14:08 02.08.2021 (обновлено: 16:15 02.08.2021)
Тошнота, головокружение, головные боли: Пьеха рассказал о самочувствии сына
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Стас Пьеха раскрыл, как сейчас себя чувствует его семилетний сын Петя. Об этом он рассказал в интервью для сайта Teleprogramma.pro.
"С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Больше я ничего особо не знаю, нахожусь на гастролях в Турции. Петр сейчас с мамой Натальей", — говорит певец.
Исполнитель также отметил, что его сын сейчас проходит физическую и психологическую реабилитацию.
О том, что Петю избили, стало известно 20 июля. Это случилось, когда он со своей мамой Наталией Горчаковой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как сообщалось в СМИ, в соседний дом заехала жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого Безбородова пришла к соседям разбираться. В ходе конфликта она схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой. Ребенка госпитализировали.
На днях адвокат семьи Стаса Пьехи заявил, что Безбородова попросила привлечь мальчика к уголовной ответственности за порчу бассейна.