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Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 15.02.2022

Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров кино Центрального Дома... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:33

2022-02-15T15:33

2022-02-15T15:33

культура

людмила зайцева

лариса лужина

николай бурляев

дом кино

умерла зинаида кириенко

зинаида кириенко

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров кино Центрального Дома кинематографистов Валерия Гущина.Кириенко скончалась в возрасте 88 лет 12 февраля. Церемония прощания прошла во вторник в Большом зале Дома кино. Проститься с актрисой пришли, в частности, народный артист России Николай Бурляев, народные артистки России Людмила Зайцева и Лариса Лужина, актер и режиссер Игорь Черницкий.Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года. Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.

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