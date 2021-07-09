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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html
"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни
"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни - РИА Новости, 09.07.2021
"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни
Маргарита Соколова, директор певицы МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что несколько дней назад лежала в одной из... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:17
2021-07-09T13:17
коронавирус covid-19
шоубиз
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Маргарита Соколова, директор певицы МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что несколько дней назад лежала в одной из столичных больниц с коронавирусом. По словам Соколовой, болезнь у нее протекала тяжело. Состояние усугубилось на третий день. Директор МакSим стало плохо ночью, когда она внезапно потеряла сознание и упала на пол, сильно ударившись головой. Из-за этого женщину положили в нейрохирургическое отделение.Она рассказала, что в больнице ее состояние "становилось хуже". Однако врачи оперативно назначили директору МакSим правильное лечение, благодаря чему ей стало лучше. "Мой мозг прояснился и начал работать. Но душил страшный кашель, просто до рвоты. И слабость, при которой можешь только лежать. Ночью начались панические атаки", — написала она.Несмотря на это, Соколова попросилась домой, где сейчас восстанавливается и набирается сил.После этого объявления, многие подписчики предположили, что она намекнула на возвращение МакSим. Певица уже несколько недель находится в искусственной коме из-за COVID-19.
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коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни

13:17 09.07.2021
 
© Фото : @sokllovamargaritaФотография из Instagram-аккаунта Маргариты Соколовой
Фотография из Instagram-аккаунта Маргариты Соколовой - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : @sokllovamargarita
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Маргарита Соколова, директор певицы МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что несколько дней назад лежала в одной из столичных больниц с коронавирусом.
По словам Соколовой, болезнь у нее протекала тяжело. Состояние усугубилось на третий день. Директор МакSим стало плохо ночью, когда она внезапно потеряла сознание и упала на пол, сильно ударившись головой. Из-за этого женщину положили в нейрохирургическое отделение.
"Здесь лежали все, кто падал и ударялся, причем некоторые ударялись так, что им пришлось еще делать операцию на голове", — вспоминала Соколова.
Она рассказала, что в больнице ее состояние "становилось хуже".
"Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом — таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от него. Поэтому когда меня мыли, кожа слезала, как бумага", — вспоминала Маргарита Соколова.
Однако врачи оперативно назначили директору МакSим правильное лечение, благодаря чему ей стало лучше. "Мой мозг прояснился и начал работать. Но душил страшный кашель, просто до рвоты. И слабость, при которой можешь только лежать. Ночью начались панические атаки", — написала она.
Несмотря на это, Соколова попросилась домой, где сейчас восстанавливается и набирается сил.
"Спасибо за поддержку и участие. Ждите хороших новостей, они не за горами", — пообещала Маргарита Соколова.
После этого объявления, многие подписчики предположили, что она намекнула на возвращение МакSим. Певица уже несколько недель находится в искусственной коме из-за COVID-19.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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