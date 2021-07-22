https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

Суд изъял имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей

Суд изъял имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.07.2021

Суд изъял имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:12

2021-07-22T12:12

2021-07-22T13:37

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.Ведомство, по его словам, отказалось от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши.Постанюк подчеркнул, что решение обжалуют: защита считает его необоснованным и незаконным. Кроме того, по его мнению, суд не услышал доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятия антикоррупционного законодательства и других.По мнению прокуратуры, за время службы чиновниками и депутатами Рауль и Рауф Арашуковы стали хозяевами 75 объектов недвижимости, в том числе пяти квартир, девяти жилых домов, трехэтажного отеля "Адиюх Пэлас" в Хабезе, ресторана, банного комплекса. Арестовано более 90 автомобилей. Всю собственность следствие оценило в один миллиард 565 миллионов рублей.Как заявлял Постанюк, прокуратура для "массовости" выделяет каждый объект отдельно. По его словам, все это надо рассматривать как гостиничный комплекс "Адиюх Пэлас", который появился как юридическое лицо в 2004 году, задолго до того, как обвиняемые стали чиновниками. Юрист подчеркнул, что гостиничный комплекс имеет "очень опосредованное отношение" к его клиентам. Однако в Генпрокуратуре считают, что имущество только формально переписывалось на родственников, личных водителей и охранников.Дело в отношении Арашуковых и еще четверых обвиняемых выделили в отдельное производство. В зависимости от роли и степени участия им предъявили обвинения по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Убийство", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий", "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу" и "Заведомо ложный донос".Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад в зале заседаний Совфеда задержали Рауфа Арашукова, впоследствии его лишили статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу задержали его отца Рауля, которого следствие считает создателем ОПГ. Двух мужчин, а также их родственников и друзей, занимавших высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа, взяли под стражу.В конце 2019 года против Арашукова-старшего возбудили четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределение Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20210120/arashukov-1593827154.html

https://ria.ru/20200527/1572086608.html

https://ria.ru/20190627/1555980466.html

https://ria.ru/20210323/postrigan-1602512292.html

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газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, северный кавказ, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия, россия