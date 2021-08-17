https://ria.ru/20210817/ekipazh-1746057408.html

Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Источник сообщил о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погиб, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:01

2021-08-17T12:01

2021-08-17T14:33

происшествия

московская область (подмосковье)

ил-112

кубинка

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Экипаж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке, по предварительным данным, погиб, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли."По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось", - сказал собеседник агентства.Опытный образец самолета Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку во время тренировочного полёта в Подмосковье, сообщила ранее ОАК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/samolet-1745747727.html

московская область (подмосковье)

кубинка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), ил-112, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак)