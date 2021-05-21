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Джонни Депп нашел, как уличить Эмбер Херд во лжи
Джонни Депп нашел, как уличить Эмбер Херд во лжи - РИА Новости, 21.05.2021
Джонни Депп нашел, как уличить Эмбер Херд во лжи
Джонни Депп понял, как он может уличить свою бывшую жену Эмбер Херд во лжи, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T05:47
2021-05-21T05:47
2021-05-21T05:47
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культура
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Джонни Депп понял, как он может уличить свою бывшую жену Эмбер Херд во лжи, сообщает Daily Mail.Актриса обещала передать в Американский союз защиты гражданских свобод и Детскую больницу в Лос-Анджелесе семь миллионов долларов, которые она получила от Деппа после развода. По мнению актера и его адвокатов, красивый жест был фикцией, и они уже больше года пытаются узнать, сколько денег в действительности организации получили от Херд.В январе Daily Mail выяснило, что на счет больницы от актрисы поступило всего 100 тысяч. Сейчас Депп обратился в суд, чтобы получить финансовые документы от союза. Звезда уверен, что обещание Эмбер передать деньги на благотворительность повлияло на решение суда в 2020, когда он проиграл спор против издания The Sun, написавшего, что актер избил жену. После этого суда с таблоидом студия Warner Bros. сняла актера с роли волшебника Гриндевальда в третьей части франшизы "Фантастические твари". Вместо Деппа его сыграет Мадс Миккельсен.
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стиль жизни, мадс миккельсен , лос-анджелес, новости культуры, эмбер херд, джонни депп