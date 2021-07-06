https://ria.ru/20210706/dzhanabaeva-1740066742.html

Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе

Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе - РИА Новости, 06.07.2021

Джанабаева высказалась о "дружбе" с бывшей женой Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая вместе с мужем, музыкантом Валерием Меладзе стала гостьей недавнего выпуска YouTube-канала "Осторожно: РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:17

2021-07-06T12:17

2021-07-06T12:17

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая вместе с мужем, музыкантом Валерием Меладзе стала гостьей недавнего выпуска YouTube-канала "Осторожно: Собчак", в беседе с ведущей высказалась о "дружбе" с бывшей женой своего супруга Ириной Меладзе. Оказалось, что певицу долгие годы раздражали публикации в СМИ, в которых журналисты писали о том, что она якобы была близкой подругой семьи Меладзе. По словам исполнительницы, ранее она не решалась выступать с подобными заявлениями, хотя и понимала, что публикации такого рода усугубили негативное отношение к ней. Роман между Валерием и Альбиной начался, когда артист был еще женат. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева тайно начали встречаться в начале 2000-х годов, будучи коллегами. В 2004 году у пары родился сын Константин, а в 2014-м второй сын Лука. Тогда же музыкант официально развелся с Ириной. В апреле этого года Альбина Джанабаева сообщила, что стала мамой в третий раз. У артистки родилась девочка. Для Валерия Меладзе новорожденная стала шестым ребенком: у певца есть три взрослые дочери от предыдущего брака.

https://ria.ru/20210705/meladze-1739965734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виа гра, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, валерий меладзе