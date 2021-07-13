Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210713/ipoteka-1741029978.html
В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой
В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой - РИА Новости, 13.07.2021
В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за год в регионе льготной ипотекой с господдержкой воспользовались более 900 семей, программа продлена по РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:37
2021-07-13T09:37
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
ипотека
сбербанк россии
втб
промсвязьбанк
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за год в регионе льготной ипотекой с господдержкой воспользовались более 900 семей, программа продлена по поручению президента РФ до 1 июля 2022 года."Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только "Дальневосточной ипотеке". Немногим больше чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиарда рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По данным регионального министерства экономического развития и внешних связей, взять ипотеку с господдержкой после 2 июля 2021 года можно по ставке до 7% годовых. Также банки в рамках льготных ипотечных программ дополнительно снижают ставки. Так, ставка в ВТБ сейчас начинается от 4,3%, в Сбербанке – от 5%, а Промсвязьбанк – от 5,85% годовых. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей, первоначальный взнос остается как и прежде – 15% от стоимости жилья.Также доступнее станет еще одна льготная программа "Семейная ипотека". Раньше её могли взять только те семьи, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь получить средства смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 миллионов рублей, для других городов - 6 миллионов рублей."Жителям дальневосточных регионов взять "Семейную ипотеку" можно еще выгоднее. Вместо 6% ставка в ДФО не будет превышать 5%. Более 160 амурских семей на эти цели уже получило свыше половины миллиарда рублей и расширение условий программы сейчас позволяет говорить об увеличении доступности "Семейной ипотеки" для жителей Амурской области", - цитирует правительство Приамурья и.о. министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу.Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в этом году.
https://ria.ru/20210623/doma-1738257934.html
https://ria.ru/20210616/sportploschadka-1737182988.html
россия
москва
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c461c92258c9106b89445836e5c6f473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, василий орлов (губернатор), ипотека, сбербанк россии, втб, промсвязьбанк, владимир путин, москва, ленинградская область
В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой
09:37 13.07.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

В Амурской области более 900 семей оформили ипотеку с господдержкой

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за год в регионе льготной ипотекой с господдержкой воспользовались более 900 семей, программа продлена по поручению президента РФ до 1 июля 2022 года.
"Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только "Дальневосточной ипотеке". Немногим больше чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиарда рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:35Амурская область
В Приамурье могут построить деревянные дома для переселения из бараков
По данным регионального министерства экономического развития и внешних связей, взять ипотеку с господдержкой после 2 июля 2021 года можно по ставке до 7% годовых. Также банки в рамках льготных ипотечных программ дополнительно снижают ставки. Так, ставка в ВТБ сейчас начинается от 4,3%, в Сбербанке – от 5%, а Промсвязьбанк – от 5,85% годовых. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей, первоначальный взнос остается как и прежде – 15% от стоимости жилья.
Также доступнее станет еще одна льготная программа "Семейная ипотека". Раньше её могли взять только те семьи, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь получить средства смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 миллионов рублей, для других городов - 6 миллионов рублей.
"Жителям дальневосточных регионов взять "Семейную ипотеку" можно еще выгоднее. Вместо 6% ставка в ДФО не будет превышать 5%. Более 160 амурских семей на эти цели уже получило свыше половины миллиарда рублей и расширение условий программы сейчас позволяет говорить об увеличении доступности "Семейной ипотеки" для жителей Амурской области", - цитирует правительство Приамурья и.о. министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу.
Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в этом году.
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 10:50Амурская область
Приамурье и РЖД договорились о строительстве школ и спортплощадок
 
Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)ИпотекаСбербанк РоссииВТБПромсвязьбанкВладимир ПутинМоскваЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
16:01В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
15:58Немецкий бундесвер запустил работу "космического" штаба
15:55Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
15:53В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
15:48Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
15:45Избранный президент Ирана Раиси начал борьбу с коррупцией в стране
15:45Судья ЕСПЧ от России рассказал, зачем носит маску после вакцинации
15:45Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона, грозит до 10 лет колонии 0:28
15:43Участников массовой драки в Москве выдворят из России
15:39Врачи объяснили, почему после прививки от COVID-19 может болеть рука
15:36В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности
15:33Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
15:31У супруги мужчины, удерживавшего сына на балконе, выявили следы побоев
15:30В Якутии бизнесмена посадили на семь лет за попытку подкупить министра
15:25Жертвами беспорядков в ЮАР стали 19 человек
15:24В ФМБА рассказали об особенности третьей волны коронавируса
Лента новостейМолния