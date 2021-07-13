https://ria.ru/20210713/ipoteka-1741029978.html

В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой

В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой - РИА Новости, 13.07.2021

В Амурской области 900 семей за год оформили ипотеку с господдержкой

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за год в регионе льготной ипотекой с господдержкой воспользовались более 900 семей, программа продлена по РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:37

2021-07-13T09:37

2021-07-13T09:37

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

ипотека

сбербанк россии

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промсвязьбанк

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за год в регионе льготной ипотекой с господдержкой воспользовались более 900 семей, программа продлена по поручению президента РФ до 1 июля 2022 года."Программа льготной ипотеки с господдержкой в Приамурье востребована и по эффективности на территории региона уступает только "Дальневосточной ипотеке". Немногим больше чем за год жилищные условия по ней улучшило более 900 амурских семей, которые под выгодный процент получили свыше 2,8 миллиарда рублей. Рассчитываем, что с продлением программы спрос на приобретение своего жилья будет оставаться стабильным, а благодаря переходу на концепцию строительства жилых микрорайонов вместо точечной застройки сможем увеличить темпы строительства, повысить предложение и выровнять цены", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По данным регионального министерства экономического развития и внешних связей, взять ипотеку с господдержкой после 2 июля 2021 года можно по ставке до 7% годовых. Также банки в рамках льготных ипотечных программ дополнительно снижают ставки. Так, ставка в ВТБ сейчас начинается от 4,3%, в Сбербанке – от 5%, а Промсвязьбанк – от 5,85% годовых. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей, первоначальный взнос остается как и прежде – 15% от стоимости жилья.Также доступнее станет еще одна льготная программа "Семейная ипотека". Раньше её могли взять только те семьи, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Теперь получить средства смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 миллионов рублей, для других городов - 6 миллионов рублей."Жителям дальневосточных регионов взять "Семейную ипотеку" можно еще выгоднее. Вместо 6% ставка в ДФО не будет превышать 5%. Более 160 амурских семей на эти цели уже получило свыше половины миллиарда рублей и расширение условий программы сейчас позволяет говорить об увеличении доступности "Семейной ипотеки" для жителей Амурской области", - цитирует правительство Приамурья и.о. министра экономического развития и внешних связей региона Оксану Кукшеневу.Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в этом году.

https://ria.ru/20210623/doma-1738257934.html

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россия, василий орлов (губернатор), ипотека, сбербанк россии, втб, промсвязьбанк, владимир путин, москва, ленинградская область