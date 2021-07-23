https://ria.ru/20210723/begunov-1742512203.html
Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром
Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром - РИА Новости, 23.07.2021
Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром
Гитарист известной группы "Чайф" Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром и просили комментариев по избиению сына певца... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:35
2021-07-23T11:35
2021-07-23T14:09
культура
владислав безбородов
стас пьеха
владимир бегунов
чайф
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Гитарист известной группы "Чайф" Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром и просили комментариев по избиению сына певца Стаса Пьехи.Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее заявила в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают. Представитель управления СК по Ленинградской области подтвердил данные об уголовном деле. СМИ сообщали, что к инциденту причастна "супруга" известного футбольного судьи Владислава Безбородова."Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьезный оборот", — говорится на официальной странице "Чайфа" в соцсети Facebook.Представители СМИ третий день подряд звонят Бегунову с вопросами судье Безбородову. В сообщении отмечается, что убедить журналистов в ошибке никак не удается."Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток. Мы обращаемся ко всем журналистам, и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и "Владиславу Безбородову": проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста", — написали участники "Чайфа".По словам экс-супруги Пьехи Наталии, конфликт начался из-за детской шалости: после того как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн". В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики бабушка получила сильный удар по руке. Их пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена артиста.
https://ria.ru/20210722/pekha-1742326541.html
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РИА Новости
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владислав безбородов, стас пьеха, владимир бегунов, чайф, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, общество
11:35 23.07.2021 (обновлено: 14:09 23.07.2021)
Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром
Гитарист "Чайфа" Владимир Бегунов: меня перепутали с футбольным арбитром и спрашивали о сыне Пьехи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости.
Гитарист известной группы "Чайф
" Владимир Бегунов
рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром и просили комментариев по избиению сына певца Стаса Пьехи
.
Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее заявила в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают. Представитель управления СК
по Ленинградской области
подтвердил данные об уголовном деле. СМИ сообщали, что к инциденту причастна "супруга" известного футбольного судьи Владислава Безбородова
.
"Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьезный оборот", — говорится на официальной странице "Чайфа" в соцсети Facebook
.
Представители СМИ третий день подряд звонят Бегунову с вопросами судье Безбородову. В сообщении отмечается, что убедить журналистов в ошибке никак не удается.
"Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток. Мы обращаемся ко всем журналистам, и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и "Владиславу Безбородову": проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста", — написали участники "Чайфа".
По словам экс-супруги Пьехи Наталии, конфликт начался из-за детской шалости: после того как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн". В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики бабушка получила сильный удар по руке. Их пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена артиста.