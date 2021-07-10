https://ria.ru/20210710/shoubiznes-1740661490.html
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля - РИА Новости, 10.07.2021
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля
Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T01:20
2021-07-10T01:20
2021-07-10T01:20
шоубиз
manizha (манижа сангин)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
валерий меладзе
жанна фриске
энрике иглесиас
бритни спирс
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов подробностями личной жизни и новыми скандалами. Основные новости шоубиза с 5 по 9 июля – в подборке РИА Новости. Здоровье МакSим: не трогайте звездуМакSим все еще в больнице. СМИ публикуют много слухов и домыслов о здоровье артистки. Директор певицы обратилась к ее фанатам и неравнодушным людям с заявлением. Маргарита Соколова отметила, что пока рано говорить о выздоровлении ее подопечной. "Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала Соколова. При этом сама директор тоже была в больнице с коронавирусом. По ее словам, болезнь протекала тяжело, но сейчас менеджер дома и проходит реабилитацию. Свободу Бритни: менеджер ушел от СпирсА вот другой директор – на этот раз поп-принцессы Бритни Спирс оказался не таким преданным. Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы. Снова Меладзе: новые подробности из личной жизни ВалерияСупруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева рассказала о "дружбе" с бывшей женой своего мужа Ириной Меладзе.На следующий день Ирина Меладзе стала героем очередной программы на ТВ, где рассказала, как переживала расставание. Она тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с Джанабаевой. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.Не хотела на Евровидение: откровение Манижи8 июля Маниже исполнилось 30 лет. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что не хотела участвовать в Евровидении, однако конкурс стал для нее настоящей сказкой. При этом певица назвала сумму, которую потратила на самом престижном музыкальном конкурсе. Редкие фото детей: звезды показали кадры со своими наследникамиЭнрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге.Также Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына от Павла Воли. И наконец Дмитрий Шепелев показал фото Платона — сына от Жанны Фриске. Телеведущий разместил снимок в день рождения певицы. Артистке 8 июля исполнилось бы 47 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/maksim-1739914090.html
https://ria.ru/20210706/spirs-1740082368.html
https://ria.ru/20210708/meladze-1740408281.html
https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html
https://ria.ru/20210708/friske-1740390613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
manizha (манижа сангин), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), валерий меладзе, жанна фриске, энрике иглесиас, бритни спирс
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов подробностями личной жизни и новыми скандалами. Основные новости шоубиза с 5 по 9 июля – в подборке РИА Новости.
Здоровье МакSим: не трогайте звезду
МакSим все еще в больнице. СМИ публикуют много слухов и домыслов о здоровье артистки. Директор певицы обратилась к ее фанатам и неравнодушным людям с заявлением. Маргарита Соколова отметила, что пока рано говорить о выздоровлении ее подопечной.
"Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала Соколова.
При этом сама директор тоже была в больнице с коронавирусом. По ее словам, болезнь протекала
тяжело, но сейчас менеджер дома и проходит реабилитацию.
Свободу Бритни: менеджер ушел от Спирс
А вот другой директор – на этот раз поп-принцессы Бритни Спирс оказался не таким преданным. Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы.
Снова Меладзе: новые подробности из личной жизни Валерия
Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева рассказала
о "дружбе" с бывшей женой своего мужа Ириной Меладзе.
"Я как-то об этом не говорила и не хотела бы говорить. Но в качестве не оправдания, а какого-то опровержения мне хотелось высказаться. Писали, что "я была вхожа в дом" и "дружила с женой". Это все не правда. Никуда я не была вхожа и ни с кем я не дружила. Меня этот вопрос беспокоил", — прокомментировала Джанабаева
На следующий день Ирина Меладзе стала героем очередной программы на ТВ, где рассказала, как переживала расставание. Она тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с Джанабаевой. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.
Не хотела на Евровидение: откровение Манижи
8 июля Маниже исполнилось 30 лет. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что не хотела участвовать в Евровидении, однако конкурс стал для нее настоящей сказкой. При этом певица назвала сумму, которую потратила
на самом престижном музыкальном конкурсе.
Редкие фото детей: звезды показали кадры со своими наследниками
Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал
в личном микроблоге.
Также Ляйсан Утяшева разместила
редкий снимок подросшего сына от Павла Воли.
И наконец Дмитрий Шепелев показал фото Платона — сына от Жанны Фриске. Телеведущий разместил снимок в день рождения певицы. Артистке 8 июля исполнилось бы 47 лет.