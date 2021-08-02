https://ria.ru/20210802/pekha-1744016201.html

Тошнота, головокружение, головные боли: Пьеха рассказал о самочувствии сына

Тошнота, головокружение, головные боли: Пьеха рассказал о самочувствии сына - РИА Новости, 02.08.2021

Тошнота, головокружение, головные боли: Пьеха рассказал о самочувствии сына

Стас Пьеха раскрыл, как сейчас себя чувствует его семилетний сын Петя. Об этом он рассказал в интервью для сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:08

2021-08-02T14:08

2021-08-02T16:15

шоубиз

стас пьеха

знаменитости

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как сейчас себя чувствует его семилетний сын Петя. Об этом он рассказал в интервью для сайта Teleprogramma.pro. Исполнитель также отметил, что его сын сейчас проходит физическую и психологическую реабилитацию. О том, что Петю избили, стало известно 20 июля. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой. Ребенка госпитализировали. На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.

https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, знаменитости