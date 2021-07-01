https://ria.ru/20210701/valeriya-1739464858.html
Валерия опубликовала фото шестимесячной внучки
Валерия опубликовала фото шестимесячной внучки - РИА Новости, 01.07.2021
Валерия опубликовала фото шестимесячной внучки
Валерия опубликовала в личном микроблоге фотографию своей внучки Селин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:41
2021-07-01T20:41
2021-07-01T20:41
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Валерия опубликовала в личном микроблоге фотографию своей внучки Селин. На снимке не видно лица малышки. Ее сфотографировали со спины на прогулке возле водоема. Девочка рассматривает уток. "Нашей бусинке Селинке-малинке сегодня полгода, полгода счастья и ни с чем не сравнимой радости. Спасибо моим любимым Лиане и Арсению за такое чудо в нашей жизни", — подписала кадр певица. Пользователи тепло отреагировали на пост Валерии и поздравили со столь важным и счастливым для ее семьи днем."Наши поздравления. Пусть растет здоровенькой и счастливенькой", "Поздравляю вас. Счастья, здоровья, любви", "Какая прелесть. Как же время пролетело незаметно, и как она выросла. Просто солнышко. Пусть растет счастливой здоровой бусинкой", — писали в комментариях фанаты.Фотографиями с Селин также поделилась ее мама Лиана — жена сына Валерии Арсения. "Каждый наш совместный день — невероятное счастье! Мы с папой готовы исполнять все твои желания и всегда только радовать тебя. Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Впереди все самое интересное, мы всегда будем рядом!" — призналась Лиана. На днях Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью.
https://ria.ru/20210629/kirkorov-1739091357.html
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знаменитости, валерия (алла перфилова), дети
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости.
Валерия опубликовала
в личном микроблоге фотографию своей внучки Селин.
На снимке не видно лица малышки. Ее сфотографировали со спины на прогулке возле водоема. Девочка рассматривает уток.
"Нашей бусинке Селинке-малинке сегодня полгода, полгода счастья и ни с чем не сравнимой радости. Спасибо моим любимым Лиане и Арсению за такое чудо в нашей жизни", — подписала кадр певица.
Пользователи тепло отреагировали на пост Валерии и поздравили со столь важным и счастливым для ее семьи днем.
"Наши поздравления. Пусть растет здоровенькой и счастливенькой", "Поздравляю вас. Счастья, здоровья, любви", "Какая прелесть. Как же время пролетело незаметно, и как она выросла. Просто солнышко. Пусть растет счастливой здоровой бусинкой", — писали в комментариях фанаты.
Фотографиями с Селин также поделилась
ее мама Лиана — жена сына Валерии Арсения.
"Каждый наш совместный день — невероятное счастье! Мы с папой готовы исполнять все твои желания и всегда только радовать тебя. Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Впереди все самое интересное, мы всегда будем рядом!" — призналась Лиана.
На днях Альбина Джанабаева опубликовала
фото с новорожденной дочерью.