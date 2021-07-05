https://ria.ru/20210705/iglesias-1739878883.html

Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой

Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой - РИА Новости, 05.07.2021

Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой

Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:43

2021-07-05T11:43

2021-07-05T11:47

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анна курникова

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Энрике Иглесиас поделился фото с детьми от Анны Курниковой. Снимок он опубликовал в личном микроблоге. Певец не стал подписывать кадр, поставив лишь пару хештегов, судя по которым, он отмечает День независимости США.На фото показано, как Иглесиас и его наследники отдыхают в бассейне. Энрике обнимает детей и, шутя, показывает язык.Роман певца и российской теннисистки начался в 2002 году. Анна снималась в клипе Энрике на песню Escape, на площадке они и познакомились. В 2017 году у них родились близнецы: сын Николас и дочь Люси. В январе 2020 года они стали папой и мамой в третий раз — на свет появилась их дочь Мэри. На днях Валерия разместила в личном Instagram-аккаунте фото с шестимесячной внучкой.

https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анна курникова, энрике иглесиас, дети