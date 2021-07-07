https://ria.ru/20210707/utyasheva-1740247201.html
Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына
Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына - РИА Новости, 07.07.2021
Ляйсан Утяшева разместила редкий снимок подросшего сына
Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая разместила в Instagram редкий снимок с подросшим сыном Робертом. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:18
2021-07-07T14:18
2021-07-07T14:18
шоубиз
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шоу-бизнес
павел воля
ляйсан утяшева
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая разместила в Instagram редкий снимок с подросшим сыном Робертом. На снимке гимнастка приобнимает восьмилетнего Роберта, который вот-вот догонит по росту свою знаменитую маму, и что-то говорит ему на ухо. И хотя лица мальчика не видно (Утяшева и Воля тщательно скрывают своих детей от публики и папарацци. — Прим. ред.), в комментариях подписчики отметили, что наследник звездной пары действительно заметно повзрослел. Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. Пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоубизе.
https://ria.ru/20210705/iglesias-1739878883.html
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стиль жизни, шоу-бизнес, павел воля, ляйсан утяшева
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ляйсан Утяшева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая разместила в Instagram редкий снимок с подросшим сыном Робертом.
"Смотрите, какой Роб уже большой вымахал! Фото by София (имея в виду младшую дочь)", — написала супруга Павла Воли.
На снимке гимнастка приобнимает восьмилетнего Роберта, который вот-вот догонит по росту свою знаменитую маму, и что-то говорит ему на ухо.
И хотя лица мальчика не видно (Утяшева и Воля тщательно скрывают своих детей от публики и папарацци. — Прим. ред.), в комментариях подписчики отметили, что наследник звездной пары действительно заметно повзрослел.
"Да, детки растут очень быстро", "И правда вырос, замечательно! Пусть будет здоров и София тоже", "Такой большой мальчик уже", — написали пользователи.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты с 2012 года. Пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоубизе.