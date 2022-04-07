https://ria.ru/20220407/malina-1782398350.html

Когда сажать малину в открытый грунт: правила и советы экспертов

Когда сажать малину 2022: посадка саженцев рядами в открытый грунт

Когда сажать малину в открытый грунт: правила и советы экспертов

Выращивание малины включает в себя несколько этапов: выбор саженцев, посадка в открытый грунт, полив, обрезка и удобрение, борьба с вредителями и болезнями... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:18

2022-04-07T21:18

2022-04-07T21:18

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Выращивание малины включает в себя несколько этапов: выбор саженцев, посадка в открытый грунт, полив, обрезка и удобрение, борьба с вредителями и болезнями. Когда и по какой схеме посадить кусты малины, почему важно соблюдать расстояние между рядами и как получить богатый урожай – в материале РИА Новости.Посадка малиныСоблюдение всех правил посадки и ухода за малиной помогает достичь желаемого результата - хорошего урожая ягод.Когда сажать малинуПервым встает вопрос: когда лучше сажать малину - осенью или весной? И то, и другое время года считается благоприятным для посадки кустов.По сезонуПо регионуВ средней полосе России одинаково удачна посадка как весной, так и осенью. Все зависит от характеристик выбранного сорта и от предпочтений садовода. Климат позволяет сажать малину и в октябре, когда уже довольно холодно, а грунт напитан влагой. В Сибири и на Урале выбор времени года диктуют погодные условия. Избегая осенних и зимних холодов, многие садоводы предпочитают высаживать ягоду весной. В южных частях страны весна наступает рано, поэтому лучше разводить саженцы осенью.Выбор саженцевПри выборе саженцев малины для сада Альбина Павлова, агроном питомника растений "Все Сорта", рекомендует учитывать несколько моментов:Кроме того, эксперт советует посадить саженцы в день покупки."Не стоит покупать самые популярные и дорогие сорта, если не уверены, что хозяйство действительно располагает ими. В массе садовые питомники и операторы скупают дешевые сорта и выдают их за дорогие. Питомник должен предоставить либо сертификат, либо данные о приобретении маточного корня, обычно их покупают в Польше или Белоруссии", - предостерегает Антон Кривенюк, СХПК "Брянский гектар".СортаСелекционеры вывели огромное количество сортов малины: традиционные и ремонтантные, с красными, черными, оранжевыми и желтыми ягодами.★ Раннеспелые. Их отличает быстрый период цветения и образования ягод. "Опытные садоводы говорят, что раннеспелые сорта малины не дают обильный урожай в отличие от ее более поздних братьев. Но это не мешает им оставаться всеобщими любимцами. Потому что период плодоношения ранней малины достаточно долгий даже у традиционных сортов, не говоря о ремонтантных", - говорит Альбина Павлова. Среди популярных сортов выделяют: "Беглянка", "Метеор", "Конёк-горбунок", "Солнышко".★ Среднеранние. Малина среднеранних сортов зреет не одновременно, поэтому она не очень подходит для промышленного выращивания и реализации. Отличается крупными плодами, устойчивостью к заболеваниям, неприхотливостью к условиям выращивания. Садоводы выделяют сорта: "Метеор", "Геракл", "Солнышко", "Мишутка", "Гусар".★ Среднеспелые. Начинают плодоносить к концу июля, а заканчивают при наступлении заморозков. "Созревание дружное, с куста сразу можно собрать до двух-трех кг ягод. Самые сочные и сладкие они в летний период. Осенью, когда дождей становится больше, а световой день укорачивается, плоды могут уступать в сахаристости, но, как и летом, обладают сильным ароматом. Здоровые кусты хорошо противостоят заболеваниям и повреждениям насекомыми", - отмечает агроном. Представители, заслужившие высокую оценку садоводов: “Кумберленд”, “Исполин”, “Награда”, “Маросейка”, GLEN AMPLE, BLACK JEWEL (черноплодная), “Жёлтый гигант”.★ Среднепоздние. Период их созревания более долгий, зато растения легко переносят как жару, так и холод, при этом дают хороший урожай. Ягоды обычно крупные и сочные. Один куст может дать пять-шесть кг малины. Плодоношение начинается с августа и продолжается до поздней осени. Альбина Павлова рекомендует посадить на участке сорта: "Таруса", "Патриция", GLEN DOLL, BETTY ASHBURNER (плетистая), "Рубиновое ожерелье", "Вольница".★ Поздние. Созревают в конце лета. Кусты мощные, ягоды обладают насыщенным вкусом и ароматом. Растения редко болеют и устойчивы к вредителям. Эти сорта не оценят только садоводы, проживающие на территориях, где осенние заморозки начинаются в октябре - кусты не будут успевать полноценно плодоносить. Качественный осенний урожай способны дать сорта: "Октавия", NIUBURG, "Бригантина", "Таганка", "Таруса".Способы посадки малиныПо словам Альбины Павловой, в средней полосе предпочитают сажать рядами и кустовым способом. На Юге малина хорошо себя чувствует в молодом, чуть затененном саду, посаженная гнездовым способом. В Сибири растениям нужно создать благоприятные условия, посадив в траншею с подушкой из органических остатков и навоза.Кустовой (ямочный)Самый популярный метод. Удобен тем, что кусты можно высаживать в различных участках сада. При правильной планировке они располагаются на расстоянии не менее 70 см друг от друга. Глубина ямы около 50 см. На дно выкладывают питательную смесь, выставляют саженец, расправляют корни и равномерно присыпают землей. Затем слегка уплотняют грунт, чтобы убрать воздушные полости. Корневая шейка должна остаться на уровне поверхности почвы. В ямке оставляют место для полива. Полезным будет после посадки замульчировать куст опилками, соломой.ТраншейныйТакой метод посадки подразумевает использование питательной подушки, чтобы растение получило максимум полезных веществ для роста, развития и плодоношения. "Органические вещества при разложении не только питают, но и согревают саженцы. Какой длины будет траншея, решает сам садовод, а вот глубина потребуется не менее 60 см, ширина – полметра", - поясняет Альбина Павлова.Слои могут располагаться в следующем порядке:Края огораживают шифером или досками, так малина не будет расползаться по саду.ОднорядныйЭтот способ посадки малины заключается в создании сплошной стены из побегов. Для этого их сажают близко друг к другу, на расстоянии в 30-50 см. Укрепленная обустроенными шпалерами малина проветривается воздушными потоками и хорошо прогревается и освещается солнцем.Схема высадки малины в два ряда подходит для небольших участков с экономией места. С относительно малой площади при должном уходе можно собирать хороший урожай. При двухрядном способе посадки расстояние между саженцами должно быть не менее 50 см, а междурядье – минимум полтора метра.ГнездовойТакой метод используют в засушливой местности. "К центральной опоре на высоте 1,2-1,5 метра подвязывают побеги четырех-шести кустов. Посадочную яму для такого "гнезда" делают диаметром около метра и глубиной около 50 сантиметров. Но такой способ не подходит для влажного климата: есть вероятность заболевания малинника серой гнилью", - предупреждает Альбина Павлова.В виде куртиныЕсли посмотреть на малинник, посаженный таким способом, создаётся впечатление, что это заросли дикой ягоды. Когда организуют куртину, именно этого и добиваются, потому что куща позволяет саженцам выживать и плодоносить на территориях с суровым климатом. Эксперт отмечает, что растения в куртине разновозрастные. Свободные участки заполняются побегами замещения и корневыми отпрысками. Место для посадки желательно выбрать защищенное от ветра и хорошо освещенное солнцем. Примерно раз в пять лет такой малинник срезают на уровне земли, но он быстро восстанавливается за счет молодых побегов и снова плодоносит.На бревнахЭтот метод подразумевает использование разного древесного материала: веток, стволов деревьев, старых досок. Они укладываются на дно траншеи или ямы. В результате бревна выполняют три важные функции:“Древесный наполнитель присыпается землей, растительным перегноем, минеральными удобрениями, а сверху на холмик ставится и присыпается землей обрезанный куст малины. Его надо слегка утрамбовать и хорошо полить”, - поясняет специалист.В ведрахАгроном Альбина Павлова выделяет два основных преимущества такого способа посадки:Чтобы сохранить такой куст в зимний период, Альбина Павлова рекомендует уложить его в траншею, прикрыть листьями и снегом. А весной найти подходящее место для "путешествующего" ведра с саженцем. Поворачивая контейнер, можно добиться равномерного освещения куста со всех сторон. Если весна поздняя и холодная, можно поместить малину на время в теплицу или парник.В покрышкахСпособ посадки в покрышках используют многие садоводы. Найти рабочий материал легко. Борта шины удерживают влагу, жидкие подкормки, что очень важно для растения. Поверхность легко замульчировать. Кроме того, такая посадка смотрится эстетично, особенно в момент созревания ягод."Покрышку можно углубить наполовину в выкопанную яму или оставить целиком на поверхности. Заполнить плодородным грунтом, чтобы саженец чувствовал себя комфортно. В одно колесо от легковой машины можно посадить до трех кустов, а в большом тракторном легко уместится мини-малинник", - отмечает эксперт.Как правильно сажатьВыполнение правил посадки гарантирует в будущем хорошие здоровые кусты и богатый урожай.Выбор и подготовка почвыМалина любит удобренную и рыхлую почву. Хорошо, когда это легкие суглинки или супеси. Особенно чувствительна она к подкормке органическими удобрениями (навоз, компост, перегной, куриный помёт). В качестве разрыхлителя могут выступить низовой торф и песок. Необходимы и минеральные подкормки. Такая почва будет отлично питать кусты, что скажется на их урожайности.Рыхлая земля - воздухопроницаема, удерживает влагу и снабжает корни кислородом. Показатель кислотности должен составлять от 5,8 до 6,5. Низкая кислотность влияет на цветение и плодоношение. Превышение нормы тоже нежелательно, для снижения этого показателя используют золу, мел, известь, яичную скорлупу.Подготовка саженцев"При отборе нужно оставить только сильные саженцы. Слабые и больные безжалостно отбраковывать, потому что сил на них будет потрачено много, а результат получится минимальный", – говорит Альбина Павлова. Специалист рекомендует укоротить кустики, если они не обрезаны при отсоединении от маточного куста. Длина их отростков должна составлять около 30 см. Диаметр корневой шейки – 6-8 см. Основные корни – 10 см. При обнаружении загнивших или поврежденных корней необходимо удалить их.Нельзя допускать высушивания корней на открытом воздухе. До посадки их можно обмакнуть в почвенную болтушку, накрыть мокрой тряпкой и соломой. Если нет возможности посадить сразу же, лучше прикопать растения.Глубина посадкиКак глубоко нужно копать землю, зависит от вида посадки. Чаще всего это 40-50 см. Но при траншейном методе и на бревнах яму копают глубже – 60-70 см. Для удобного ухода корни нужно опускать на 2-3 см ниже, чем это делали в питомнике. “Малина не любит сильных заглублений, поэтому уровень почвы в лунке должен быть на том же месте, что и уровень корневой шейки”, - отмечает Альбина Павлова.Схема посадкиКусты малины могут располагаться в разных частях сада (кустовой, гнездовой способы), рядами или ленточно (однорядный, двухрядный, траншейный способы).Садоводы отмечают оптимальную схему посадки малины:Особняком идет способ куртины, где условия произрастания малины приближены к природным.Процесс посадкиОбщие правила посадки малины, которые необходимо соблюдать, перечислила Альбина Павлова:Правила посадки“Нельзя сажать растение слишком глубоко, это замедлит его рост.Располагать корневую систему слишком близко к поверхности тоже не рекомендуется. Летом ветер будет ее высушивать, а зимой она окажется незащищенной от морозов”, - предупреждает Альбина Павлова.Каждый посаженный куст должен иметь возможность свободно развиваться, поэтому нужно избегать загустения. Слишком плотные заросли будут страдать болезнями и не дадут желаемого урожая.Способы размножения малиныРазмножить малину можно различными способами. Агроном Альбина Павлова перечислила их:❖ Корневыми отпрысками. В течение лета на корнях малины образуются отпрыски, которые выходят на поверхность и формируют побеги. Чтобы не происходило чрезмерного загустения, их срезают. Можно оставить отпрыски для размножения, позволить им развиваться, а впоследствии отделить лопатой и пересадить на новое место, не повредив земляной ком. Подходит для размножения осенью.❖ Древесными черенками. Способ, предназначенный для весенней посадки. После осенней обрезки необходимо выбрать здоровые, сильные отростки, обрезать черенки размером 30 сантиметров, завернуть в бумагу или ткань и убрать в погреб. Во влажном песке они хранятся до февраля. После их нужно вынуть и поместить нижним срезом в воду. При появлении корешков черенки пересаживают в контейнеры с плодородной землей. При появлении листочков малину необходимо посадить в грунт.❖ Корневыми черенками. Черенками называют и корневые отростки, достигшие в диаметре более двух мм. Кусочки корней укладывают в песчано-торфяную смесь, присыпают грунтом и накрывают плёнкой. При своевременном поливе через несколько недель на поверхности появятся первые всходы.Как правильно ухаживать за малиной после посадкиЧтобы саженцы порадовали обильным урожаем малины, необходим правильный уход:МульчированиеСаженцы мульчируют разными средствами: скошенная трава, перегной, торф, компост, сено, солома, опилки, хвоя, искусственные материалы. "Любой вид мульчи способен удержать влагу, поддержать воздухопроницаемость, защитить грунт от выветривания и размытия, предотвратить размножение инфекций и вредителей, упростить уход и улучшить внешний вид посадки", - говорит Альбина Павлова.Антон Кривенюк рассказывает, что на ягодной посадке он практикует мульчирование каждый год. И достоинств в этом масса. "Лучше мульчировать сеном, просто вилами раскидать под кустами, а руками обложить прикорневую часть. Такая мульча прекрасно держит влагу и мешает прорастанию сорняков – 100% польза", - говорит эксперт.Сбор и хранение урожаяЭксперт отмечает, что ягода должна достичь съемной зрелости, но не перезреть. Опадающие плоды указывают на запоздавший сбор. Для транспортировки урожая допускается снимать малину чуть недозревшей. Зрелую ягоду употребляют или перерабатывают сразу. При укладке плодов в тару не допускаются повреждения, придавливание, встряска.Хранить урожай непродолжительное время можно в холодном, проветриваемом помещении. Для долгого хранения идеально подходит морозильная камера. Нужно охладить ягоды, разложенные в один слой, и лишь после полного замерзания разложить в контейнеры или пластиковые пакеты.По словам Антона Кривенюка, малина хранится только в промышленных холодильниках. Поэтому если это коммерческая посадка для продажи, сбор под покупателя и отправку груза, все надо просчитать на старте. "Пик урожая летней малины приходится на 5-15 июля плюс-минус пять дней в обе стороны. Урожай ремонтантной растягивается на июль, август, сентябрь, но предсказать, когда пойдет волна и сколько ягод она даст, - невозможно", - говорит специалист.Борьба с болезнями и вредителямиСуществует три основных метода избавления от вредителей, утверждают садоводы:Ошибки в посадкеКакие ошибки при посадке малины допускают неопытные садоводы:"Главная ошибка – жадность, – говорит Антон Кривенюк. – При высадке кустов на расстоянии 30 см друг от друга, а не 60 см посадка представляет собой джунгли, под которыми приходится собирать ягоду. Побеги со всех сторон вырастают за неделю и загораживают доступ к свету для формирующейся ягоды, дождевая вода застаивается, все гниет".Советы опытных огородников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

малина, ягоды, растениеводство, растения, дача, дача, россия, общество