https://ria.ru/20210817/samolet-1746078457.html

Самолет Ил-112В

Самолет Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Самолет Ил-112В

Ил-112В – первый в современной истории авиастроения России легкий военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:51

2021-08-17T13:51

2021-08-17T13:53

справки

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

крушение ил-112в в подмосковье

ил-112в

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Ил-112В – первый в современной истории авиастроения России легкий военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В должен заменить выбывающий парк самолетов Ан-26. Самолет начали создавать в 2003 году в Авиационном комплексе имени С.В. Ильюшина (ныне входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). К 2010 году было выпущено почти 95% всей рабочей конструкторской документации и передано на завод-изготовитель в Воронеже (ныне Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), входит в состав ОАК). В 2010-2013 годах из-за отсутствия финансирования работы по Ил-112В не велись. В 2013 году они продолжились, но техническое задание на Ил-112В несколько скорректировали, что потребовало доработки. Проектирование и строительство самолета полностью ведется в цифровом формате с использованием 3D-моделей. Для ускорения части опытно-конструкторских работ впервые применяется 3D-печать. В ноябре 2018 года состоялась выкатка на заводскую летно-испытательную станцию первого летного образца Ил-112В. Первый полет он совершил 30 марта 2019 года. После этого разработчики доработали все системы и снизили вес самолета. Второй полет Ил-112В состоялся 30 марта 2021 года. Он продолжался около 30 минут и прошел без неприятных сюрпризов. В июле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым. Второй образец новой модели воздушного судна в настоящее время проходит ресурсные испытания. Особенностью нового легкого транспортника является крыло, представляющее собой кессонную конструкцию. Вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, цельное крыло Ил-112В крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Данное конструкторское решение позволило снизить вес крыла. Ил-112В оснащается оборудованием на российской элементной базе, из отечественных комплектующих. Пилотажно-навигационное оборудование обеспечивает возможность автоматического захода на посадку на категорированные аэродромы по минимуму II категории ИКАО и ручной заход на посадку на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Конструкция самолета позволяет осуществлять взлет и посадку на аэродромы с грунтовым покрытием. Увеличенные размеры грузовой кабины нового российского транспортника, по сравнению с Ан-26, позволяют разместить автомобиль типа УАЗ-452, до 50 человек личного состава, до 26 парашютистов с личным вооружением.На Воронежском авиационном заводе ведут работы по созданию поточной линии сборки самолета на базе существующих производственных площадей.Технические характеристики Ил-112ВМаксимальная взлетная масса – 21000 кг.Максимальная масса полезной нагрузки – 5000 кг.Максимальная скорость – 500 км/ч.Практический потолок – 7200 м.Дальность полета (полезная нагрузка 5 т) – 1200 км.15 августа 2021 года первый образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелет из Воронежа в подмосковный город Жуковский. Военная машина должна была принять участие в форуме "Армия-2021". 17 августа опытный образец Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку во время тренировочного полета в Подмосковье, по предварительным данным, из-за загоревшегося двигателя. Так как самолет, заходя на посадку, имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром. Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, крушение ил-112в в подмосковье, ил-112в