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Шоубиз
https://ria.ru/20210813/zagotovki-1745593394.html
"Засолила огурцы": какие заготовки делают знаменитости
"Засолила огурцы": какие заготовки делают знаменитости - РИА Новости, 13.08.2021
"Засолила огурцы": какие заготовки делают знаменитости
Стало известно, какие заготовки на зиму делают знаменитости. Анита Цой, Роза Сябитова и Наталья Сенчукова поделились своими кулинарными пристрастиями с сайтом... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T12:40
2021-08-13T12:40
шоубиз
анита цой
роза сябитова
еда
знаменитости
виктор рыбин
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стало известно, какие заготовки на зиму делают знаменитости. Анита Цой, Роза Сябитова и Наталья Сенчукова поделились своими кулинарными пристрастиями с сайтом Teleprogramma.pro. Анита Цой призналась, что никто из ее близких домашними заготовками не занимается. Однако сама она — "садовод-огородник с многолетним стажем" и уже приступила с закатке овощей и фруктов. Она успела сделать несколько видов компота, а также "засолила огурцы, кабачки и патиссоны, приготовила запас лечо из перца и молодой моркови"."Скоро дойдет очередь до аджики, соленых и маринованных помидоров, баклажанной и кабачковой икры. Будет варенье, новые компоты, морковь кимчи, грибочки…" — рассказывает певица. Исполнительница даже поделилась с читателями рецептом маринованного редиса. "Вам понадобится редис, укроп, вода, соль, чеснок, лавровый лист, перец горошком, кориандр и уксус. На дно банки укладываете зелень, затем редис. Заливаете рассолом, в который заранее добавляете все специи, и закатываете банки. А когда зимой вы эту баночку откроете, особенно если достанете ее из холодильника, получите настоящий хрустящий летний редис!" — уверяет звезда.Роза Сябитова делает желе из красной и черной смородины, малины. Но, в отличие от Аниты Цой, заготовками знаменитая сваха особо не увлекается. "Я не сторонница все запасать, я за то, чтобы дети и друзья приезжали и ели свежее", — говорит Сабятива. Ведущая отметила, что "скоро пойдут яблоки", однако она пока не знает, что из них можно приготовить на зиму. "Я еще не успела стать заядлой в этом вопросе, наверно с появлением внуков ситуация изменится", — уверяет сваха.Наталья Сенчукова много припасов на зиму не делает. Супруга Виктора Рыбина сушит мелиссу, чтобы зимой пить с ней чай, замораживает черноплодную рябину и запасается яблоками."Храним (яблоки — Прим. Ред.) просто на закрытой веранде в пластиковых ящиках, главное чтобы яблоки не касались друг друга и могли "дышать". В этом году доели их в феврале. Бывало, что какой-то портился, но в целом хорошо сохранились. Осенью, надеюсь, соберем хороший урожай, чтобы не пришлось покупать их в магазинах", — раскрыла певица. Осталось еще несколько летних дней. В материале РИА Новости можно узнать, где знаменитости проводят свои отпуска.
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анита цой, роза сябитова, еда, знаменитости, виктор рыбин
12:40 13.08.2021
 

"Засолила огурцы": какие заготовки делают знаменитости

© Pixabay / Alexei_other / 1402 imagesОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Pixabay / Alexei_other / 1402 images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Стало известно, какие заготовки на зиму делают знаменитости. Анита Цой, Роза Сябитова и Наталья Сенчукова поделились своими кулинарными пристрастиями с сайтом Teleprogramma.pro.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Анита Цой призналась, что никто из ее близких домашними заготовками не занимается. Однако сама она — "садовод-огородник с многолетним стажем" и уже приступила с закатке овощей и фруктов. Она успела сделать несколько видов компота, а также "засолила огурцы, кабачки и патиссоны, приготовила запас лечо из перца и молодой моркови".
"Скоро дойдет очередь до аджики, соленых и маринованных помидоров, баклажанной и кабачковой икры. Будет варенье, новые компоты, морковь кимчи, грибочки…" — рассказывает певица.
Исполнительница даже поделилась с читателями рецептом маринованного редиса.
"Вам понадобится редис, укроп, вода, соль, чеснок, лавровый лист, перец горошком, кориандр и уксус. На дно банки укладываете зелень, затем редис. Заливаете рассолом, в который заранее добавляете все специи, и закатываете банки. А когда зимой вы эту баночку откроете, особенно если достанете ее из холодильника, получите настоящий хрустящий летний редис!" — уверяет звезда.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Роза Сябитова
Роза Сябитова делает желе из красной и черной смородины, малины. Но, в отличие от Аниты Цой, заготовками знаменитая сваха особо не увлекается.
"Я не сторонница все запасать, я за то, чтобы дети и друзья приезжали и ели свежее", — говорит Сабятива.
Ведущая отметила, что "скоро пойдут яблоки", однако она пока не знает, что из них можно приготовить на зиму. "Я еще не успела стать заядлой в этом вопросе, наверно с появлением внуков ситуация изменится", — уверяет сваха.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаталья Сенчукова, Виктор Рыбин на праздновании дня рождения Сергея Мазаева
Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин на праздновании дня рождения Сергея Мазаева - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин на праздновании дня рождения Сергея Мазаева
Наталья Сенчукова много припасов на зиму не делает. Супруга Виктора Рыбина сушит мелиссу, чтобы зимой пить с ней чай, замораживает черноплодную рябину и запасается яблоками.
"Храним (яблоки — Прим. Ред.) просто на закрытой веранде в пластиковых ящиках, главное чтобы яблоки не касались друг друга и могли "дышать". В этом году доели их в феврале. Бывало, что какой-то портился, но в целом хорошо сохранились. Осенью, надеюсь, соберем хороший урожай, чтобы не пришлось покупать их в магазинах", — раскрыла певица.
Осталось еще несколько летних дней. В материале РИА Новости можно узнать, где знаменитости проводят свои отпуска.
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