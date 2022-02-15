По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко
"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.
"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.
Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.
Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.
Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.
Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.
После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.
На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".
После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.
На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".
К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.
К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.
Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".
Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".
Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.
Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.
Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".
Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".
Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".
Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".
В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.
В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.
Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.
Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.
Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.
Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.
Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.
Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.