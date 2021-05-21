https://ria.ru/20210521/putin-1733283344.html

Путин заявил о росте товарооборота между странами ЕАЭС

Путин заявил о росте товарооборота между странами ЕАЭС - РИА Новости, 21.05.2021

Путин заявил о росте товарооборота между странами ЕАЭС

Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на пандемию коронавируса, смогли в первом квартале 2021 года нарастить товарооборот, заявил РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:14

2021-05-21T13:14

2021-05-21T14:37

евразийский экономический союз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на пандемию коронавируса, смогли в первом квартале 2021 года нарастить товарооборот, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета."Несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210521/nazarbaev-1733289602.html

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2021

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евразийский экономический союз, владимир путин, экономика