https://ria.ru/20210707/utyasheva-1740247201.html

Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына

Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына - РИА Новости, 07.07.2021

Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына

Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая разместила в Instagram редкий снимок с подросшим сыном Робертом. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:18

2021-07-07T14:18

2021-07-07T14:18

шоубиз

стиль жизни

шоу-бизнес

павел воля

ляйсан утяшева

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая разместила в Instagram редкий снимок с подросшим сыном Робертом. На снимке гимнастка приобнимает восьмилетнего Роберта, который вот-вот догонит по росту свою знаменитую маму, и что-то говорит ему на ухо. И хотя лица мальчика не видно (Утяшева и Воля тщательно скрывают своих детей от публики и папарацци. — Прим. ред.), в комментариях подписчики отметили, что наследник звездной пары действительно заметно повзрослел. Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. Пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоубизе.

https://ria.ru/20210705/iglesias-1739878883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, шоу-бизнес, павел воля, ляйсан утяшева