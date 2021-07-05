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Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой
Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой - РИА Новости, 05.07.2021
Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой
Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:43
2021-07-05T11:43
2021-07-05T11:47
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге. Певец не стал подписывать кадр, поставив лишь пару хештегов, судя по которым, он отмечает День независимости США.На фото показано, как Иглесиас и его наследники отдыхают в бассейне. Энрике обнимает детей и, шутя, показывает язык.Роман певца и российской теннисистки начался в 2002 году. Анна снималась в клипе Энрике на песню Escape, на площадке они и познакомились. В 2017 году у них родились близнецы: сын Николас и дочь Люси. В январе 2020 года они стали папой и мамой в третий раз — на свет появилась их дочь Мэри. На днях Валерия разместила в личном Instagram-аккаунте фото с шестимесячной внучкой.
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знаменитости, звезды, анна курникова, энрике иглесиас, дети
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал
в личном микроблоге.
Певец не стал подписывать кадр, поставив лишь пару хештегов, судя по которым, он отмечает День независимости США.
На фото показано, как Иглесиас и его наследники отдыхают в бассейне. Энрике обнимает детей и, шутя, показывает язык.
Роман певца и российской теннисистки начался в 2002 году. Анна снималась в клипе Энрике на песню Escape, на площадке они и познакомились. В 2017 году у них родились близнецы: сын Николас и дочь Люси. В январе 2020 года они стали папой и мамой в третий раз — на свет появилась их дочь Мэри.
На днях Валерия разместила
в личном Instagram-аккаунте фото с шестимесячной внучкой.