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https://ria.ru/20201102/depp-1582651375.html
Суд оправдал газету Sun, обвинившую Джонни Деппа в избиении жены
Суд оправдал газету Sun, обвинившую Джонни Деппа в избиении жены
Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд в понедельник вынес решение в пользу издания,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:34
2020-11-02T14:34
культура
эмбер херд
ванесса паради
джонни депп
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ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд в понедельник вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой.В лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал Эмбер Херд. Актриса обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием" в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге."Истец (Депп) не смог убедить в верности иска о клевете... Ответчики (Sun и издания группы News Group Newspapers) продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца", - говорится в вердикте судьи Эндрю Никола.Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.В июле в поддержку актера выступили бывшие возлюбленные Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, представив на рассмотрение суда письменные заявления в его защиту.
https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html
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эмбер херд, ванесса паради, джонни депп

Суд оправдал газету Sun, обвинившую Джонни Деппа в избиении жены

14:34 02.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил жену. Лондонский суд в понедельник вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой.
В лондонском Высоком суде с лета шли слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018 году, что он избивал Эмбер Херд. Актриса обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием" в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге.
"Истец (Депп) не смог убедить в верности иска о клевете... Ответчики (Sun и издания группы News Group Newspapers) продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца", - говорится в вердикте судьи Эндрю Никола.
Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.
В июле в поддержку актера выступили бывшие возлюбленные Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради, представив на рассмотрение суда письменные заявления в его защиту.
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