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Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T20:13
культура
шоу-бизнес
эмбер херд
ванесса паради
джонни депп
в мире
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обычная meetoo-шка, захотевшая легких денег состричь с внезапно прорезавшейся через дцать лет памятью ))) таких надо сажать за клевету и надолго. но у них этот оголтелый митуизм губит немало жизней и карьер. стоит одной цыпочке внезапно "вспомнить" как ее в 60-ых приласкал ныне успешный миллионер - как карьера последнего смывается в унитаз, он становится банкротом и отправляется в тюрьму
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
шоу-бизнес, эмбер херд, ванесса паради, джонни депп, в мире

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

20:13 16.07.2020
22012
© AP Photo / Invision/Joel C RyanАктер Джонни Депп
Актер Джонни Депп
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
ЛОНДОН, 16 июл – РИА Новости, Мария Табак. Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
В лондонском Высоком суде вторую неделю идут слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018, что он избивал бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Херд обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в "трехдневных мучениях с физическим насилием" в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге.
"Много лет назад я очень хорошо знала Джонни. Мы были парой на протяжении четырех лет, и я считала его лучшим другом, близким, как родственник. Я считаю наши отношения с ним одними из самых важных в моей жизни", - говорится в заявлении Райдер, которая была помолвлена с Деппом с 1990 по 1993 год.
Актриса призналась, что шокирована и расстроена, слыша об обвинениях в адрес Деппа.
Джонни Депп и Эмбер Херд на премьере фильма Девушка из Дании в рамках 72-го Венецианского международного кинофестиваля
26 мая 2016, 10:57
Джонни Депп и Эмбер Херд, которым помешали "неразрешимые противоречия"Супруга голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд подала на развод после года брака.
"Я не видела, чтобы он проявлял жесткость и насилия по отношению к кому бы то ни было. Я честно и искренне знаю его как очень хорошего человека – очень любящего, очень заботливого парня, который очень защищал меня и людей, которых любит. Я чувствовала себя с ним в полной безопасности", - написала Райдер.
"Не хочу никого называть лжецами, но зная Джонни, невозможно поверить в правдивость таких кошмарных обвинений", - подчеркнула актриса.
С аналогичным заявлением выступила и бывшая гражданская жена Деппа, мать его двоих детей, французская актриса и певица Ванесса Паради.
"Я знаю Джонни больше 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили вместе наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, благородного и не склонного к насилию человека и отца. На съемках фильмов актеры, режиссеры и все съемочные группы обожают его, потому что он скромный и проявляет уважение ко всем, являясь при этом одним из лучших актеров, каких мы только видели", - написала Паради.
Она также отметила, что обвинения со стороны Херд никак не совпадают с образом известного ей Джонни Деппа.
"Я вижу, насколько тяжелый эффект имели эти возмутительные заявления, а также какой вред они нанесли его карьере, потому что, к сожалению, люди верят этим лживым фактам. Это тем более грустно, потому что он помог стольким людям как в профессиональной, так и в личной жизни, с добротой и благородством", - подчеркнула Паради.
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КультураШоу-бизнесЭмбер ХердВанесса ПарадиДжонни ДеппВ мире
Популярные комментарии
обычная meetoo-шка, захотевшая легких денег состричь с внезапно прорезавшейся через дцать лет памятью ))) таких надо сажать за клевету и надолго. но у них этот оголтелый митуизм губит немало жизней и карьер. стоит одной цыпочке внезапно "вспомнить" как ее в 60-ых приласкал ныне успешный миллионер - как карьера последнего смывается в унитаз, он становится банкротом и отправляется в тюрьму
16 июля, 20:19
Yerik Beissen
2600001
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