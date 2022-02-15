https://ria.ru/20220215/kirienko-1772861950.html

В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко

В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко - РИА Новости, 15.02.2022

В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко

Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко началась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:25

2022-02-15T11:25

2022-02-15T13:51

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко началась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.Кириенко скончалась в возрасте 88 лет 12 февраля. Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья. На церемонию прощания доставили множество венков, в частности, от актрисы Людмилы Хитяевой, Центрального Дома кинематографистов, фестиваля "Золотой Витязь".Церемонию ведет советский и российский актер Аристарх Ливанов."Мне тяжело терять друга и соратника, каким для меня и целой армии кинофорума "Золотой Витязь" была Зинаида Кириенко… У нее была удивительная жизнь, которая останется примером для поколений – экранным примером чистоты, неподкупности, женственности, целомудрия… Она останется примером верности своему супругу и искусству", - сказал народный артист России Николай Бурляев на церемонии прощания.Народная артистка России Людмила Зайцева отметила, что Кириенко была актрисой божественной красоты как внешней, так внутренней. Зайцева рассказала, что Кириенко была неравнодушной ко всему, что происходит в мире и стране, была человеком активным и востребованным. "Зинаида Михайловна была эпической актрисой, актрисой греческой трагедии", - отметила Зайцева.Зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких рассказал о том, что неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата как представителя совета старейшин. Тонких отметил, что Кириенко несла огромную общественную нагрузку и откликалась на любую просьбу союза.Поэт Николай Кушниренко зачитал стихотворение, посвященное актрисе. "Какая-то немыслимо родная, // Со светом необъятной доброты, // Воистину любовь к тебе, земная, // Земной любовью отвечала ты", - зачитал Кушниренко.Позже актрису похоронят на Троекуровском кладбище.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html

https://ria.ru/20220212/kirienko-1772458069.html

https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772450038.html

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