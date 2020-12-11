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Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли
Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно активизировать переговоры по соглашениям о зоне свободной... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:17
2020-12-11T21:38
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
киргизия
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казахстан
в мире
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно активизировать переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли с другими странами.По его словам, "это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире". "Поэтому предлагаю комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) активизировать переговоры также с другими государствами", - заявил белорусский президент.Лукашенко отметил, что, несмотря на сложности, обусловленные пандемией, в 2020 году была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями, проведен ряд мероприятий в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном. "Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией", - сказал белорусский лидер.По его словам, "в рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств - членов ЕАЭС".Лукашенко отметил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства в ЕАЭС удалось выполнить в силу объективных обстоятельств: часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако он убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году.По словам президента, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому будут переданы права страны - председателя в органах союза на год.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, в мире

Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли

13:17 11.12.2020 (обновлено: 21:38 11.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно активизировать переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли с другими странами.

"В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества ЕАЭС. Нам предстоит определить основные направления деятельности союза в этой сфере на 2021 год. Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией, а также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном", - сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС в пятницу, который проходит в режиме видеоконференции.

По его словам, "это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире". "Поэтому предлагаю комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) активизировать переговоры также с другими государствами", - заявил белорусский президент.
Лукашенко отметил, что, несмотря на сложности, обусловленные пандемией, в 2020 году была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями, проведен ряд мероприятий в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном. "Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией", - сказал белорусский лидер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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По его словам, "в рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств - членов ЕАЭС".
Лукашенко отметил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства в ЕАЭС удалось выполнить в силу объективных обстоятельств: часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако он убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году.
По словам президента, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому будут переданы права страны - председателя в органах союза на год.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиргизияАрменияКазахстанВ мире
 
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