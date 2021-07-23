Адвокат пояснил, что грозит Бегунову за вранье по делу Пьехи
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин объяснил, что грозит гитаристу группы "Чайф" Владимиру Бегунову за вранье по делу об избиении ребенка его клиентов. Своим мнением он поделился с Пятым каналом.
На днях Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром Вячеславом Безбородовым, жену которого обвиняют в нападении на сына Пьехи, и просили комментариев. Сначала ситуация музыкантам "Чайфа" показалась смешной, но вскоре они поняли, что дело нешуточное.
Адвокат считает, что гитарист издевался над участниками конфликта, а также навредил самому себе. Юрист отметил, что поведение Бегунова могло серьезно сказаться на Безбородове. Жорин посочувствовал тому, в каких условиях судье приходится работать после скандальных заявлений музыканта от его имени.
"Если Безбородов посчитает это целесообразным, иск о защите чести и достоинства он в праве подать и потребовать как опровергнуть недостоверно распространенные сведения, так и возместить нравственные, моральные страдания, причиненные вот этой так называемой шуткой", — говорит Жорин.
Юрист поделился, что за подобного рода поступки в России не сажают, но могут назначить штраф.
Ранее стало известно, что семилетнего Петю избили, когда он с мамой и другими родственниками отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом.
Как писали в прессе, в соседнем доме живет жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Петя подружился с одним из них, но Безбородовой это не понравилось, и она запретила детям общаться. Петя обиделся и воткнул карандаш в надувной бассейн. Тогда Безбородова пришла к соседям разбираться, схватила мальчика за руку и швырнула на землю, он сильно ударился головой. Кроме того, досталось и бабушке ребенка – она также в разгар спора получила травму.
Ребенка госпитализировали, он в больнице вместе с матерью моделью Наталией Горчаковой.
Пьеха и Горчакова расстались, но Станислав активно занимается воспитанием сына.