https://ria.ru/20210608/ivanushki-1736115141.html

Солист "Иванушек International" стал дедушкой

Солист "Иванушек International" стал дедушкой - РИА Новости, 08.06.2021

Солист "Иванушек International" стал дедушкой

Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:42

2021-06-08T13:42

2021-06-08T13:42

шоубиз

кирилл андреев

шоу-бизнес

иванушки international

дети

семья

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с бирками из роддома, на которых указаны пол, вес и точное время появления младенца на свет. "Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" — пишет Аделина. Судя по посту, у 20-летнего сына певца и его супруги четвертого июня родилась дочь. О рождении внучки также рассказала жена Кирилла Андреева Лолита. Она дала комментарий "СтарХиту". "Поздравляю от всей души", "Поздравляю вас, родители, здоровья малышке и мамочке", "Растите здоровенькими!", "Девочка, это так здорово! Поздравления всем вам, с новым счастьем, с новой радостью! Здоровья крепкого и только улыбок", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210603/shnurov-1735463335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл андреев, шоу-бизнес, иванушки international, дети, семья