https://ria.ru/20210817/ekipazh-1746057408.html
Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021
Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погиб, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T12:01
2021-08-17T12:01
2021-08-17T14:33
происшествия
московская область (подмосковье)
ил-112
кубинка
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погиб, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли."По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось", - сказал собеседник агентства.Опытный образец самолета Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку во время тренировочного полёта в Подмосковье, сообщила ранее ОАК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210814/samolet-1745747727.html
московская область (подмосковье)
кубинка
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происшествия, московская область (подмосковье), ил-112, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
12:01 17.08.2021 (обновлено: 14:33 17.08.2021)
Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Источник: экипаж разбившегося в Подмосковье Ил-112В, по предварительным данным, погиб