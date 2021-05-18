Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210518/campbell-1732835968.html
Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет
Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет - РИА Новости, 18.05.2021
Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T17:16
2021-05-18T18:05
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
беременность
марк джейкобс
зои салдана
шоубиз
наоми кэмпбелл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578679321_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_e0d137e16b79014a78b71095a7d21f67.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой. К тексту 50-летняя супермодель приложила трогательный снимок. На нем она держит в руках ножки новорожденного ребенка, одетого в нежное платье с цветочным рисунком. Имя малышки (судя по одежде, это девочка) Кэмпбелл пока не раскрыла.Новость удивила ее поклонников, поскольку еще месяц назад Наоми принимала участие в модном показе в Нью-Йорке, и тогда у супермодели не было и намека на беременность, отмечает портал Wday.ru.В связи с этим журналисты предполагают, что ребенок или приемный, или был рожден суррогатной матерью. Однако поклонники и коллеги этот вопрос тактично не задают.Менее чем за час пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со словами поздравлений.В 2017 году супермодель рассказывала, что всегда хотела стать матерью, но не спешила. "Я все время думаю о детях, — призналась она тогда. — Но теперь, когда наука шагнула вперед, я смогу заняться этим, когда захочу".
https://ria.ru/20210428/dormer-1730287140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578679321_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_70638e064157303cab52f1175de24850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность, марк джейкобс, зои салдана, наоми кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет

17:16 18.05.2021 (обновлено: 18:05 18.05.2021)
 
© AP Photo / Invision/Joel C RyanМодель Наоми Кэмпбелл на церемонии British Fashion Awards в Лондоне, Великобритания
Модель Наоми Кэмпбелл на церемонии British Fashion Awards в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой.
"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня своей мамой. Я так рада, что эта нежная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать ту связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви", — написала Кэмпбелл.
К тексту 50-летняя супермодель приложила трогательный снимок. На нем она держит в руках ножки новорожденного ребенка, одетого в нежное платье с цветочным рисунком. Имя малышки (судя по одежде, это девочка) Кэмпбелл пока не раскрыла.
Новость удивила ее поклонников, поскольку еще месяц назад Наоми принимала участие в модном показе в Нью-Йорке, и тогда у супермодели не было и намека на беременность, отмечает портал Wday.ru.
В связи с этим журналисты предполагают, что ребенок или приемный, или был рожден суррогатной матерью. Однако поклонники и коллеги этот вопрос тактично не задают.
Менее чем за час пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со словами поздравлений.
"Боже мой, поздравляю, дорогая! Какое счастье!" — написала актриса Зои Салдана; "Совершенно невероятно. Как повезло вам обеим. Ты станешь чудесной матерью", — уверен дизайнер Марк Джейкобс.
В 2017 году супермодель рассказывала, что всегда хотела стать матерью, но не спешила. "Я все время думаю о детях, — призналась она тогда. — Но теперь, когда наука шагнула вперед, я смогу заняться этим, когда захочу".
Актриса Натали Дормер на красной дорожке перед премьерой фильма Пикник у Висячей скалы (Picnic at Hanging Rock) в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:41Культура
Звезда "Игры престолов" и "Тюдоров" Натали Дормер стала мамой
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвездыбеременностьМарк ДжейкобсЗои СалданаНаоми Кэмпбелл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния