https://ria.ru/20210708/manizha-1739967642.html
Манижа потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей
Манижа потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Манижа потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей
Поездка на Евровидение обошлась Маниже более чем в 10 миллионов рублей, рассказала певица в интервью РИА Новости. При этом часть финансовой нагрузки взял на... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:54
2021-07-08T09:54
2021-07-08T12:28
шоубиз
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музыка
новости культуры
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Поездка на Евровидение обошлась Маниже более чем в 10 миллионов рублей, рассказала певица в интервью РИА Новости. При этом часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал. "Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.) – и это огромные деньги – перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", – сказала певица.При этом Манижа отметила, что в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн. Тогда участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы заранее записанные выступления. "Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.", – отметила певица. Евровидение–2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии. Полное интервью с Манижей читайте по ссылке.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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manizha (манижа сангин), музыка, новости культуры, европейский вещательный союз , евровидение
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Поездка на Евровидение обошлась Маниже более чем в 10 миллионов рублей, рассказала певица в интервью РИА Новости. При этом часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал.
"Более десяти миллионов рублей нам это обошлось. Первый канал оплатил заявку (за участие в конкурсе и его трансляцию. — Прим. ред.) – и это огромные деньги – перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", – сказала певица.
При этом Манижа отметила, что в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на тот случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн. Тогда участники остались бы дома, а в прямом эфире показали бы заранее записанные выступления.
"Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.", – отметила певица.
Евровидение–2021 проходило в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии.
Полное интервью с Манижей читайте по ссылке
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