https://ria.ru/20210723/begunov-1742512203.html

Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром

Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром - РИА Новости, 23.07.2021

Гитарист "Чайфа" рассказал, как его перепутали с футбольным арбитром

Гитарист известной группы "Чайф" Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром и просили комментариев по избиению сына певца... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:35

2021-07-23T11:35

2021-07-23T14:09

культура

владислав безбородов

стас пьеха

владимир бегунов

чайф

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Гитарист известной группы "Чайф" Владимир Бегунов рассказал, что журналисты перепутали его с футбольным арбитром и просили комментариев по избиению сына певца Стаса Пьехи.Бывшая супруга Пьехи Наталия ранее заявила в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают. Представитель управления СК по Ленинградской области подтвердил данные об уголовном деле. СМИ сообщали, что к инциденту причастна "супруга" известного футбольного судьи Владислава Безбородова."Мы хихикали и собирались опубликовать на днях сатирический пост о части представителей современной журналистики. Придумывали смешные ответы для будущих звонков. Но постепенно ситуация приняла серьезный оборот", — говорится на официальной странице "Чайфа" в соцсети Facebook.Представители СМИ третий день подряд звонят Бегунову с вопросами судье Безбородову. В сообщении отмечается, что убедить журналистов в ошибке никак не удается."Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! Короче, стало быстро понятно, что уже не до шуток. Мы обращаемся ко всем журналистам, и особенно к звонившим в эти дни Владиславу Безбородову и "Владиславу Безбородову": проверяйте базу номеров, факты и имена, пожалуйста", — написали участники "Чайфа".По словам экс-супруги Пьехи Наталии, конфликт начался из-за детской шалости: после того как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн". В ответ соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю. Прибежавшая на крики бабушка получила сильный удар по руке. Их пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена артиста.

https://ria.ru/20210722/pekha-1742326541.html

https://ria.ru/20210721/vygnal-1742275059.html

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владислав безбородов, стас пьеха, владимир бегунов, чайф, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, общество