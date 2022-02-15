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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/kirienko-1772861950.html
В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко
В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко
Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко началась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:25
2022-02-15T13:51
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общество
культура
новости культуры
умерла зинаида кириенко
зинаида кириенко
людмила зайцева
аристарх ливанов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко началась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.Кириенко скончалась в возрасте 88 лет 12 февраля. Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья. На церемонию прощания доставили множество венков, в частности, от актрисы Людмилы Хитяевой, Центрального Дома кинематографистов, фестиваля "Золотой Витязь".Церемонию ведет советский и российский актер Аристарх Ливанов."Мне тяжело терять друга и соратника, каким для меня и целой армии кинофорума "Золотой Витязь" была Зинаида Кириенко… У нее была удивительная жизнь, которая останется примером для поколений – экранным примером чистоты, неподкупности, женственности, целомудрия… Она останется примером верности своему супругу и искусству", - сказал народный артист России Николай Бурляев на церемонии прощания.Народная артистка России Людмила Зайцева отметила, что Кириенко была актрисой божественной красоты как внешней, так внутренней. Зайцева рассказала, что Кириенко была неравнодушной ко всему, что происходит в мире и стране, была человеком активным и востребованным. "Зинаида Михайловна была эпической актрисой, актрисой греческой трагедии", - отметила Зайцева.Зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких рассказал о том, что неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата как представителя совета старейшин. Тонких отметил, что Кириенко несла огромную общественную нагрузку и откликалась на любую просьбу союза.Поэт Николай Кушниренко зачитал стихотворение, посвященное актрисе. "Какая-то немыслимо родная, // Со светом необъятной доброты, // Воистину любовь к тебе, земная, // Земной любовью отвечала ты", - зачитал Кушниренко.Позже актрису похоронят на Троекуровском кладбище.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
https://ria.ru/20220212/kirienko-1772436727.html
https://ria.ru/20220212/kirienko-1772458069.html
https://ria.ru/20220212/aktrisa-1772450038.html
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общество, культура, новости культуры, умерла зинаида кириенко, зинаида кириенко, людмила зайцева, аристарх ливанов, николай бурляев
11:25 15.02.2022 (обновлено: 13:51 15.02.2022)
 
В Москве началась церемония прощания с Зинаидой Кириенко

В Доме кино началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко началась в Большом зале Дома кино, передает корреспондент РИА Новости.
Кириенко скончалась в возрасте 88 лет 12 февраля. Проститься с артисткой пришли коллеги и друзья. На церемонию прощания доставили множество венков, в частности, от актрисы Людмилы Хитяевой, Центрального Дома кинематографистов, фестиваля "Золотой Витязь".
Советская киноактриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 12:10
Биография Зинаиды Кириенко
Церемонию ведет советский и российский актер Аристарх Ливанов.
"Мне тяжело терять друга и соратника, каким для меня и целой армии кинофорума "Золотой Витязь" была Зинаида Кириенко… У нее была удивительная жизнь, которая останется примером для поколений – экранным примером чистоты, неподкупности, женственности, целомудрия… Она останется примером верности своему супругу и искусству", - сказал народный артист России Николай Бурляев на церемонии прощания.
Народная артистка России Людмила Зайцева отметила, что Кириенко была актрисой божественной красоты как внешней, так внутренней. Зайцева рассказала, что Кириенко была неравнодушной ко всему, что происходит в мире и стране, была человеком активным и востребованным. "Зинаида Михайловна была эпической актрисой, актрисой греческой трагедии", - отметила Зайцева.
Зинаида Кириенко на съемках кинофильма Любовь земная - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 14:49Культура
Мишустин назвал Зинаиду Кириенко примером преданности актерской профессии
Зампредседателя Союза кинематографистов Валерий Тонких рассказал о том, что неделю назад актрису избрали в новый состав секретариата как представителя совета старейшин. Тонких отметил, что Кириенко несла огромную общественную нагрузку и откликалась на любую просьбу союза.
Поэт Николай Кушниренко зачитал стихотворение, посвященное актрисе. "Какая-то немыслимо родная, // Со светом необъятной доброты, // Воистину любовь к тебе, земная, // Земной любовью отвечала ты", - зачитал Кушниренко.
По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в фотобанк

"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.

Советская киноактриса Зинаида Кириенко
1 из 13

"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Н. Никольский / Перейти в фотобанк

Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.

Кадр из художественного фильма Казаки
2 из 13

Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.

© РИА Новости / Н. Никольский
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.

Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон
3 из 13

Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.

На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".

Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках кинофильма Любовь земная режиссера Евгения Матвеева
4 из 13

После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.

На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Мосфильм / Перейти в фотобанк

К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.

Кадр из фильма Повесть пламенных лет, Зинаида Кириенко в роли Марии
5 из 13

К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.

© РИА Новости / Мосфильм
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".

Сергей Бондарчук и Зинаида Кириенко в фильме Судьба человека
6 из 13

Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / Родькин / Перейти в фотобанк

Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.

Народный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма Поэма о море
7 из 13

Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.

© РИА Новости / Родькин
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".

Киноактриса Зинаида Кириенко
8 из 13

Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".

Народная артистка России Зинаида Кириенко - исполнительница роли Натальи Мелеховой - во время юбилейного вечера, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова Тихий Дон
9 из 13

Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.

Народная артистка России Зинаида Кириенко
10 из 13

В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
11 из 13

Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.

На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
12 из 13

Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

Актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
13 из 13

Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 13

"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.

© РИА Новости / Н. Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 13

После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.

На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 13

К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.

© РИА Новости / Мосфильм
Перейти в фотобанк
6 из 13

Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
7 из 13

Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.

© РИА Новости / Родькин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
9 из 13

Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 13

В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 13

Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
12 из 13

Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
13 из 13

Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Позже актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 13:41
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