https://ria.ru/20210330/polet-1603439006.html

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В выполнил второй полет

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:11

2021-03-30T13:11

2021-03-30T15:49

россия

ил-112

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил второй испытательный полет, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).В компании отметили, что программа летных испытаний продолжается.Тридцатиминутный полет состоялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ВАСО и прошел "без неприятных сюрпризов".Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они проверили различные режимы работы двигателей, устойчивость и управляемость самолета, работу его систем.Первый полет состоялся 30 марта 2019 года. По словам управляющего директора ПАО "Ил" Сергея Яркового, за это время разработчики доработали все системы и снизили вес самолета.Ил-112В спроектирован для перевозки и воздушного десантирования людей, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн.Самолет придет на смену Ан-26. Его крейсерская скорость — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.Планируется выпускать до 12 машин в год.

https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

https://ria.ru/20210329/samolety-1603367940.html

россия

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россия, ил-112, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак)