https://ria.ru/20210705/samolet-1739959186.html
В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В - РИА Новости, 05.07.2021
В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
Минобороны России и другие госзаказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:14
2021-07-05T16:14
2021-07-05T16:24
новое оружие россии
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ил-112
юрий борисов (вице-премьер)
ан-26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Минобороны России и другие госзаказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания на авиастроительном предприятии в Воронеже - Воронежском акционерном самолетостроительном обществе."Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, производителе этих машин.Он отметил, что завод на третьем самолете должен показать достижение заданных характеристик, а пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили"."Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - добавил Борисов.После запуска самолета в серийное производство, по словам зампреда правительства, предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе"."Общее количество которых планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы", - сказал вице-премьер.Серийное производство, по его словам, планируется начать с 2023 года."Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия, ФСБ России и МЧС России", - добавил вице-премьер."Наверняка у машины появятся перспективы поставки на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован", - констатировал Борисов.В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. В марте управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой сообщал, что идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
https://ria.ru/20210330/polet-1603479468.html
https://ria.ru/20210705/soveschanie-1739957416.html
https://ria.ru/20210527/il-112-1734441277.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ил-112, юрий борисов (вице-премьер), ан-26, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, воронеж, безопасность
В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:14 05.07.2021 (обновлено: 16:24 05.07.2021)
В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В для Минобороны и других заказчиков
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Минобороны России и другие госзаказчики получат до 200 новых военно-транспортных самолетов Ил-112В
, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов
по итогам совещания на авиастроительном предприятии в Воронеже - Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.
"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, производителе этих машин.
Он отметил, что завод на третьем самолете должен показать достижение заданных характеристик, а пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили".
"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - добавил Борисов.
После запуска самолета в серийное производство, по словам зампреда правительства, предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе".
"Общее количество которых планируется до 200 штук. Очень хорошая загрузка и перспективы", - сказал вице-премьер.
Серийное производство, по его словам, планируется начать с 2023 года.
"Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин. Дополнительными государственными заказчиками данных самолетов могут выступить Росгвардия
, ФСБ
России и МЧС
России", - добавил вице-премьер.
"Наверняка у машины появятся перспективы поставки на экспорт, потому что кластер подобных машин сейчас очень востребован", - констатировал Борисов.
В конце мая президент РФ Владимир Путин
заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. В марте управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой сообщал, что идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26
. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.