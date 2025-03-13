https://ria.ru/20250313/ipoteka-1772116136.html

Ипотека с господдержкой в 2025 году: ставка, как взять, советы экспертов

Ипотека с господдержкой 2025: какие условия и программы, кому положена, как оформить

Ипотека с господдержкой в 2025 году: ставка, как взять, советы экспертов

Ипотека с господдержкой в 2025 году - ряд программ кредитования, в рамках которых заемщик может приобрести жилье по сниженной ставке. Суть в том, что часть... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:34:00+03:00

2025-03-13T17:34:00+03:00

2025-03-13T17:34:00+03:00

ипотека

дальневосточный гектар

россия

"дом.рф"

общество

жилье

вторичное жилье

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ипотека с господдержкой в 2025 году - ряд программ кредитования, в рамках которых заемщик может приобрести жилье по сниженной ставке. Суть в том, что часть процентов за покупку, а также строительство квартиры или дома банку вернет государство. Виды льготной ипотеки, кто может рассчитывать на помощь и какие условия необходимо соблюсти, чтобы получить одобрение от банка, - в материале РИА Новости.Ипотека с господдержкойЭто вид ипотечного кредитования, также известный как льготная ипотека, при котором банки выдают заемщикам определенных категорий кредиты по сниженной ставке, а разницу компенсирует государство.Цели и суть ипотеки с господдержкойВ России действует несколько программ, которые помогают семьям обзавестись недвижимостью. Они направлены на повышение рождаемости, уменьшение оттока населения из определенных регионов, снижение финансовой нагрузки на молодые семьи и представителей некоторых профессий, поддержку строительной отрасли России.Условия получения ипотеки с господдержкойОформить ипотеку по сниженным ставкам могут те граждане Российской Федерации, которые соответствуют критериям действующих целевых программ. Таких программ в России несколько и у каждой свои условия и требования к заемщикам."Как правило, это наименее защищенные категории населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. К таковым относятся многодетные семьи, сотрудники бюджетной сферы (врачи, учителя, военнослужащие, ученые), малоимущие, молодые семьи. Соответственно, граждане, относящие себя к той или иной категории, должны официально подтвердить данный статус и доказать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Для сотрудников бюджетной сферы есть еще одно дополнительное условие - наличие стажа работы не менее одного года", - объясняет Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.Программы ипотеки с господдержкойНа 2025 год актуален достаточно широкий перечень видов ипотечных программ с государственной поддержкой.СемейнаяСемейная ипотека доступна для семей с одним или несколькими детьми независимо от возраста супругов. По поручению президента России, программа продлена до 2030 года.“Участниками программы "Семейная ипотека" могут стать граждане РФ, имеющие двух и более детей, не достигших 18-летия на дату заключения кредитного договора (договора займа)”, - отмечает Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.А также на участие могут рассчитывать:Программа "Молодая семья" действует с 2015. В 2025 году на ее финансирование запланировано выделить 15 млрд рублей. Государство готово предоставить субсидию, благодаря которой можно оплатить часть стоимости квартиры. Для того чтобы получить господдержку, необходимо соответствовать ряду условий:Участниками программы также могут стать неполные семьи, в которых ребенка (или детей) воспитывает всего один родитель."Если у семьи нет собственного жилья или она проживает в квартире, которая не соответствует нормативам, то члены семьи могут претендовать на улучшение жилищных условий. Государство оплатит часть стоимости жилья: 30% для бездетных семей, 35% для семей с одним ребёнком и более", - рассказывает частный эксперт по недвижимости Эльвира Чернявская.Молодым семьям, которые еще не имеют детей, государство в рамках программы готово оплатить 30% средней стоимости жилья, а молодым семьям с одним ребенком или несколькими детьми, а также неполным семьям - 35 процентов. Средняя (или расчетная) стоимость жилья рассчитывается по специальной формуле и напрямую зависит от норматива стоимости одного квадратного метра в том регионе, в котором семья намерена воспользоваться поддержкой.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей."Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки", - сказал Путин.ВоеннаяВоенная ипотека предоставляет возможность военнослужащему - участнику накопительно-ипотечной системы (НИС) приобрести квартиру в новостройке, вторичном жилищном фонде или купить собственный дом."Каждый военный при выполнении определенных условий получает сертификат, на который один раз в месяц Росвоенипотека переводит некоторую сумму денег. Из расчета этих денежных средств копится первоначальный взнос. Затем с этим сертификатом военнослужащий может обратиться в банк для получения ипотеки. Разница военной ипотеки от обычной в том, что ежемесячные платежи оплачивает Росвоенипотека, а не сам клиент", - объясняет Марат Галлямов, директор агентства недвижимости "Этажи-Казань".2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества и для военнослужащих и членов их семей доступны различные программы господдержки, включая ипотеку на льготных условиях. Участники СВО и их семьи вправе получить льготы по обеспечению жильем, а также имеют право на бесплатный земельный участок.В некоторых регионах вместо земельного участка военнослужащим предоставляется денежная компенсация.ДальневосточнаяПрограмма была запущена в 2019 году и направлена на улучшение жилищных условий на Дальнем Востоке. С ее помощью жилье в Федеральном Дальневосточном округе можно взять в кредит по льготной ставке 2%. Программа действует до 31 декабря 2030 года. Полные условия можно узнать на сайте ДОМ.РФ."Размер заемных средств, выдаваемых в рамках программы, составляет не более шести миллионов рублей (до 9 млн рублей для покупки жилья на первичном рынке или строительства дома, если площадь жилого помещения больше 60 кв. метров). Ипотека может быть оформлена на срок до 20 лет. Стоит отметить, что программа предусматривает первоначальный взнос от 20%, для покрытия которого заемщики могут воспользоваться средствами материнского капитала. Требования к заемщикам указаны в Постановлении Правительства РФ от 07.12.2019 г. № 1609", - рассказывает Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA и школы юридической практики URVISTA SCHOOL.Ипотека доступна для:АрктическаяОсенью 2023 года начала действовать похожая по условиям программа льготного кредитования “Арктическая ипотека”. Ставка - 2% годовых, а получателями могут стать жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также ряда других территорий при условии, что их возраст не превышает 36 лет и при наличии как минимум одного ребенка в возрасте до 18 лет. Вместе с ними участниками программы могут стать:Первоначальный взнос по данной программе установлен в размере 20%, а минимальная сумма кредита - 6 миллионов рублей или 9 миллионов рублей при строительстве или покупке жилого дома более 60 кв. м. Программа будет действовать, если россияне приобретают квартиру в новостройке, намерены стать обладателями готового жилья в одном из сел и моногородов либо построить собственный дом.СельскаяЦель - привлечение людей в села для проживания. Воспользоваться сельской ипотекой может любой человек, который планирует переехать из города или проживает в сельской местности в населенных пунктах с численностью жителей до 30 тыс. человек, при этом семейное положение или регион прописки значения не имеют. Программа является бессрочной."Сумма кредита - до шести млн руб. Ставка по ипотеке - от 0,1% до 3% годовых, срок - 25 лет. Сумма первоначального взноса - от 20% от стоимости жилья. Ипотека может быть использована также для завершения текущих строительных работ. Для этого необходимо, чтобы работы были завершены не позднее двух лет со дня первого платежа. Участвовать в программе можно только один раз. Москва, Московская область и Санкт-Петербург не принимают в ней участие", - объясняет Ильмир Хуснутдинов, руководитель группы по работе с клиентами и партнерами "Ипотека.Центр".ЛьготнаяСтавки по рыночной ипотеке на начало 2025 года превышают 28-29% годовых. Но с льготной ипотекой есть возможность оформить жилищный кредит по более выгодной ставке.Для IT- специалистовСотрудники российских ИТ-компаний до 50 лет (включительно) могут принять участие в программе IT-ипотеки. С 1 августа 2024 года правительство продлило действие IT-ипотеки до конца 2030 года на новых условиях. Программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Оформить кредит по ставке 6% можно на покупку новостройки или строительство собственного дома. Максимальная сумма кредита - 9 млн руб. Минимальный первый взнос - 20%.Заемщики в рамках IT-ипотеки должны иметь определенный уровень зарплаты до вычета НДФЛ:Господдержка для бюджетниковДля сотрудников бюджетных организаций, врачей, учителей, соцработников, которые получают относительно небольшие доходы, существуют льготные программы для покупки жилья. В некоторых регионах это выражается в виде сниженной цены на недвижимость, в иных - в виде государственной субсидии для оплаты части ипотеки, либо оба варианта совмещаются.Например, правительство Московской области предлагает учителям, медикам и молодым ученым участие в социальной ипотеке: жилое помещение приобретают на государственные деньги, а участник ипотеки оплачивает только проценты по кредиту. Таким образом можно купить квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости."Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае позволяет им получить компенсацию части процентной ставки по ипотеке (если годовой процент не превышает значение 8,5)", - добавляет Михаил Паюшин.Материнский капиталМатеринский или семейный капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года родился или был усыновлен второй ребенок или начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно родился или был усыновлен первый ребенок.С 1 февраля 2025 года размер выплаты на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго - 912 162 рублей, если на первого ребенка маткапитал ранее не оформляли. В том случае, если граждане уже успели потратить часть полученного ранее маткапитала, то проиндексирована будет лишь оставшаяся сумма.Потратить эти деньги можно на покупку жилья (в том числе в ипотеку).Теперь маткапитал можно тратить на реконструкцию домов, где несколько владельцев (например, таунхаусов, дуплексов и им подобных). Нововведения коснулись и отцов-одиночек, воспитывающих детей или являющихся единственными усыновителями: у них появилась возможность направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии.Субсидия на погашение ипотеки для многодетныхГосударственная поддержка семей с тремя детьми и более выражается в единоразовой выплате субсидии в дополнение к материнскому капиталу. Ею могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий и последующий ребенок. Получить такую выплату можно только один раз по одному кредиту."Адресная мера поддержки государства - выплата 450 000 рублей (единоразовая) на погашение кредита по ипотеке для многодетной семьи, если они улучшили свои жилищные условия. Или же освобождение от НДФЛ семей с двумя и более детьми, если они продают свою недвижимость опять же с целью улучшения жилищных условий", - добавляет Марина Лашкевич.Как взять ипотеку с господдержкойЗаемщик должен подходить под условия выбранной программы, быть гражданином РФ, иметь подтвержденный источник дохода и проработать на последнем месте работы не менее четырех месяцев.Выбор банкаИпотечные кредиты на льготных условиях предоставляют АО "ДОМ.РФ" и банки - участники программы льготного кредитования (Приказ Минфина России от 19.02.2018 № 88).Выбор программыНа рынке действуют госпрограммы, которыми можно воспользоваться, если гражданин подходит под требования. Выбор вида льготной ипотеки зависит от количества членов семьи, сферы профессиональной деятельности, региона, в котором планируется приобретение квартиры или дома. Если гражданин попадает под одну из льготных ипотечных программ, то следует обратиться в банк, который предоставляет такой заем с пакетом документов.Оформление ипотечного кредитаПорядок оформления ипотечного кредита с господдержкой не отличается от стандартной процедуры. Список бумаг зависит от вида льготной ипотеки и внутреннего регламента банка. Так, кредитор может запросить договор-основание приобретения недвижимости, документы, подтверждающие правоспособность продавца, договоры личного и имущественного страхования.Основные документы, которые потребуются:"Для получения ипотечного кредита на льготных условиях кредитный договор должен быть заключен (п. п. 1, 5 Правил № 1711): в случае рождения первого ребенка и (или) последующих детей - до 31.12.2023; в случае установления категории "ребенок-инвалид" - до 31.12.2027; начиная с 01.04.2021 (для кредитов (займов) на строительство жилого дома на земельном участке или приобретение жилого дома, который будет построен и передан заемщику в будущем)", — объясняет Марчел Кырлан, эксперт-аналитик цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".Покупка жильяВ рамках программы Дальневосточная и Арктическая ипотека жилье должно располагаться на территории одного из регионов Дальневосточного федерального округа или Арктической зоны России. Покупка недвижимости возможна как в готовом, так и в строящемся доме, можно приобрести земельный участок под дом или взять деньги для строительства дома, доступна и покупка вторичного жилья в Магаданской области и Чукотском автономном округе, а также моногородах из перечня Правительства России на территории ДФО и Арктики, на сельских территориях ДФО и Арктики, а для вынужденных переселенцев на всей территории.По условиям сельской ипотеки граждане могут приобрести любую недвижимость в деревне, селе, посёлке или городском поселении с числом жителей не более 30 000 человек. Максимальная сумма кредита во всех регионах - до 6 млн рублей.Для IT-специалистов доступно приобретение квартиры в новостройке или дома у юрлица - подрядчика или застройщика под 6% годовых. Также можно купить участок с жилым домом у юрлица, землю под строительство дома, или построить дом по договору подряда с юрлицом или ИП во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Сумма кредита одинакова для всех регионов - 9 млн. Первоначальный взнос - от 20% годовых.По условиям военной ипотеки жилье должно быть в пределах России, купить по программе можно новостройку, вторичку, дом или таунхаус. Даже если у человека уже есть квартира, но он служит по контракту, право на военную ипотеку сохраняется. Дополнительных требований и ограничений по стоимости жилья нет.Рефинансирование с господдержкойРефинансировать заем по программе с господдержкой можно в случае, если в семье после 2018 года родился ребенок. Программа перекредитования займа с государственной поддержкой выгодна при существенной разнице между новой и текущей ставками. Распространяется как на новые квартиры, так и на вторичный фонд. Ипотечный кредит на новых условиях можно переоформить в том банке, где оформлена ипотека или в другом. Главное преимущество рефинансирования - увеличение длительности кредитования и уменьшение суммы ежемесячного платежа, что позволяет снизить нагрузку на бюджет заемщика. Во внимание принимают уровень дохода клиента, его закредитованность и историю выплат по обязательствам. Однако, рефинансирование недоступно, если у заемщика есть просроченная задолженность на момент подачи заявки.Преимущества и недостатки ипотеки с господдержкойОчевидное преимущество ипотеки c господдержкой - возможность заплатить меньше. Благодаря существующим программам семьи с детьми и другие категории заемщиков могут купить жилье, не переплачивая проценты банку. Программы господдержки доступны практически во всех крупных банках страны.Однако, несмотря на привлекательные условия, далеко не всем удается получить одобрение банка на льготную ипотеку. К тому же, требования к приобретаемой недвижимости и ограничения по сумме не всегда отвечают запросам заемщиков, что не позволяет купить желаемую квартиру. К тому же, цены на жилье и размер первоначального взноса повышаются.Изменения в 2022 годуЛьготные ипотечные программы продолжают действовать в России в 2025 году, но условия по ним изменились: первоначальный взнос вырос, а лимит кредита - уменьшился. Изменились условия получения жилищных займов для IT- специалистов , а участники СВО и их семьи получили право по обеспечению жильем на льготных условиях.“С 6 млн до 9 млн рублей увеличен предельный размер кредита по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека", а в перечень заемщиков по указанной программе включены сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированных на территориях Дальневосточного федерального округа или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ, - говорит Оксана Васильева. - Также установлено, что теперь в целях применения всех льготных ипотечных программ установлено условие, согласно которому заемщик (солидарный заемщик и/или поручитель) по одному льготному кредиту (займу) не должен являться (ранее не являлся) заемщиком (солидарным заемщиком и/или поручителем) по другому льготному кредиту (займу)”.Президент предложил смягчить условия семейной ипотеки в малых городах и в регионах, где пока недостаточно развиты объемы жилищного строительства и продлить программу “Семейная ипотека” со ставкой 6% до 2030 года. Семьи в малых городах могут взять льготную ипотеку, если хотя бы один из детей несовершеннолетний.Советы экспертовИпотека c господдержкой для семей с детьми, бюджетников и других малообеспеченных граждан зачастую единственная возможность приобрести собственное жилье. Эксперты советуют воспользоваться этим шансом. К тому же, оформить ипотеку с господдержкой можно и с целью рефинансирования ранее взятого кредита, это не противоречит условиям.

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https://ria.ru/20250313/matkapital-1733022511.html

https://ria.ru/20250312/ipoteka-2004430333.html

https://ria.ru/20250311/ipoteka-1756941308.html

https://ria.ru/20250307/ipoteka-2003519305.html

https://realty.ria.ru/20250306/ekspert-2003399319.html

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ипотека, дальневосточный гектар, россия, "дом.рф", общество, жилье, вторичное жилье