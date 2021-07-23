https://ria.ru/20210723/pekha-1742563999.html

Адвокат пояснил, что грозит Бегунову за вранье по делу Пьехи

Адвокат пояснил, что грозит Бегунову за вранье по делу Пьехи - РИА Новости, 23.07.2021

Адвокат пояснил, что грозит Бегунову за вранье по делу Пьехи

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин объяснил, что грозит гитаристу группы "Чайф" Владимиру Бегунову за вранье по делу об избиении ребенка его клиентов. Своим РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:28

2021-07-23T21:28

2021-07-23T21:28

шоубиз

вячеслав безбородов

стас пьеха

сергей жорин

владимир бегунов

чайф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин объяснил, что грозит гитаристу группы "Чайф" Владимиру Бегунову за вранье по делу об избиении ребенка его клиентов. Своим мнением он поделился с Пятым каналом. На днях Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром Вячеславом Безбородовым, жену которого обвиняют в нападении на сына Пьехи, и просили комментариев. Сначала ситуация музыкантам "Чайфа" показалась смешной, но вскоре они поняли, что дело нешуточное.Адвокат считает, что гитарист издевался над участниками конфликта, а также навредил самому себе. Юрист отметил, что поведение Бегунова могло серьезно сказаться на Безбородове. Жорин посочувствовал тому, в каких условиях судье приходится работать после скандальных заявлений музыканта от его имени. "Если Безбородов посчитает это целесообразным, иск о защите чести и достоинства он в праве подать и потребовать как опровергнуть недостоверно распространенные сведения, так и возместить нравственные, моральные страдания, причиненные вот этой так называемой шуткой", — говорит Жорин.Юрист поделился, что за подобного рода поступки в России не сажают, но могут назначить штраф. Ранее стало известно, что семилетнего Петю избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.Как писали в прессе, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой. Кроме того, досталось и бабушке ребенка – она также в разгар спора получила травму.Ребенка госпитализировали, он в больнице вместе с матерью моделью Наталией Горчаковой.Пьеха и Горчакова расстались, но Станислав активно занимается воспитанием сына.

https://ria.ru/20210722/pekha-1742326541.html

https://ria.ru/20210722/pekha-1742385810.html

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вячеслав безбородов, стас пьеха, сергей жорин, владимир бегунов, чайф