https://ria.ru/20220210/ipoteka-1772116136.html

Ипотека с господдержкой в 2022 году: ставка, как взять, советы экспертов

Ипотека с господдержкой 2022: условия, программы и ставка

Ипотека с господдержкой в 2022 году: ставка, как взять, советы экспертов

Ипотека с господдержкой в 2022 году - ряд программ кредитования, в рамках которых заемщик может приобрести жилье по сниженной ставке, притом что часть процентов РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:58

2022-02-10T16:58

2022-02-10T16:58

ипотека

дальневосточный гектар

россия

"дом.рф"

общество

жилье

вторичное жилье

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ипотека с господдержкой в 2022 году - ряд программ кредитования, в рамках которых заемщик может приобрести жилье по сниженной ставке, притом что часть процентов банку вернет государство. Виды льготной ипотеки, кто может рассчитывать на помощь и какие условия необходимо соблюсти, чтобы участвовать в программах, - в материале РИА Новости.Ипотека с господдержкойЭто вид ипотечного кредитования, при котором банки выдают заемщикам определенных категорий кредиты по сниженной ставке, а разницу компенсирует государство. Программы направлены на повышение рождаемости, уменьшение оттока населения из определенных регионов, снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и представителей некоторых профессий, поддержку строительной отрасли России.Кто может получитьОформить ипотеку по сниженным ставкам могут те граждане Российской Федерации, которые соответствуют критериям действующих целевых программ. Таких программ в России несколько и у каждой свои условия и требования к заемщикам.Программы ипотеки с господдержкойНа 2022 год актуален достаточно широкий перечень видов ипотечных программ с государственной поддержкой.Для молодых семейПрограмма "Молодая семья" действует с 2015 по 2025 год и возможно будет продлена. Государство готово предоставить субсидию, благодаря которой можно оплатить часть стоимости квартиры. Для того чтобы получить господдержку, необходимо соответствовать ряду условий:Существует также семейная ипотека, в которой могут принять участие семьи с одним или несколькими детьми независимо от возраста супругов.Для военныхВоенная ипотека предоставляет возможность военнослужащему - участнику накопительно-ипотечной системы (НИС) приобрести квартиру в новостройке, вторичном жилищном фонде или купить собственный дом.По словам экспертов, на приобретение квартиры в новостройке и вторичного жилья от юридического лица действуют две государственные программы поддержки, которые позволяют понизить стандартную процентную ставку.По первой программе для покупки новостройки или вторичного жилья от юридического лица ставки начинаются от 5,5%, являются окончательными и зависят только от самого банка. Максимальная сумма военной ипотеки у всех банков одинаковая – 3 000 000 руб.Вторая программа действует до 31 декабря 2022 года для тех, у кого родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ставки начинаются от 4,6% с суммой ипотечного кредита 4 948 000 руб. и зависят только от конкретного банка.", - добавляет Надежда Снегирева, генеральный директор ООО "поВоенке".Материнский капиталМатеринский или семейный капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года родился или был усыновлен второй ребенок или начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно родился или был усыновлен первый ребенок."В 2022 году размер материнского капитала на первенца составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго ребенка – 693,1 тыс. рублей (индексация с 1 февраля 2022 года). Материнский капитал можно использовать на погашение основного долга по ипотеке, рефинансирование и в качестве первоначального взноса", - говорит Эльвира Чернявская.Социальная ипотекаЭтот вид ипотечного кредитования предназначен для всех граждан, которые встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.Программа подразумевает:Например, у москвичей есть возможность приобрести у города квартиру по цене, существенно ниже рыночной, из фонда департамента городского имущества Москвы.Для врачей и учителейТак как врачи и учителя относятся к категории лиц, которые получают относительно небольшие доходы, для них существуют льготные программы для покупки жилья. В некоторых регионах это выражается в виде льготной цены на недвижимость, в иных - в виде государственной субсидии для оплаты части ипотеки, либо оба варианта совмещаются.Например, правительство Московской области предлагает учителям, медикам и молодым ученым участие в социальной ипотеке: жилое помещение приобретают на государственные деньги, а участник ипотеки оплачивает только проценты по кредиту. Таким образом можно купить квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.Субсидия для многодетных семейГосударственная поддержка семей с тремя детьми и более выражается в единоразовой выплате субсидии в дополнение к материнскому капиталу. Ею могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий и последующий ребенок.Дальневосточная ипотекаПрограмма была запущена в 2019 году и направлена на улучшение жилищных условий на Дальнем Востоке. В ближайшие несколько лет (до 2025 года) жилье в Федеральном Дальневосточном округе можно взять в кредит по льготной ставке 2%.Ипотека доступна для:Сельская ипотекаДействует с 2020 по 2025 год. Цель – привлечение людей в села для проживания. Воспользоваться сельской ипотекой может любой человек, который планирует переехать из города или проживает в сельской местности в населенных пунктах с численностью жителей до 30 тыс. человек, при этом семейное положение или регион прописки значения не имеют.Льготная ипотекаЛьготная ипотека позволяет взять кредит под более низкий процент. Программа доступна всем совершеннолетним гражданам РФ вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости."С помощью льготной ипотеки можно приобрести квартиру только в строящемся доме или новостройке. Программа не распространяется на вторичное жилье, ИЖС и покупку участка под строительство частного дома. Ставка — до 7% годовых, максимальная сумма кредита — три млн рублей, первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья", - говорит Ильмир Хуснутдинов.Реструктуризация ипотеки с помощью государстваГосударство может помочь заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации (болезнь, потеря работы, банкротство, снижение дохода) погасить долг перед банком. Рассчитывать на поддержку могут:Обязательным условием для реструктуризации является подтверждение уровня доходов, который не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.Государство может выделить субсидию для частичного погашения долга по ипотеке (в 2022 году ее сумма составляет 30% от стоимости жилья, но не больше полутора млн рублей), по соглашению с банком предоставить кредитные каникулы на срок до полутора лет либо снизить процентную ставку по ипотеке.Как взять ипотеку с господдержкойЗаемщик должен подходить под условия выбранной программы, быть гражданином РФ, иметь подтвержденный источник дохода и проработать на последнем месте работы не менее четырех месяцев.ДокументыСписок бумаг зависит от вида льготной ипотеки и внутреннего регламента банка. Так, кредитор может запросить договор-основание приобретения недвижимости, документы, подтверждающие правоспособность продавца, договоры личного и имущественного страхования.Основные документы, которые потребуются:"Для получения ипотечного кредита на льготных условиях кредитный договор должен быть заключен (п. п. 1, 5 Правил № 1711): в случае рождения первого ребенка и (или) последующих детей - до 31.12.2023; в случае установления категории "ребенок-инвалид" - до 31.12.2027; начиная с 01.04.2021 (для кредитов (займов) на строительство жилого дома на земельном участке или приобретение жилого дома, который будет построен и передан заемщику в будущем)", - объясняет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".Куда обращатьсяИпотечные кредиты на льготных условиях предоставляют АО "ДОМ.РФ" и банки - участники программы льготного кредитования (Приказ Минфина России от 19.02.2018 № 88).

https://realty.ria.ru/20220203/banki-1770860967.html

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

https://realty.ria.ru/20220201/sberbank-1770424107.html

https://ria.ru/20220202/ipoteka-1770755537.html

https://ria.ru/20211231/ipoteka-1766283100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ипотека, дальневосточный гектар, россия, "дом.рф", общество, жилье, вторичное жилье