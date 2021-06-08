https://ria.ru/20210608/ivanushki-1736115141.html
Солист "Иванушек International" стал дедушкой
Солист "Иванушек International" стал дедушкой - РИА Новости, 08.06.2021
Солист "Иванушек International" стал дедушкой
Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:42
2021-06-08T13:42
2021-06-08T13:42
шоубиз
кирилл андреев
шоу-бизнес
иванушки international
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572610219_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_dcc03a1a9298ee9c8f69b9b55a21bc62.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с бирками из роддома, на которых указаны пол, вес и точное время появления младенца на свет. "Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" — пишет Аделина. Судя по посту, у 20-летнего сына певца и его супруги четвертого июня родилась дочь. О рождении внучки также рассказала жена Кирилла Андреева Лолита. Она дала комментарий "СтарХиту". "Поздравляю от всей души", "Поздравляю вас, родители, здоровья малышке и мамочке", "Растите здоровенькими!", "Девочка, это так здорово! Поздравления всем вам, с новым счастьем, с новой радостью! Здоровья крепкого и только улыбок", — отреагировали пользователи.
https://ria.ru/20210603/shnurov-1735463335.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572610219_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_fbb881569c276b8ee77e7cc00d194486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл андреев, шоу-бизнес, иванушки international, дети, семья
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости.
Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила
жена его сына Аделина.
Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с бирками из роддома, на которых указаны пол, вес и точное время появления младенца на свет.
"Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" — пишет Аделина.
Судя по посту, у 20-летнего сына певца и его супруги четвертого июня родилась дочь.
О рождении внучки также рассказала жена Кирилла Андреева Лолита. Она дала
комментарий "СтарХиту".
"Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото", — говорит Лолита.
"Поздравляю от всей души", "Поздравляю вас, родители, здоровья малышке и мамочке", "Растите здоровенькими!", "Девочка, это так здорово! Поздравления всем вам, с новым счастьем, с новой радостью! Здоровья крепкого и только улыбок", — отреагировали пользователи.