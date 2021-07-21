https://ria.ru/20210721/zaytseva-1741865268.html
Биография Людмилы Зайцевой
Биография Людмилы Зайцевой - РИА Новости, 21.07.2021
Биография Людмилы Зайцевой
Людмила Васильевна Зайцева родилась 21 июля 1946 года на хуторе Восточный Краснодарского края. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:01
2021-07-21T02:01
2021-07-21T02:01
людмила зайцева
справки
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Людмила Васильевна Зайцева родилась 21 июля 1946 года на хуторе Восточный Краснодарского края. После окончания восьмилетней школы Зайцева приехала в Москву, чтобы поступить в Школу‑студию МХАТ, однако три года подряд ее попытки заканчивались неудачно. В столице она училась в вечерней школе и работала штукатуром, лаборанткой, сторожем, уборщицей.В 1965‑1966 годах она работала во вспомогательном составе Рязанского театра юного зрителя, где выступала в массовке.В 1967 году Людмила Зайцева дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли в мелодраме Андрона Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж".В 1970 году Зайцева окончила театральное училище (ныне — институт) имени Б. Щукина.С 1976 года – в труппе Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). В 1972 году актриса исполнила роль сержанта Кирьяновой в драме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие", которая и принесла Людмиле Зайцевой первый успех.В дальнейшем Зайцева много снималась. Лучше всего ей удавались образы простых женщин из народа: Александра Ярмолюк ("Здравствуй и прощай", 1972), Пелагея ("Кадкина всякий знает", 1976), Строгова ("Строговы", 1976), Мария Попова ("Праздники детства", 1981).Актриса снималась в таких фильмах, как "Печки-лавочки" (1972) Василия Шукшина, "По семейным обстоятельствам" (1977) Алексея Коренева, "Праздники детства" (1981) и "Говорит Москва" (1985) Юрия Григорьева и Рениты Григорьевой, "Транзит" (1982) Валерия Фокина, "Завещание" (1986) Игоря Гостева.В 1988 году, сыграв роль матери главной героини в фильме "Маленькая Вера" Василия Пичула, Людмила Зайцева создала абсолютно узнаваемый образ типичной советской женщины. После этой работы актриса сменила амплуа в сторону отрицательных, острохарактерных ролей: Анна Кузьминична в фильме "Сукины дети" (1990), председатель исполкома в "Мечтах идиота" (1993).В конце 1990-х – начале 2000-х годов Зайцева сыграла роли в исторических фильмах и сериалах "На заре туманной юности" (1997), "Царевич Алексей" (1997), "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2008).Актриса снималась в таких сериалах, как "Оперативный псевдоним" (2003), "Даша Васильева. Любительница частного сыска -2" (2004), "Красная площадь" (2004), "Угон" (2006), военном фильме "Агитбригада "Бей врага" (2007) и др.В 2008 году она сыграла главную роль в детективном сериале "Знахарь", в 2011 году – главную роль в детективном сериале "Чокнутая".В 2015 году Зайцева снялась в сериале Сергея Урсуляка "Тихий Дон".В 2017 году актриса сыграла главную роль в детективе "Восемь бусин на тонкой ниточке".Всего на счету Зайцевой около 70 ролей.Людмила Зайцева – народная артистка РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1983) за роль Марии Поповой в фильме "Праздники детства". Актриса становилась лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за актерскую работу" (1977), а также лауреатом серебряной медали имени А. Довженко (1986) за участие в фильме "Говорит Москва".Людмила Зайцева вдова. Ее муж, актер, сценарист и кинорежиссер Геннадий Воронин, скончался в 2011 году. Дочь Василиса Воронина – актриса, мастер дубляжа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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людмила зайцева, справки
Людмила Васильевна Зайцева родилась 21 июля 1946 года
на хуторе Восточный Краснодарского края.
После окончания восьмилетней школы Зайцева приехала в Москву, чтобы поступить в Школу‑студию МХАТ, однако три года подряд ее попытки заканчивались неудачно. В столице она училась в вечерней школе и работала штукатуром, лаборанткой, сторожем, уборщицей.
В 1965‑1966 годах
она работала во вспомогательном составе Рязанского театра юного зрителя, где выступала в массовке.
В 1967 году Людмила Зайцева дебютировала в кино
, снявшись в эпизодической роли в мелодраме Андрона Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж".
В 1970 году Зайцева окончила театральное училище (ныне — институт) имени Б. Щукина.
С 1976 года
– в труппе Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
В 1972 году актриса исполнила роль сержанта Кирьяновой в драме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие", которая и принесла Людмиле Зайцевой первый успех.
В дальнейшем Зайцева много снималась. Лучше всего ей удавались образы простых женщин из народа: Александра Ярмолюк ("Здравствуй и прощай", 1972), Пелагея ("Кадкина всякий знает", 1976), Строгова ("Строговы", 1976), Мария Попова ("Праздники детства", 1981).
Актриса снималась в таких фильмах
, как "Печки-лавочки" (1972) Василия Шукшина, "По семейным обстоятельствам" (1977) Алексея Коренева, "Праздники детства" (1981) и "Говорит Москва" (1985) Юрия Григорьева и Рениты Григорьевой, "Транзит" (1982) Валерия Фокина, "Завещание" (1986) Игоря Гостева.
В 1988 году, сыграв роль матери главной героини в фильме "Маленькая Вера" Василия Пичула, Людмила Зайцева создала абсолютно узнаваемый образ типичной советской женщины. После этой работы актриса сменила амплуа в сторону отрицательных, острохарактерных ролей: Анна Кузьминична в фильме "Сукины дети" (1990), председатель исполкома в "Мечтах идиота" (1993).
В конце 1990-х – начале 2000-х годов Зайцева сыграла роли в исторических фильмах и сериалах "На заре туманной юности" (1997), "Царевич Алексей" (1997), "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2008).
Актриса снималась в таких сериалах, как "Оперативный псевдоним" (2003), "Даша Васильева. Любительница частного сыска -2" (2004), "Красная площадь" (2004), "Угон" (2006), военном фильме "Агитбригада "Бей врага" (2007) и др.
В 2008 году она сыграла главную роль в детективном сериале "Знахарь", в 2011 году – главную роль в детективном сериале "Чокнутая".
В 2015 году Зайцева снялась в сериале Сергея Урсуляка "Тихий Дон".
В 2017 году актриса сыграла главную роль в детективе "Восемь бусин на тонкой ниточке".
Всего на счету Зайцевой около 70 ролей
.
Людмила Зайцева – народная артистка РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1983) за роль Марии Поповой в фильме "Праздники детства". Актриса становилась лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за актерскую работу" (1977), а также лауреатом серебряной медали имени А. Довженко (1986) за участие в фильме "Говорит Москва".
Людмила Зайцева вдова. Ее муж
, актер, сценарист и кинорежиссер Геннадий Воронин, скончался в 2011 году. Дочь Василиса Воронина
– актриса, мастер дубляжа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников