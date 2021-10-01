Нежные и хрустящие: советы кулинаров по заготовке маринованных патиссонов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Маринованные патиссоны — вкусная и несложная в приготовлении закуска на зиму, которая может быть удачной альтернативой привычным кабачкам. Рецепты хрустящих патиссонов в банке, этапы приготовления и советы кулинаров, как сделать заготовку так, чтобы получилось пальчики оближешь — в материале РИА Новости.

Патиссоны

Патиссоны — однолетнее растение из семейства тыквенных. Часто из-за схожего вкуса за ближайших родственников овоща принимают кабачки, но на деле ими считаются огурцы и дыни. Патиссон внешним видом напоминает колокольчик с юбкой, а его окрас варьируется от белого до ярко оранжевого, реже — темно-зеленого и полосатого.

Агрономы вывели большое разнообразие сортов “тарельчатой тыквы”, среди самых распространенных:

— “НЛО оранжевый” — популярный раннеспелый сорт, подходящий и для маринования, и для других видов приготовления.

“НЛО оранжевый” — популярный раннеспелый сорт, подходящий и для маринования, и для других видов приготовления. — “НЛО белый” — среднеспелый вид патиссона, который любят за его холодостойкость и светло-салатовый цвет.

“НЛО белый” — среднеспелый вид патиссона, который любят за его холодостойкость и светло-салатовый цвет. — “Солнышко” — сорт маленьких по размеру патиссонов ярко-оранжевого цвета, который лучше всего подходит для консервирования. Благодаря окрасу и форме его часто выбирают для праздничного стола.

“Солнышко” — сорт маленьких по размеру патиссонов ярко-оранжевого цвета, который лучше всего подходит для консервирования. Благодаря окрасу и форме его часто выбирают для праздничного стола. — “Чебурашка” — скороспелый сорт белого цвета, который также отличается холодостойкостью, потому его часто выращивают жители северных регионов России.

“Чебурашка” — скороспелый сорт белого цвета, который также отличается холодостойкостью, потому его часто выращивают жители северных регионов России. — “Зонтик” — раннеспелый сорт с более сладким вкусом и бледной расцветкой.

“Зонтик” — раннеспелый сорт с более сладким вкусом и бледной расцветкой. — “Пятачок” — еще одна раннеспелая разновидность, отлично выдерживающая засуху и подходящая для разных способов приготовления.

“Пятачок” — еще одна раннеспелая разновидность, отлично выдерживающая засуху и подходящая для разных способов приготовления. — “Гоша” — почти черный на вид сорт (на деле темно-зеленый), также относится к раннеспелым. Ему часто отдают предпочтение за счет необычного окраса и хороших вкусовых качеств.

Также существуют сорта “Белоснежка”, “Малахит”, “Диск”, “Солнечный зайчик”, “Шартрез” и др.

Калорийность

Овощ считается низкокалорийным продуктом — всего 18 ккал на 100 г. Плод на 90% состоит из воды и не содержит холестерина с насыщенными жирами, потому его часто включают в программы диетического питания.

Пищевая ценность

Несмотря на то, что патиссон не относится к продуктам с высокой калорийностью, его питательная ценность выше, чем у кабачка, за счет большого количества клетчатки (1,3 г), белка (0,6 г) и углеводов (5,5 г) в составе.

История продукта

История блюдцеобразного овоща начинается в XVII веке в Америке. Поначалу растение использовали как декоративное — его высаживали в качестве украшения сада. Но в какой-то момент патиссоны стали употреблять в пищу. Благодаря своим внешним и вкусовым характеристикам они распространились по всему континенту. Изначально этот родственник тыквы был теплолюбивым растением, но с помощью селекционеров появились сорта, способные плодоносить даже в прохладном климате.

Что касается названия, слово “патиссон” произошло от французского слова “pate” — пирог, как раз из-за его необычной формы.

В России растение появилось ближе к XIX веку, но популярность у него была невысока. Даже сейчас этот овощ заметно уступает другим, например, кабачкам и тыквам.

Выбор патиссонов для маринования

“Правильный” патиссон для закрутки — это молодой плод не старше недели, размером 3-7 сантиметров. Помимо того, что овощ должен пролезть в горлышко банки, его наилучшие свойства сохраняются именно на этом этапе роста — кожура более упругая, а мякоть не раскисает после тепловой обработки.



Часто для закрутки используют белые плоды, т.к. они проще в выращивании (быстрее и равномернее созревают). Но оранжевые и темные сорта все же остаются фаворитами в этом плане из-за нестандартной внешности, хоть и сложны в культивировании. Нужно быть готовым к тому, что через день придется собирать небольшое количество плодов нужных размеров и закатывать по одной баночке. Дело хлопотное, но ради красивой подачи и вкусного застолья хозяйки готовы жертвовать своим временем.

Лучшими сортами для маринования считаются “НЛО Оранжевый”, “Солнышко”, “Чебурашка”, “Гоша”, “Диск” и др.

Этапы приготовления

Молодые плоды патиссонов хорошо пропитываются рассолом и сохраняют свою форму, потому процесс закатывания не очень сложен. Он состоит из нескольких этапов:

— Нужно собрать овощи одинаковых размеров (если это не удается, можно перед маринованием разрезать плоды на кусочки).

Нужно собрать овощи одинаковых размеров (если это не удается, можно перед маринованием разрезать плоды на кусочки). — Промыть теплой водой и собрать салфеткой лишнюю влагу, либо выложить овощи на чистое сухое полотенце.

Промыть теплой водой и собрать салфеткой лишнюю влагу, либо выложить овощи на чистое сухое полотенце. — Подготовить стерилизованные банки: поместить туда зелень и другие необходимые продукты.

Подготовить стерилизованные банки: поместить туда зелень и другие необходимые продукты. — Прежде чем класть патиссоны в стеклянную емкость стоит отрезать у них плодовые ножки и проколоть насквозь зубочисткой для того, чтобы лучше пропитались рассолом.

Прежде чем класть патиссоны в стеклянную емкость стоит отрезать у них плодовые ножки и проколоть насквозь зубочисткой для того, чтобы лучше пропитались рассолом. — Затем уложенные в емкости плоды заливаются горячим маринадом (объем жидкости и состав определяется с учетом размера банок и вкусовых предпочтений). Но если это первый опыт маринования патиссонов, главное — не использовать большое количество специй.

Затем уложенные в емкости плоды заливаются горячим маринадом (объем жидкости и состав определяется с учетом размера банок и вкусовых предпочтений). Но если это первый опыт маринования патиссонов, главное — не использовать большое количество специй. — Далее банки закрываются прокипяченными металлическими крышками и не открываются до подачи на стол;

Далее банки закрываются прокипяченными металлическими крышками и не открываются до подачи на стол; — После всех манипуляций остается лишь стерилизация стандартным методом — для этого необходима широкая кастрюля с водой, в которую погружаются банки до “плечиков”. Кипятить нужно такое количество времени, сколько предусмотрено конкретным рецептом.

Последний этап не обязателен — некоторые хозяйки предпочитают мариновать патиссоны без стерилизации, чтобы сэкономить время и сделать закуску хрустящей.

Популярные рецепты

Перед выбором рецепта маринования стоит попробовать сырой овощ на вкус, он может быть слегка сладковатым, кислым или водянистым. От того, какими качествами он обладает и какое блюдо в итоге хочет получить хозяйка, зависит количество дополнительных ингредиентов.

Без стерилизации Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1800 г патиссоны 1 л вода 1 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 2 шт. бутоны бадьяна 15 шт. перец белый горошком 2.5 г тмин 5 шт. лавровый лист 5 шт. зубчики чеснока 2 ст. л. уксус Приготовление 1 Патиссоны хорошо промыть теплой водой, удалить плодоножки и проколоть насквозь зубочисткой. 2 Плотно уложить плоды в предварительно стерилизованную в микроволновке банку и на 10 минут залить кипятком. 3 Слить воду в кастрюлю, снова ее вскипятить и повторно залить в банку. 4 Спустя 10 минут слить жидкость в кастрюлю и добавить туда все ингредиенты из рецепта, кроме уксуса. 5 Проварить маринад пару минут на медленном огне и снова вылить в патиссоны. Следом в емкость необходимо добавить уксус и закрыть ее прокипяченной в течение 5 минут крышкой. 6 Поставить охлаждаться в прохладное место.

Быстрого приготовления Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1800 г патиссоны 1 л вода 2 ст. л. сахар 2 ст. л. соль 5 шт. гвоздика 2,5 г смесь перцев 2-4 шт. зонтики укропа 4 шт. лавровый лист 5 шт. зубчики чеснока 10 г зерна горчицы 1 ст. л. уксус Приготовление 1 Помыть и нарезать патиссоны. Подготовленные плоды уложить в стерильные банки, сверху добавить зелень и специи. 2 Приготовить заливку из уксуса, сахара и соли — перемешать в кастрюле и вскипятить. Готовый маринад вылить к овощам и закатать. 3 Банку перевернуть, укутать и дождаться остывания.

Маринованные как грузди Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1500 г патиссоны 125 г подсолнечное масло 125 г сахар 1 ст. л. соль 2 шт. морковь (некрупная) 2,5 г перец черный по вкусу укроп, петрушка 6-7 шт. зубчики чеснока 125 г уксус Приготовление 1 Вымыть овощи, морковь нарезать кольцами, а патиссоны небольшими кусочками. 2 К этим ингредиентам добавить нарубленную зелень и чеснок. 3 Перемешать продукты со специями, солью и сахаром, затем оставить на 3 часа для маринования. 4 Разложить смесь по банкам и прокипятить на водяной бане в течение 15 минут. Закрыть стерильными крышками. 5 В конце приготовления перевернуть емкости и оставить до полного остывания под одеялом.

С кабачками и зеленью Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 6 шт. патиссоны (мелкого размера) 1 шт. кабачки 0,5 л вода 25 г сахар 10 г соль 2-3 шт. зубчики чеснока по вкусу перец черный 1 шт. лавровый лист 1/2 шт. лист хрена по вкусу укроп 0.02-0.025 л уксус Приготовление 1 Предварительно бланшировать овощи (обдать кипятком и подержать несколько секунд в холодной воде), сложить в стерилизованную банку с зеленью и чесноком целые патиссоны (без плодоножек) и нарезанный кольцами кабачок. 2 Подготовить маринад: налить в кастрюлю воду, добавить соль и сахар. Довести до кипения и держать на огне в течение 5 минут. 3 Жидкость вылить в банку и добавить уксус. Прикрыть емкость крышкой, слегка встряхнуть и простерилизовать стандартным методом в кастрюле. 4 Герметично закрыть и отправить остывать закуску в перевернутом виде под одеяло.

С огурцами и помидорами Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 400 г патиссоны 1000 г помидоры 1000 г огурцы 1200 г морковь 400 г болгарские перцы 4 шт. зубчик чеснока 1 л вода 5 шт. веточки укропа 5 шт. веточки петрушки 8 шт. листья черной смородины 0,1 л уксус Приготовление 1 Промыть и просушить овощи с зеленью. 2 Патиссоны нарезать кусочками, морковь и болгарский перец — полосками, чеснок — поделить на две части, а огурцы и помидоры оставить целыми. 3 На дно стерилизованных банок выложить половину зелени, затем слоями овощи в любом порядке. Сверху снова засыпать оставшуюся зелень. 4 Банки с ингредиентами залить кипятком на 20 минут, прикрыть крышками. После чего слить жидкость в кастрюлю, снова прокипятить вместе с солью, сахаром и уксусом. Обратно вернуть к овощам и закатать стерильными крышками. 5 После приготовления перевернуть емкости и оставить до полного остывания под одеялом.

С укропом и горчицей

С укропом и горчицей Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 400-500 г патиссоны 10 г зерна горчицы 0,5 г вода 30 г сахар 30 г соль 1-2 шт. зубчики чеснока 4-5 шт. горошины черного перца 1 шт. лавровый лист 1-2 шт. зонтики укропа 0,03 л уксус Приготовление 1 Предварительно бланшировать овощи (обдать кипятком и подержать несколько секунд в холодной воде), сложить в стерилизованную банку с зеленью, горчицей и чесноком нарезанные патиссоны (без плодоножек). 2 Подготовить маринад: банки с ингредиентами залить кипящей водой на 15 минут, прикрыть крышками. После чего слить жидкость в кастрюлю, снова прокипятить вместе с солью и сахаром и вылить в емкость с продуктами. 3 Залить уксус, герметично закрыть и отправить остывать закуску под одеяло.

С острым перцем и морковью Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 500 г патиссоны ½ шт. болгарский перец ⅓ шт. острый перец 0,5 г вода 2 ст. л. сахар 2 ст. л. соль 3-4 шт. зубчики чеснока 3-5 шт. горошины черного перца 2-3 шт. зонтики укропа 22 ст. л. уксус 1 шт. лавровый лист Приготовление 1 Вымыть и нарезать патиссоны небольшими кусочками, морковь — полосками. 2 Выложить овощи и специи на дно банки. 3 Залить кипятком, оставить на 20-30 минут, слить воду в кастрюлю — добавить соль, сахар и уксус. 4 Готовый маринад вылить в банку. 5 Закатать стерильными крышками и укутать до полного остывания.

С острым и болгарским перцами Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 500 г патиссоны ½ шт. болгарский перец ⅓ шт. острый перец 0,5 л вода 2 ст. л. сахар 2 ст. л. соль 3-4 шт. зубчики чеснока 3-5 шт. горошины черного перца 1 шт. лавровый лист 2-3 шт. зонтики укропа 2 ст. л. уксус Приготовление 1 Вымыть и предварительно нарезать патиссоны небольшими кусочками, болгарский перец — полосками. 2 Выложить овощи и специи на дно банки. 3 Залить кипятком, оставить на 20-30 минут, слить воду в кастрюлю — добавить соль, сахар и уксус. 4 Готовый маринад вылить в банку. 5 Закатать стерильными крышками и укутать до полного остывания.

С листьями хрена и вишни Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1800-2000 г патиссоны ⅓ шт. листья хрена 3-5 шт. листья вишни 2 шт. лавровый лист 0,5 л вода 4-5 шт. веточки укропа 4-5 шт. веточки петрушки 2 шт. стебель сельдерея 4-5 шт. зубчики чеснока 4-5 шт. горошины черного перца 0,1 л уксус Приготовление 1 Вымыть и подготовить патиссоны, нарезать зелень (кроме листьев хрена и вишни) 2 На дно банки выложить овощи. Чередуя с остальными ингредиентами. 3 Подготовить маринад: банки с ингредиентами залить кипятком на 15 минут, прикрыть крышками 4 Слить жидкость в кастрюлю, снова прокипятить вместе с солью и уксусом. 5 Готовый маринад вылить к продуктам и закатать. 6 Банку перевернуть, укутать и дождаться остывания.

С лимонной кислотой Категория Закуска Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 400-500 г патиссоны 2,5 г лимонная кислота 40 г морковь 3 шт. помидоры 40 г репчатый лук 0,5 г вода 2 ст. л. сахар 1 ст. л. соль 4-5 шт. горошины черного перца Приготовление 1 Вымыть и подготовить все овощи: убрать плодоножки у патиссонов, нарезать морковь и лук. 2 На дно банки чередуя выложить продукты и посыпать черным перцем. 3 Подготовить маринад: банки с ингредиентами залить кипятком на 15 минут, прикрыть крышками. 4 Слить жидкость в кастрюлю, снова прокипятить вместе с солью, сахаром и лимонной кислотой. 5 Готовый маринад вылить к овощам и закатать. 6 Банку перевернуть, укутать и дождаться остывания.

С кабачками Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 400-500 г патиссоны (мелкого размера) 1 шт. кабачки 0,5 л вода 25 г сахар 10 г соль 2-3 шт. зубчики чеснока по вкусу перец черный 0,025 - 0,02 г уксус Приготовление 1 Предварительно бланшировать овощи (обдать кипятком и подержать несколько секунд в холодной воде), сложить в стерилизованную банку с чесноком целые патиссоны (без плодоножек) и нарезанный кольцами кабачок. 2 Подготовить маринад: налить в кастрюлю воду, добавить соль и сахар. Довести до кипения и держать на огне в течение 5 минут. 3 Жидкость вылить в банку и добавить уксус. Прикрыть емкость крышкой, слегка встряхнуть и простерилизовать стандартным методом в кастрюле. 4 Герметично закрыть и отправить остывать закуску в перевернутом виде под одеяло.

Как хранить

Маринованные патиссоны в стеклянных банках отлично хранятся в помещениях с комнатной или слегка прохладной температурой (например, в подвалах или на нижних полках кухонного шкафа). Единственный критерий для сохранения свойств блюда — отсутствие света и источников тепла поблизости. Прямые лучи солнца или батареи в отопительный сезон ухудшают качество продукта и закуска рискует быть испорченной.

Польза и вред

Патиссоны, помимо своей низкокалорийности обладают массой полезных свойств:

— содержат важные микроэлементы — калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, а также витамины B1, B2, аскорбиновую кислоту и др.;

содержат важные микроэлементы — калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, а также витамины B1, B2, аскорбиновую кислоту и др.; — подходят для диетического меню благодаря способности нормализовать обмен веществ;

подходят для диетического меню благодаря способности нормализовать обмен веществ; — служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и малокровия;

служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и малокровия; — способствуют выведению холестерина;

способствуют выведению холестерина; — препятствуют образованию тромбов за счет лютеина в составе.

Что касается вреда, маринованные патиссоны не рекомендованы к употреблению гипертоникам, людям с кишечными расстройствами и заболеваниями мочевыделительной системы из-за повышенного содержания соли и уксуса в готовой закуске, а также присутствия оксалатов — солей щавелевой кислоты, которые могут способствовать образованию камней в почках.

С чем сочетаются

“Тарельчатая тыква” удачно выступает в качестве самостоятельной закуски. Но это не означает, что продукт вынужден быть одиноким на столе. Лучшей парой маринованным патиссонам для вкусного домашнего обеда или праздничного ужина считают мясные блюда, например, сочный стейк из свинины, запеченная утка или жареная курица с овощами.

Советы

Многие кулинары и домохозяйки для улучшения вкуса и качества будущей закуски используют такие хитрости:

— для засола нужно использовать только молодые и свежие патиссоны;

для засола нужно использовать только молодые и свежие патиссоны; — если не получается подобрать одинаковые по размеру плоды, можно совместить разные — просто порезав крупные на несколько частей;

если не получается подобрать одинаковые по размеру плоды, можно совместить разные — просто порезав крупные на несколько частей; — если есть желание и время, то лучше всего пробланшировать овощи перед закруткой, так они будут более хрустящими;

если есть желание и время, то лучше всего пробланшировать овощи перед закруткой, так они будут более хрустящими; — кожицу с патиссонов нельзя срезать, даже если она кажется твердой;

кожицу с патиссонов нельзя срезать, даже если она кажется твердой; — свежую зелень для закрутки (укроп и петрушку) можно заменить семенами этих же растений для большего аромата.