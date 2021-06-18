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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html
Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью
Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью - РИА Новости, 18.06.2021
Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью
Альбина Джанабаева в личном Instagram-аккаунте опубликовала фото с новорожденной дочерью. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:08
2021-06-18T14:08
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Альбина Джанабаева в личном Instagram-аккаунте опубликовала фото с новорожденной дочерью.На снимках певица изображена с малышкой на руках. Лица девочки не видно, так как исполнительница кормит ее грудью. Альбина не стала подписывать фотографии. Вместо слов она поставила много разноцветных смайлов в виде сердца. "Грудное молоко матери — это самое лучшее, что может получать ребенок в первый год жизни! Здоровья вам и малышу", "Держа ребенка на руках, женщина ощущает божественное дыхание. Счастья вам, здоровья малышу, творческих успехов маме и папе, мы вас любим", "Замечательные", — отреагировали пользователи. У Альбины Джанабаевой трое детей от Валерия Меладзе. В феврале 2004 у них родился сын Константин, в июле 2014 — сын Лука. Их дочь Агата появилась на свет в апреле 2021 года. Ранее сообщалось, что в начале июня солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. А в мае 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила, что впервые стала мамой.
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, валерий меладзе, дети, семья

Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью

14:08 18.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Альбина Джанабаева в личном Instagram-аккаунте опубликовала фото с новорожденной дочерью.
На снимках певица изображена с малышкой на руках. Лица девочки не видно, так как исполнительница кормит ее грудью.
Альбина не стала подписывать фотографии. Вместо слов она поставила много разноцветных смайлов в виде сердца.
"Грудное молоко матери — это самое лучшее, что может получать ребенок в первый год жизни! Здоровья вам и малышу", "Держа ребенка на руках, женщина ощущает божественное дыхание. Счастья вам, здоровья малышу, творческих успехов маме и папе, мы вас любим", "Замечательные", — отреагировали пользователи.
У Альбины Джанабаевой трое детей от Валерия Меладзе. В феврале 2004 у них родился сын Константин, в июле 2014 — сын Лука. Их дочь Агата появилась на свет в апреле 2021 года.
Ранее сообщалось, что в начале июня солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой.
А в мае 50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила, что впервые стала мамой.
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