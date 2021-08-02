https://ria.ru/20210802/depp-1743991459.html

Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги

Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги - РИА Новости, 02.08.2021

Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги

Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд, сообщает USA TODAY. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:25

2021-08-02T13:25

2021-08-02T14:05

шоубиз

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд, сообщает USA TODAY. Актриса обещала передать в Американский союз защиты гражданских свобод и Детскую больницу в Лос-Анджелесе семь миллионов долларов, которые она получила от Деппа после развода.По мнению актера и его адвокатов, этот жест был фикцией. Более года Депп и его юристы пытались узнать, сколько денег Херд перевела организациям. В январе Daily Mail выяснило, что на счет больницы от актрисы поступило всего 100 тысяч. В мае стало известно, что Депп обратился в суд, чтобы получить сведения от союза. В результате разбирательства суд обязал Американский союз защиты гражданских свобод предоставить соответствующие финансовые документы. Таким образом выяснится, действительно ли Херд сделала пожертвования. "Господин Депп очень доволен решением суда", — заявил адвокат актера. Актер считает, что обещание экс-возлюбленной передать деньги на благотворительность повлияло на решение суда в 2020. Депп проиграл тот спор против таблоида The Sun, написавшего, что он избил жену.После этого дела студия Warner Bros. сняла актера с роли волшебника Гриндевальда в третьей части франшизы "Фантастические твари". Вместо него образ главного злодея в новом фильме воплотит Мадс Миккельсен.

https://ria.ru/20210702/depp-1739545664.html

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джонни депп, эмбер херд, звезды, знаменитости