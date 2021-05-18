Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет
17:16 18.05.2021 (обновлено: 18:05 18.05.2021)
© AP Photo / Invision/Joel C RyanМодель Наоми Кэмпбелл на церемонии British Fashion Awards в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой.
"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня своей мамой. Я так рада, что эта нежная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать ту связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", — написала Кэмпбелл.
К тексту 50-летняя супермодель приложила трогательный снимок. На нем она держит в руках ножки новорожденного ребенка, одетого в нежное платье с цветочным рисунком. Имя малышки (судя по одежде, это девочка) Кэмпбелл пока не раскрыла.
В связи с этим журналисты предполагают, что ребенок или приемный, или был рожден суррогатной матерью. Однако поклонники и коллеги этот вопрос тактично не задают.
Менее чем за час пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со словами поздравлений.
"Боже мой, поздравляю, дорогая! Какое счастье!" — написала актриса Зои Салдана; "Совершенно невероятно. Как повезло вам обеим. Ты станешь чудесной матерью", — уверен дизайнер Марк Джейкобс.
В 2017 году супермодель рассказывала, что всегда хотела стать матерью, но не спешила. "Я все время думаю о детях, — призналась она тогда. — Но теперь, когда наука шагнула вперед, я смогу заняться этим, когда захочу".