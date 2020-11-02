https://ria.ru/20201102/depp-1582651375.html

Суд оправдал газету Sun, обвинившую Джонни Деппа в избиении жены

Суд оправдал газету Sun, обвинившую Джонни Деппа в избиении жены

Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд в понедельник вынес решение в пользу издания,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:34

2020-11-02T14:34

2020-11-02T14:34

культура

эмбер херд

ванесса паради

джонни депп

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ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд в понедельник вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой.В лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал Эмбер Херд. Актриса обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием" в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге."Истец (Депп) не смог убедить в верности иска о клевете... Ответчики (Sun и издания группы News Group Newspapers) продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца", - говорится в вердикте судьи Эндрю Никола.Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.В июле в поддержку актера выступили бывшие возлюбленные Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, представив на рассмотрение суда письменные заявления в его защиту.

https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмбер херд, ванесса паради, джонни депп