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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210710/shoubiznes-1740661490.html
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля - РИА Новости, 10.07.2021
Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля
Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T01:20
2021-07-10T01:20
шоубиз
manizha (манижа сангин)
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
валерий меладзе
жанна фриске
энрике иглесиас
бритни спирс
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов подробностями личной жизни и новыми скандалами. Основные новости шоубиза с 5 по 9 июля – в подборке РИА Новости. Здоровье МакSим: не трогайте звездуМакSим все еще в больнице. СМИ публикуют много слухов и домыслов о здоровье артистки. Директор певицы обратилась к ее фанатам и неравнодушным людям с заявлением. Маргарита Соколова отметила, что пока рано говорить о выздоровлении ее подопечной. "Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала Соколова. При этом сама директор тоже была в больнице с коронавирусом. По ее словам, болезнь протекала тяжело, но сейчас менеджер дома и проходит реабилитацию. Свободу Бритни: менеджер ушел от СпирсА вот другой директор – на этот раз поп-принцессы Бритни Спирс оказался не таким преданным. Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы. Снова Меладзе: новые подробности из личной жизни ВалерияСупруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева рассказала о "дружбе" с бывшей женой своего мужа Ириной Меладзе.На следующий день Ирина Меладзе стала героем очередной программы на ТВ, где рассказала, как переживала расставание. Она тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с Джанабаевой. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.Не хотела на Евровидение: откровение Манижи8 июля Маниже исполнилось 30 лет. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что не хотела участвовать в Евровидении, однако конкурс стал для нее настоящей сказкой. При этом певица назвала сумму, которую потратила на самом престижном музыкальном конкурсе. Редкие фото детей: звезды показали кадры со своими наследникамиЭнрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге.Также Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына от Павла Воли. И наконец Дмитрий Шепелев показал фото Платона — сына от Жанны Фриске. Телеведущий разместил снимок в день рождения певицы. Артистке 8 июля исполнилось бы 47 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/maksim-1739914090.html
https://ria.ru/20210706/spirs-1740082368.html
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manizha (манижа сангин), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), валерий меладзе, жанна фриске, энрике иглесиас, бритни спирс

Не трогайте МакSим и деньги Манижи: новости шоу-бизнеса с 5 по 9 июля

01:20 10.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа во время интервью в Москве
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Пока одни звезды шоу-бизнеса отправились в долгожданный отпуск и постят фотографии с курортов, другие не успокаиваются и продолжают радовать фанатов подробностями личной жизни и новыми скандалами. Основные новости шоубиза с 5 по 9 июля – в подборке РИА Новости.

Здоровье МакSим: не трогайте звезду

МакSим все еще в больнице. СМИ публикуют много слухов и домыслов о здоровье артистки. Директор певицы обратилась к ее фанатам и неравнодушным людям с заявлением. Маргарита Соколова отметила, что пока рано говорить о выздоровлении ее подопечной.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 13:07
"Надежда есть": Директор МакSим рассказала, как певице помог священник
"Дорогие мои, еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала Соколова.
При этом сама директор тоже была в больнице с коронавирусом. По ее словам, болезнь протекала тяжело, но сейчас менеджер дома и проходит реабилитацию.

Свободу Бритни: менеджер ушел от Спирс

А вот другой директор – на этот раз поп-принцессы Бритни Спирс оказался не таким преданным. Ларри Рудольф заявил, что та высказывала намерение официально завершить карьеру, в связи с чем он принял решение оставить занимаемую должность после 25 лет совместной работы.
Участник акции в поддержку Бритни Спирс во время слушаний по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:11Шоубиз
Менеджер Спирс заявил об уходе из-за планов певицы завершить карьеру

Снова Меладзе: новые подробности из личной жизни Валерия

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева рассказала о "дружбе" с бывшей женой своего мужа Ириной Меладзе.
"Я как-то об этом не говорила и не хотела бы говорить. Но в качестве не оправдания, а какого-то опровержения мне хотелось высказаться. Писали, что "я была вхожа в дом" и "дружила с женой". Это все не правда. Никуда я не была вхожа и ни с кем я не дружила. Меня этот вопрос беспокоил", — прокомментировала Джанабаева
На следующий день Ирина Меладзе стала героем очередной программы на ТВ, где рассказала, как переживала расставание. Она тяжело переживала развод с мужем, и даже хотела лично поговорить с Джанабаевой. Однако встреча так и не состоялась. Сейчас, по словам Ирины Меладзе, она отпустила ситуацию.
Ирина Меладзе в передаче Судьба человека. Кадр видео
8 июля, 12:35Шоубиз
Бывшая жена Меладзе рассказала об отношении к Джанабаевой

Не хотела на Евровидение: откровение Манижи

8 июля Маниже исполнилось 30 лет. В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, что не хотела участвовать в Евровидении, однако конкурс стал для нее настоящей сказкой. При этом певица назвала сумму, которую потратила на самом престижном музыкальном конкурсе.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Шоубиз
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"

Редкие фото детей: звезды показали кадры со своими наследниками

Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге.
Также Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына от Павла Воли.
И наконец Дмитрий Шепелев показал фото Платона — сына от Жанны Фриске. Телеведущий разместил снимок в день рождения певицы. Артистке 8 июля исполнилось бы 47 лет.
Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 11:04Шоубиз
Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном
 
ШоубизManizha (Манижа Сангин)Коронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)Валерий МеладзеЖанна ФрискеЭнрике ИглесиасБритни Спирс
 
 
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