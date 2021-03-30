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Новый военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:11
2021-03-30T15:49
россия
ил-112
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).В компании отметили, что программа летных испытаний продолжается.Тридцатиминутный полет состоялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО и прошел "без неприятных сюрпризов".Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они проверили различные режимы работы двигателей, устойчивость и управляемость самолета, работу его систем.Первый полет состоялся 30 марта 2019 года. По словам управляющего директора ПАО "Ил" Сергея Яркового, за это время разработчики доработали все системы и снизили вес самолета.Ил-112В спроектирован для перевозки и воздушного десантирования людей, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.Самолет придет на смену Ан-26. Его крейсерская скорость — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.Планируется выпускать до 12 машин в год.
https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html
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60
россия, ил-112, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак)

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет

13:11 30.03.2021 (обновлено: 15:49 30.03.2021)
 
© Фото : ОАКВторой полет Ил-112В
Второй полет Ил-112В - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : ОАК
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В компании отметили, что программа летных испытаний продолжается.
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Тридцатиминутный полет состоялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО и прошел "без неприятных сюрпризов".
Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они проверили различные режимы работы двигателей, устойчивость и управляемость самолета, работу его систем.
Первый полет состоялся 30 марта 2019 года. По словам управляющего директора ПАО "Ил" Сергея Яркового, за это время разработчики доработали все системы и снизили вес самолета.
Ил-112В спроектирован для перевозки и воздушного десантирования людей, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.
Самолет придет на смену Ан-26. Его крейсерская скорость — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.
Планируется выпускать до 12 машин в год.
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РоссияИл-112РостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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