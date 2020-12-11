https://ria.ru/20201211/torgovlya-1588753007.html

Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли

Лукашенко призвал ЕАЭС активнее работать над зонами свободной торговли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно активизировать переговоры по соглашениям о зоне свободной... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:17

2020-12-11T13:17

2020-12-11T21:38

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

киргизия

армения

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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно активизировать переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли с другими странами.По его словам, "это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире". "Поэтому предлагаю комиссии (Евразийской экономической комиссии – ред.) активизировать переговоры также с другими государствами", - заявил белорусский президент.Лукашенко отметил, что, несмотря на сложности, обусловленные пандемией, в 2020 году была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями, проведен ряд мероприятий в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном. "Продолжаются переговоры по заключению торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров по либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией", - сказал белорусский лидер.По его словам, "в рамках цифровой повестки формируется система соответствующих транспортных коридоров, обеспечивается взаимодействие в сферах промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, содействие трудоустройству и занятости граждан государств - членов ЕАЭС".Лукашенко отметил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства в ЕАЭС удалось выполнить в силу объективных обстоятельств: часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако он убежден, что совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году.По словам президента, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому будут переданы права страны - председателя в органах союза на год.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20201208/tabak-1588212277.html

https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588740445.html

россия

белоруссия

киргизия

армения

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, киргизия, армения, казахстан, в мире