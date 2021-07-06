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Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе
Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе - РИА Новости, 06.07.2021
Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая вместе с мужем, музыкантом Валерием Меладзе стала гостьей недавнего выпуска YouTube-канала "Осторожно: РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:17
2021-07-06T12:17
2021-07-06T12:17
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая вместе с мужем, музыкантом Валерием Меладзе стала гостьей недавнего выпуска YouTube-канала "Осторожно: Собчак", в беседе с ведущей высказалась о "дружбе" с бывшей женой своего супруга Ириной Меладзе. Оказалось, что певицу долгие годы раздражали публикации в СМИ, в которых журналисты писали о том, что она якобы была близкой подругой семьи Меладзе. По словам исполнительницы, ранее она не решалась выступать с подобными заявлениями, хотя и понимала, что публикации такого рода усугубили негативное отношение к ней. Роман между Валерием и Альбиной начался, когда артист был еще женат. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева тайно начали встречаться в начале 2000-х годов, будучи коллегами. В 2004 году у пары родился сын Константин, а в 2014-м второй сын Лука. Тогда же музыкант официально развелся с Ириной. В апреле этого года Альбина Джанабаева сообщила, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась девочка. Для Валерия Меладзе новорожденная стала шестым ребенком: у певца есть три взрослые дочери от предыдущего брака.
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виа гра, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая вместе с мужем, музыкантом Валерием Меладзе стала гостьей недавнего выпуска YouTube-канала "Осторожно: Собчак", в беседе с ведущей высказалась
о "дружбе" с бывшей женой своего супруга Ириной Меладзе.
Оказалось, что певицу долгие годы раздражали публикации в СМИ, в которых журналисты писали о том, что она якобы была близкой подругой семьи Меладзе.
"Я как-то об этом не говорила и не хотела бы говорить. Но в качестве не оправдания, а какого-то опровержения мне хотелось высказаться. Писали, что "я была вхожа в дом" и "дружила с женой". Это все не правда. Никуда я не была вхожа и ни с кем я не дружила. Меня этот вопрос беспокоил", — прокомментировала Джанабаева.
По словам исполнительницы, ранее она не решалась выступать с подобными заявлениями, хотя и понимала, что публикации такого рода усугубили негативное отношение к ней. Роман между Валерием и Альбиной начался, когда артист был еще женат.
"Эта информация появилась откуда-то и усугубила отношение ко мне, но все оказалось не так", — добавила певица.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева тайно начали встречаться в начале 2000-х годов, будучи коллегами. В 2004 году у пары родился сын Константин, а в 2014-м второй сын Лука. Тогда же музыкант официально развелся с Ириной.
В апреле этого года Альбина Джанабаева сообщила
, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась девочка. Для Валерия Меладзе новорожденная стала шестым ребенком: у певца есть три взрослые дочери от предыдущего брака.