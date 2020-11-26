https://ria.ru/20201126/mikkelsen-1586370478.html

Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"

Миккельсен утвержден на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"

Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма "Фантастические твари", сообщает издание Deadline со... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T04:00

2020-11-26T04:00

2020-11-26T04:00

культура

эмбер херд

гарри поттер

мадс миккельсен

джонни депп

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма "Фантастические твари", сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление студии Warner Bros.Согласно заявлению, 55-летний Миккельсен, известный своей ролью серийного убийцы Ганнибала Лектера в американском телесериале "Ганнибал", сыграет в третьей части спин-оффа знаменитой франшизы о Гарри Поттере роль злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, в которой изначально должен был сниматься Депп. Сообщается, что студия уже приступила к съемкам, выход фильма запланирован на лето 2022 года.Ранее сообщалось, что Warner Bros приняла решение снять Деппа с роли после недавнего постановления суда относительно спора актера с таблоидом Sun, написавшим о том, что актер избил бывшую жену Эмбер Херд.В начале ноября лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой. Адвокаты актера заявили, что намерены оспорить это решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/depp-1584192146.html

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эмбер херд, гарри поттер, мадс миккельсен , джонни депп, сша