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https://ria.ru/20201126/mikkelsen-1586370478.html
Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"
Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"
Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма "Фантастические твари", сообщает издание Deadline со... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T04:00
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культура
эмбер херд
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма "Фантастические твари", сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Warner Bros.Согласно заявлению, 55-летний Миккельсен, известный своей ролью серийного убийцы Ганнибала Лектера в американском телесериале "Ганнибал", сыграет в третьей части спин-оффа знаменитой франшизы о Гарри Поттере роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, в которой изначально должен был сниматься Депп. Сообщается, что студия уже приступила к съемкам, выход фильма запланирован на лето 2022 года.Ранее сообщалось, что Warner Bros приняла решение снять Деппа с роли после недавнего постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил бывшую жену Эмбер Херд.В начале ноября лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой. Адвокаты актера заявили, что намерены оспорить это решение.
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эмбер херд, гарри поттер, мадс миккельсен , джонни депп, сша

Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"

04:00 26.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Мадс Миккельсен
Актер Мадс Миккельсен - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма "Фантастические твари", сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Warner Bros.
Согласно заявлению, 55-летний Миккельсен, известный своей ролью серийного убийцы Ганнибала Лектера в американском телесериале "Ганнибал", сыграет в третьей части спин-оффа знаменитой франшизы о Гарри Поттере роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, в которой изначально должен был сниматься Депп. Сообщается, что студия уже приступила к съемкам, выход фильма запланирован на лето 2022 года.
Ранее сообщалось, что Warner Bros приняла решение снять Деппа с роли после недавнего постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил бывшую жену Эмбер Херд.
В начале ноября лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой. Адвокаты актера заявили, что намерены оспорить это решение.
Актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 21:29Акценты
"Фантастические твари-3" выйдут без Деппа. Фанаты актера грозят бойкотомДжонни Деппа в третьем фильме франшизы "Фантастические твари" не будет, но гонорар он получит. Студия Warner Bros. поддержала так поддержала решение суда, который признал, что Депп избивал бывшую супругу. Вместо него в фильме может сыграть датчанин Мадс Миккельсен.
 
КультураЭмбер ХердГарри ПоттерМадс МиккельсенДжонни ДеппСША
 
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