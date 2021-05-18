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Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет - РИА Новости, 18.05.2021

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T17:16

2021-05-18T17:16

2021-05-18T18:05

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что впервые стала мамой. К тексту 50-летняя супермодель приложила трогательный снимок. На нем она держит в руках ножки новорожденного ребенка, одетого в нежное платье с цветочным рисунком. Имя малышки (судя по одежде, это девочка) Кэмпбелл пока не раскрыла.Новость удивила ее поклонников, поскольку еще месяц назад Наоми принимала участие в модном показе в Нью-Йорке, и тогда у супермодели не было и намека на беременность, отмечает портал Wday.ru.В связи с этим журналисты предполагают, что ребенок или приемный, или был рожден суррогатной матерью. Однако поклонники и коллеги этот вопрос тактично не задают.Менее чем за час пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев со словами поздравлений.В 2017 году супермодель рассказывала, что всегда хотела стать матерью, но не спешила. "Я все время думаю о детях, — призналась она тогда. — Но теперь, когда наука шагнула вперед, я смогу заняться этим, когда захочу".

https://ria.ru/20210428/dormer-1730287140.html

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2021

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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность, марк джейкобс, зои салдана, наоми кэмпбелл