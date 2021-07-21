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Против женщины, напавшей на сына Стаса Пьехи, возбудили дело
Против женщины, напавшей на сына Стаса Пьехи, возбудили дело - РИА Новости, 21.07.2021
Против женщины, напавшей на сына Стаса Пьехи, возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, сообщил РИА Новости адвокат семьи певца Сергей Жорин. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:59
2021-07-21T20:00
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происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, сообщил РИА Новости адвокат семьи певца Сергей Жорин."СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.), дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы", - сказал Жорин.Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Этим инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, начавшем доследственную проверку, и лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее он поручил "при наличии оснований" возбудить уголовное дело.
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742263644.html
https://ria.ru/20210721/pekha-1742251568.html
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знаменитости, звезды, ленинградская область, россия, стас пьеха, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
19:59 21.07.2021 (обновлено: 20:00 21.07.2021)
 
Против женщины, напавшей на сына Стаса Пьехи, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело против женщины, напавшей на семилетнего сына певца Стаса Пьехи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи, сообщил РИА Новости адвокат семьи певца Сергей Жорин.
"СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью - ред.), дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы", - сказал Жорин.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 18:23Шоубиз
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней
Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.
Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 17:39Шоубиз
Напавшая на сына Пьехи заявила, что поступила правильно
В ответ соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.
Этим инцидентом заинтересовались в Следственном комитете, начавшем доследственную проверку, и лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее он поручил "при наличии оснований" возбудить уголовное дело.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:07Шоубиз
Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего
 
ЗнаменитостизвездыЛенинградская областьРоссияСтас ПьехаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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