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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210608/ivanushki-1736115141.html
Солист "Иванушек International" стал дедушкой
Солист "Иванушек International" стал дедушкой - РИА Новости, 08.06.2021
Солист "Иванушек International" стал дедушкой
Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:42
2021-06-08T13:42
шоубиз
кирилл андреев
шоу-бизнес
иванушки international
дети
семья
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина. Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с бирками из роддома, на которых указаны пол, вес и точное время появления младенца на свет. "Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" — пишет Аделина. Судя по посту, у 20-летнего сына певца и его супруги четвертого июня родилась дочь. О рождении внучки также рассказала жена Кирилла Андреева Лолита. Она дала комментарий "СтарХиту". "Поздравляю от всей души", "Поздравляю вас, родители, здоровья малышке и мамочке", "Растите здоровенькими!", "Девочка, это так здорово! Поздравления всем вам, с новым счастьем, с новой радостью! Здоровья крепкого и только улыбок", — отреагировали пользователи.
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кирилл андреев, шоу-бизнес, иванушки international, дети, семья

Солист "Иванушек International" стал дедушкой

13:42 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев
Участник группы Иванушки International Кирилл Андреев - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солист "Иванушек International" Кирилл Андреев стал дедушкой. О пополнении в семье сообщила жена его сына Аделина.
Она опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото с бирками из роддома, на которых указаны пол, вес и точное время появления младенца на свет.
"Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021 Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" — пишет Аделина.
Судя по посту, у 20-летнего сына певца и его супруги четвертого июня родилась дочь.
О рождении внучки также рассказала жена Кирилла Андреева Лолита. Она дала комментарий "СтарХиту".
"Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото", — говорит Лолита.
"Поздравляю от всей души", "Поздравляю вас, родители, здоровья малышке и мамочке", "Растите здоровенькими!", "Девочка, это так здорово! Поздравления всем вам, с новым счастьем, с новой радостью! Здоровья крепкого и только улыбок", — отреагировали пользователи.
Сергей Шнуров в интервью Надежде Стрелец - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 16:20Шоубиз
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ШоубизКирилл АндреевШоу-бизнесИванушки InternationalДетиСемья
 
 
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