларов (99,3% к январю-марту 2020 года). Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на пандемию коронавируса, смогли в 2021 году нарастить товарооборот. Оборот внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 19,1% и составил 297,4 миллиарда долларов, из них экспорт – 176,6 миллиарда долларов, импорт – 120,8 миллиарда долларов. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе была провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.Основными целями Союза являются:Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза. Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%).Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2021 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану. Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам государств-членов ЕАЭС, желающим работать в России, Казахстане, Белоруссии, Армении или Киргизии, не требуется оформлять разрешительные документы, такие как патенты или разрешения на работу.Укрепляется международное сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами. В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2018 году было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а также временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли с Ираном (вступили в силу в 2019 году). В 2019 году соглашения о свободной торговле были подписаны с Сингапуром и Сербией. Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией. В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, евразийский экономический союз, россия
01:19 19.08.2021
 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан, Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года.
Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия.
В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.
Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши), численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2021 года, составила 184 миллиона человек.
Процессы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, негативно повлияли на экономику ЕАЭС. Объем валового внутреннего продукта стран-членов ЕАЭС в январе-декабре 2020 года составил 1,73 триллиона долларов, что составляет 97% к уровню аналогичного периода 2019 года.
Объем внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС с третьими странами за январь-декабрь 2020 года составил 622,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт товаров – 364,4 миллиарда долларов, импорт – 258,4 миллиарда долларов. По сравнению аналогичным периодом 2019 года объем внешнеторгового оборота снизился на 15,4% – на 113 миллиардов долларов, из них экспорт – на 20,9% (на 96,4 миллиарда долларов), импорт – на 6% (на 16,6 миллиарда долларов).
Однако в 2021 году ситуация изменилась. В январе-мае 2021 года наблюдалась положительная динамика основных социально-экономических показателей. Объем валового внутреннего продукта за январь-март 2021 года составил 416,19 миллионов долларов (99,3% к январю-марту 2020 года).
Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на пандемию коронавируса, смогли в 2021 году нарастить товарооборот.
Оборот внешней торговли товарами государств-членов ЕАЭС со странами вне ЕАЭС за январь-май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 19,1% и составил 297,4 миллиарда долларов, из них экспорт – 176,6 миллиарда долларов, импорт – 120,8 миллиарда долларов.
ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
Идея создания ЕАЭС была заложена в принятой президентами России, Белоруссии и Казахстана 18 ноября 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. В ней зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе была провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
Основными целями Союза являются:
  • создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
  • формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов;
  • всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов, они наделены полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета. ВЕЭС рассматривает принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Заседания Высшего совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза по инициативе любого из государств-членов или председателя Высшего совета могут созываться внеочередные заседания Высшего совета.
Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. Основными задачами Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках Союза.
Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.
Предусматривается создание к 2025 года наднационального органа по регулированию финансового рынка, который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.
Финансирование деятельности органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Союза, который формируется в российских рублях за счет долевых взносов государств-членов (Армения – 1,22%, Белоруссия – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Киргизия – 1,9%, Российская Федерация – 85,265%).
Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
С 1 января 2021 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану.
Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.
На территориях государств-членов Союза функционирует общий рынок труда; реализуется свобода передвижения рабочей силы. Гражданам государств-членов ЕАЭС, желающим работать в России, Казахстане, Белоруссии, Армении или Киргизии, не требуется оформлять разрешительные документы, такие как патенты или разрешения на работу.
Укрепляется международное сотрудничество ЕАЭС с зарубежными партнерами.
В октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
В 2018 году было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а также временное соглашение, ведущее к созданию зоны свободной торговли с Ираном (вступили в силу в 2019 году). В 2019 году соглашения о свободной торговле были подписаны с Сингапуром и Сербией. Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией.
В декабре 2018 года была учреждена медаль "За вклад в развитие Евразийского экономического союза".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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