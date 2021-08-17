https://ria.ru/20210817/samolet-1746057500.html

Источник назвал возможную причину катастрофы Ил-112В

Источник назвал возможную причину катастрофы Ил-112В - РИА Новости, 17.08.2021

Источник назвал возможную причину катастрофы Ил-112В

Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье, по предварительным данным, из-за загоревшегося двигателя,... РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T12:01

2021-08-17T12:01

2021-08-17T12:32

происшествия

ил-112в

крушение ил-112в в подмосковье

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье, по предварительным данным, из-за загоревшегося двигателя, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли."Предварительно, причина техническая – отказ и пожар одного из двигателей. Так как самолет заходил на посадку и имел малую высоту и низкую скорость, отказ двигателя привел к сваливанию воздушного судна и его падению с последующим разрушением от удара об землю и пожаром", - сказал собеседник агентства.Экипаж Ил-112В, по предварительным данным, погиб, заявил ранее источник РИА Новости в авиастроительной отрасли.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

https://ria.ru/20210817/samolet-1746060628.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ил-112в, крушение ил-112в в подмосковье