Ипотека с господдержкой в 2022 году: ставка, как взять, советы экспертов
Ипотека с господдержкой
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ипотека с господдержкой в 2022 году - ряд программ кредитования, в рамках которых заемщик может приобрести жилье по сниженной ставке, притом что часть процентов банку вернет государство. Виды льготной ипотеки, кто может рассчитывать на помощь и какие условия необходимо соблюсти, чтобы участвовать в программах, - в материале РИА Новости.
Ипотека с господдержкой
Это вид ипотечного кредитования, при котором банки выдают заемщикам определенных категорий кредиты по сниженной ставке, а разницу компенсирует государство. Программы направлены на повышение рождаемости, уменьшение оттока населения из определенных регионов, снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и представителей некоторых профессий, поддержку строительной отрасли России.
Кто может получить
Оформить ипотеку по сниженным ставкам могут те граждане Российской Федерации, которые соответствуют критериям действующих целевых программ. Таких программ в России несколько и у каждой свои условия и требования к заемщикам.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
В отделении "Банк Татарстан" Сбербанка России в Казани
"Как правило, это наименее защищенные категории населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К таковым относятся многодетные семьи, сотрудники бюджетной сферы (врачи, учителя, военнослужащие, ученые), малоимущие, молодые семьи. Соответственно, граждане, относящие себя к той или иной категории, должны официально подтвердить данный статус и доказать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Для сотрудников бюджетной сферы есть еще одно дополнительное условие – наличие стажа работы не менее одного года", - объясняет Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.
Программы ипотеки с господдержкой
На 2022 год актуален достаточно широкий перечень видов ипотечных программ с государственной поддержкой.
Для молодых семей
Программа "Молодая семья" действует с 2015 по 2025 год и возможно будет продлена. Государство готово предоставить субсидию, благодаря которой можно оплатить часть стоимости квартиры. Для того чтобы получить господдержку, необходимо соответствовать ряду условий:
Ключи от квартиры
- —семья считается "молодой", если возраст обоих супругов на момент предоставления субсидии - до 35 лет включительно;
- —семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но не быть малоимущей;
- —необходимо подтвердить платежеспособность, предоставив справку с работы или выписку из банка о наличии сбережений.
"Если у семьи нет собственного жилья или она проживает в квартире, которая не соответствует нормативам, то члены семьи могут претендовать на улучшение жилищных условий. Государство оплатит часть стоимости жилья: 30% для бездетных семей, 35% для семей с одним ребёнком, 40% - с двумя и 50% - с тремя и более детьми", - рассказывает частный эксперт по недвижимости Эльвира Чернявская.
Существует также семейная ипотека, в которой могут принять участие семьи с одним или несколькими детьми независимо от возраста супругов.
"Сумма возможного кредита составляет 12 млн рублей, в 2021 году государство, помимо квартир, включило в нее ИЖС и строительство домов, понимая желание семей с несколькими детьми жить в своем доме. Ставка по такой программе может быть до 6% годовых", - добавляет Марина Лашкевич, ведущий эксперт BuyBuyHouse.
Для военных
Военнослужащий со своей женой в новой квартире
Военная ипотека предоставляет возможность военнослужащему - участнику накопительно-ипотечной системы (НИС) приобрести квартиру в новостройке, вторичном жилищном фонде или купить собственный дом.
"Каждый военный при выполнении определенных условий получает сертификат, на который один раз в месяц Росвоенипотека переводит некоторую сумму денег. Из расчета этих денежных средств копится первоначальный взнос. Затем с этим сертификатом военнослужащий может обратиться в банк для получения ипотеки. Разница военной ипотеки от обычной в том, что ежемесячные платежи оплачивает Росвоенипотека, а не сам клиент", - объясняет Марат Галлямов, директор агентства недвижимости "Этажи-Казань".
По словам экспертов, на приобретение квартиры в новостройке и вторичного жилья от юридического лица действуют две государственные программы поддержки, которые позволяют понизить стандартную процентную ставку.
По первой программе для покупки новостройки или вторичного жилья от юридического лица ставки начинаются от 5,5%, являются окончательными и зависят только от самого банка. Максимальная сумма военной ипотеки у всех банков одинаковая – 3 000 000 руб.
Вторая программа действует до 31 декабря 2022 года для тех, у кого родился ребенок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ставки начинаются от 4,6% с суммой ипотечного кредита 4 948 000 руб. и зависят только от конкретного банка.", - добавляет Надежда Снегирева, генеральный директор ООО "поВоенке".
Материнский капитал
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми во время снегопада на территории городской ярмарки в московском районе Куркино
Женщина с детьми во время снегопада на территории городской ярмарки в московском районе Куркино
Материнский или семейный капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года родился или был усыновлен второй ребенок или начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно родился или был усыновлен первый ребенок.
"В 2022 году размер материнского капитала на первенца составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго ребенка – 693,1 тыс. рублей (индексация с 1 февраля 2022 года). Материнский капитал можно использовать на погашение основного долга по ипотеке, рефинансирование и в качестве первоначального взноса", - говорит Эльвира Чернявская.
Социальная ипотека
Этот вид ипотечного кредитования предназначен для всех граждан, которые встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Программа подразумевает:
- —кредитование по пониженной ставке;
- —государственную субсидию на часть стоимости квартиры;
- —продажу государственного социального жилья по льготной цене.
Например, у москвичей есть возможность приобрести у города квартиру по цене, существенно ниже рыночной, из фонда департамента городского имущества Москвы.
Для врачей и учителей
Так как врачи и учителя относятся к категории лиц, которые получают относительно небольшие доходы, для них существуют льготные программы для покупки жилья. В некоторых регионах это выражается в виде льготной цены на недвижимость, в иных - в виде государственной субсидии для оплаты части ипотеки, либо оба варианта совмещаются.
Например, правительство Московской области предлагает учителям, медикам и молодым ученым участие в социальной ипотеке: жилое помещение приобретают на государственные деньги, а участник ипотеки оплачивает только проценты по кредиту. Таким образом можно купить квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости.
"Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае позволяет им получить компенсацию части процентной ставки по ипотеке (если годовой процент не превышает значение 8,5)", - добавляет Михаил Паюшин.
Субсидия для многодетных семей
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Государственная поддержка семей с тремя детьми и более выражается в единоразовой выплате субсидии в дополнение к материнскому капиталу. Ею могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий и последующий ребенок.
"Адресная мера поддержки государства - выплата 450 000 рублей (единоразовая) на погашение кредита по ипотеке для многодетной семьи, если они улучшили свои жилищные условия. Или же освобождение от НДФЛ семей с двумя и более детьми, если они продают свою недвижимость опять же с целью улучшения жилищных условий", - добавляет Марина Лашкевич.
Дальневосточная ипотека
Программа была запущена в 2019 году и направлена на улучшение жилищных условий на Дальнем Востоке. В ближайшие несколько лет (до 2025 года) жилье в Федеральном Дальневосточном округе можно взять в кредит по льготной ставке 2%.
"Размер заемных средств, выдаваемых в рамках программы, составляет не более шести миллионов рублей. Ипотека может быть оформлена на срок более чем 20 лет. Успеть взять льготный кредит нужно до 31.12.2024 года. Стоит отметить, что программа предусматривает первоначальный взнос от 15%, для покрытия которого заемщики могут воспользоваться средствами материнского капитала. Требования к заемщикам указаны в Постановлении Правительства РФ от 07.12.2019 г. № 1609", - рассказывает Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL.
Ипотека доступна для:
- —молодых семей (оба супруга до 35 лет);
- —граждан до 35 лет с детьми до 19 лет;
- —участников программы "Дальневосточный гектар";
- —граждан, переехавших на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
Сельская ипотека
Действует с 2020 по 2025 год. Цель – привлечение людей в села для проживания. Воспользоваться сельской ипотекой может любой человек, который планирует переехать из города или проживает в сельской местности в населенных пунктах с численностью жителей до 30 тыс. человек, при этом семейное положение или регион прописки значения не имеют.
"Сумма кредита — до трёх или до пяти млн руб. в зависимости от субъекта, на территории которого расположен предмет ипотеки (приобретаемое/строящееся жилое помещение). Ставка по ипотеке — от 0,1% до 3% годовых, срок - 25 лет. Сумма первоначального взноса — минимум 10% от стоимости жилья. Ипотека может быть использована также для завершения текущих строительных работ. Для этого необходимо, чтобы работы были завершены не позднее двух лет со дня первого платежа. Участвовать в программе можно только один раз. Москва, Московская область и Санкт-Петербург не принимают в ней участие", - объясняет Ильмир Хуснутдинов, руководитель группы по работе с клиентами и партнерами "Ипотека.Центр".
Льготная ипотека
Льготная ипотека позволяет взять кредит под более низкий процент. Программа доступна всем совершеннолетним гражданам РФ вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости.
"С помощью льготной ипотеки можно приобрести квартиру только в строящемся доме или новостройке. Программа не распространяется на вторичное жилье, ИЖС и покупку участка под строительство частного дома. Ставка — до 7% годовых, максимальная сумма кредита — три млн рублей, первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья", - говорит Ильмир Хуснутдинов.
Реструктуризация ипотеки с помощью государства
Государство может помочь заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации (болезнь, потеря работы, банкротство, снижение дохода) погасить долг перед банком. Рассчитывать на поддержку могут:
- —граждане с несовершеннолетними детьми;
- —семьи с совершеннолетними детьми, которые обучаются на дневном отделении;
- —инвалиды или родители детей-инвалидов;
- —ветераны боевых действий;
- —работники бюджетной сферы со стажем не менее года .
Обязательным условием для реструктуризации является подтверждение уровня доходов, который не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.
Государство может выделить субсидию для частичного погашения долга по ипотеке (в 2022 году ее сумма составляет 30% от стоимости жилья, но не больше полутора млн рублей), по соглашению с банком предоставить кредитные каникулы на срок до полутора лет либо снизить процентную ставку по ипотеке.
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Как взять ипотеку с господдержкой
Заемщик должен подходить под условия выбранной программы, быть гражданином РФ, иметь подтвержденный источник дохода и проработать на последнем месте работы не менее четырех месяцев.
Документы
Список бумаг зависит от вида льготной ипотеки и внутреннего регламента банка. Так, кредитор может запросить договор-основание приобретения недвижимости, документы, подтверждающие правоспособность продавца, договоры личного и имущественного страхования.
Основные документы, которые потребуются:
- —паспорт заемщика;
- —паспорт супруга и брачный договор (при наличии);
- —свидетельства о рождении детей;
- —документы о доходах и трудовой деятельности заемщика.
"Для получения ипотечного кредита на льготных условиях кредитный договор должен быть заключен (п. п. 1, 5 Правил № 1711): в случае рождения первого ребенка и (или) последующих детей - до 31.12.2023; в случае установления категории "ребенок-инвалид" - до 31.12.2027; начиная с 01.04.2021 (для кредитов (займов) на строительство жилого дома на земельном участке или приобретение жилого дома, который будет построен и передан заемщику в будущем)", - объясняет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".
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Куда обращаться
Ипотечные кредиты на льготных условиях предоставляют АО "ДОМ.РФ" и банки - участники программы льготного кредитования (Приказ Минфина России от 19.02.2018 № 88).