https://ria.ru/20210710/shoubiznes-1740661490.html

Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля

Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля - РИА Новости, 10.07.2021

Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля

Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T01:20

2021-07-10T01:20

2021-07-10T01:20

шоубиз

manizha (манижа сангин)

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

валерий меладзе

жанна фриске

энрике иглесиас

бритни спирс

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов подробностями личной жизни и новыми скандалами. Основные новости шоубиза с 5 по 9 июля – в подборке РИА Новости. Здоровье МакSим: не трогайте звездуМакSим все еще в больнице. СМИ публикуют много слухов и домыслов о здоровье артистки. Директор певицы обратилась к ее фанатам и неравнодушным людям с заявлением. Маргарита Соколова отметила, что пока рано говорить о выздоровлении ее подопечной. "Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала Соколова. При этом сама директор тоже была в больнице с коронавирусом. По ее словам, болезнь протекала тяжело, но сейчас менеджер дома и проходит реабилитацию. Свободу Бритни: менеджер ушел от СпирсА вот другой директор – на этот раз поп-принцессы Бритни Спирс оказался не таким преданным. Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы. Снова Меладзе: новые подробности из личной жизни ВалерияСупруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева рассказала о "дружбе" с бывшей женой своего мужа Ириной Меладзе.На следующий день Ирина Меладзе стала героем очередной программы на ТВ, где рассказала, как переживала расставание. Она тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с Джанабаевой. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.Не хотела на Евровидение: откровение Манижи8 июля Маниже исполнилось 30 лет. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что не хотела участвовать в Евровидении, однако конкурс стал для нее настоящей сказкой. При этом певица назвала сумму, которую потратила на самом престижном музыкальном конкурсе. Редкие фото детей: звезды показали кадры со своими наследникамиЭнрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге.Также Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына от Павла Воли. И наконец Дмитрий Шепелев показал фото Платона — сына от Жанны Фриске. Телеведущий разместил снимок в день рождения певицы. Артистке 8 июля исполнилось бы 47 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/maksim-1739914090.html

https://ria.ru/20210706/spirs-1740082368.html

https://ria.ru/20210708/meladze-1740408281.html

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

https://ria.ru/20210708/friske-1740390613.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), валерий меладзе, жанна фриске, энрике иглесиас, бритни спирс