https://ria.ru/20210709/direktormaksim-1740588938.html

"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни

"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни - РИА Новости, 09.07.2021

"Кожа слезала, как бумага": директор МакSим рассказала о тяжелой болезни

Маргарита Соколова, директор певицы МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что несколько дней назад лежала в одной из... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:17

2021-07-09T13:17

2021-07-09T13:17

коронавирус covid-19

шоубиз

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Маргарита Соколова, директор певицы МакSим (Марина Абросимова) опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что несколько дней назад лежала в одной из столичных больниц с коронавирусом. По словам Соколовой, болезнь у нее протекала тяжело. Состояние усугубилось на третий день. Директор МакSим стало плохо ночью, когда она внезапно потеряла сознание и упала на пол, сильно ударившись головой. Из-за этого женщину положили в нейрохирургическое отделение.Она рассказала, что в больнице ее состояние "становилось хуже". Однако врачи оперативно назначили директору МакSим правильное лечение, благодаря чему ей стало лучше. "Мой мозг прояснился и начал работать. Но душил страшный кашель, просто до рвоты. И слабость, при которой можешь только лежать. Ночью начались панические атаки", — написала она.Несмотря на это, Соколова попросилась домой, где сейчас восстанавливается и набирается сил.После этого объявления, многие подписчики предположили, что она намекнула на возвращение МакSим. Певица уже несколько недель находится в искусственной коме из-за COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/maksim-1740488896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, знаменитости, звезды