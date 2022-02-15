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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/kirienko-1772872206.html
По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко
По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко - РИА Новости, 15.02.2022
По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко
В Москве простились со звездой советского кино Зинаидой Кириенко. Актриса, которая покорила зрителей искренностью, женственностью и человечностью, — в фотоленте РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:39
2022-02-15T13:45
фото
культура
умерла зинаида кириенко
зинаида кириенко
москва
дом кино
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В Москве простились со звездой советского кино Зинаидой Кириенко. Актриса, которая покорила зрителей искренностью, женственностью и человечностью, — в фотоленте Ruia.ru.
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фото, фото, умерла зинаида кириенко, зинаида кириенко, москва, дом кино
13:39 15.02.2022 (обновлено: 13:45 15.02.2022)
 

По-настоящему народная артистка. Прощание с Зинаидой Кириенко

Читать ria.ru в
В Москве простились со звездой советского кино Зинаидой Кириенко. Актриса, которая покорила зрителей искренностью, женственностью и человечностью, — в фотоленте Ruia.ru.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в фотобанк

"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.

Советская киноактриса Зинаида Кириенко
1 из 13

"Во всем, что она делала, она была душевным неравнодушным человеком… Зина была очень глубоким человеком, любила зрителей, была по-настоящему народной артисткой", — сказал перед церемонией прощания с Зинаидой Кириенко актер Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Н. Никольский / Перейти в фотобанк

Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.

Кадр из художественного фильма Казаки
2 из 13

Будущая звезда родилась в Махачкале, после седьмого класса поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства, а потом... пошла во ВГИК.

© РИА Новости / Н. Никольский
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Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.

Актриса Зинаида Кириенко в роли Натальи в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон
3 из 13

Сниматься в кино Кириенко начала еще студенткой ВГИКа, и первая же работа — в "Тихом Доне" у Сергея Герасимова — оказалась для нее судьбоносной и принесла сумасшедшую популярность.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.

На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".

Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках кинофильма Любовь земная режиссера Евгения Матвеева
4 из 13

После громкого дебюта ей словно суждено было играть главные роли.

На фото — Зинаида Кириенко в роли Ефросиньи на съемках фильма Евгения Матвеева "Любовь земная".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Мосфильм / Перейти в фотобанк

К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.

Кадр из фильма Повесть пламенных лет, Зинаида Кириенко в роли Марии
5 из 13

К окончанию киноинститута актриса снялась еще в нескольких фильмах.

© РИА Новости / Мосфильм
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".

Сергей Бондарчук и Зинаида Кириенко в фильме Судьба человека
6 из 13

Одной из самых ярких ранних работ Зинаиды Кириенко стала роль жены главного героя в картине Сергея Бондарчука "Судьбы человека".

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / Родькин / Перейти в фотобанк

Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.

Народный артист СССР Борис Андреев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко в сцене из фильма Поэма о море
7 из 13

Актрисе довелось сыграть самые разные роли, и каждый раз она удивляла красотой, искренностью и индивидуальностью.

© РИА Новости / Родькин
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".

Киноактриса Зинаида Кириенко
8 из 13

Среди поздних работ актрисы вспоминаются "Два капитана", "Лекарство против страха" и "Любить по-русски 2".

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".

Народная артистка России Зинаида Кириенко - исполнительница роли Натальи Мелеховой - во время юбилейного вечера, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова Тихий Дон
9 из 13

Народная артистка России Зинаида Кириенко на юбилейном вечере, посвященного 50-летию кинокартины Сергея Герасимова "Тихий Дон".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.

Народная артистка России Зинаида Кириенко
10 из 13

В постперестроечном кино ролей для Зинаиды Кириенко не оказалось, поэтому большинство зрителей помнит ее по фильмам 1950-1960-х годов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко на торжественной церемонии закладки именных плит на Площади звезд российского кинематографа в Москве
11 из 13

Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Ей было 88 лет.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.

На церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
12 из 13

Церемония прощания с актрисой проходила в Большом зале Дома кино.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

Актриса Людмила Зайцева на церемонии прощания с актрисой Зинаидой Кириенко в Большом зале Дома кино в Москве
13 из 13

Проститься с Зинаидой Кириенко пришли коллеги, друзья и поклонники ее таланта.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КультураФотоУмерла Зинаида КириенкоЗинаида КириенкоМоскваДом кино
 
 
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