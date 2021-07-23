https://ria.ru/20210723/bayden-1742510176.html

Сотрудничавшие с США афганцы попросили Байдена о помощи

Сотрудничавшие с США афганцы попросили Байдена о помощи - РИА Новости, 23.07.2021

Сотрудничавшие с США афганцы попросили Байдена о помощи

Сотрудничавшие с американскими военными афганцы опасаются за свою жизнь из-за мести боевиков радикального движения "Талибан*" и просят президента США Джо... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:26

2021-07-23T11:26

2021-07-23T11:28

обострение ситуации в афганистане

россия

нед прайс

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доха

узбекистан

талибан

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Сотрудничавшие с американскими военными афганцы опасаются за свою жизнь из-за мести боевиков радикального движения "Талибан*" и просят президента США Джо Байдена о помощи, сообщает телеканал CNN.Как сообщили телеканалу афганцы, помогавшие силам США, их жизнь сейчас находится под угрозой, поскольку, по их словам, талибы начали совершать атаки с целью возмездия на фоне вывода американских военных из Афганистана.По данным CNN, одно из таких нападений было совершено в мае на гражданина Афганистана Сохаила Пардиса, который в течение 16 месяцев работал переводчиком для вооруженных сил США. Талибы остановили его автомобиль по дороге из Кабула в провинцию Хост, однако Пардис нажал на педаль газа и попытался скрыться. После этого инцидента его больше не видели живым. По словам местных жителей, которые стали свидетелями произошедшего, талибы обстреляли автомобиль афганца, а затем вытащили его наружу и обезглавили. Как заявил его друг и коллега Абдула Аюби, ранее Пардис говорил, что ему поступали угрозы от "Талибана*". Аюби добавил, что его друг хотел покинуть Афганистан, но не отвечал требованиям на получение специальной визы из-за увольнения."Мы не можем здесь дышать. Талибы нас не пощадят... Я думал, что у нас будет прекрасный Афганистан. Мы никогда не думали, что будет так, как сейчас. Мы очень просим президента Байдена спасти нас. Мы вам помогали и вы должны нам помочь", - заявил Аюби.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что власти США намерены разместить часть эвакуируемых граждан Афганистана, оказывавших содействие американской миссии в этой стране, на военной базе Форт Ли в штате Виргиния на время рассмотрения их запросов на получение визы. Отмечалось, что на получение американских иммиграционных виз претендуют порядка 2,5 тысячи граждан Афганистана. При этом США также обращались с просьбой к Таджикистану, Казахстану и Узбекистану с просьбой временно разместить около 9 тысяч афганцев.Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что США готовятся разместить до 35 тысяч афганских переводчиков и членов их семей на двух американских базах - лагерях "Бюринг" в Кувейте и "Ас-Сайлия" в Катаре. Для эвакуируемых планируется построить временное жилье и другие объекты по меньшей мере на 18 месяцев.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном*" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210723/afganistan-1742500455.html

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

россия

доха

узбекистан

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обострение ситуации в афганистане, россия, нед прайс, джо байден, доха, узбекистан, талибан, в мире