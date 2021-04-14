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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210414/dzhanabaeva-1728282303.html
Альбина Джанабаева подтвердила, что стала многодетной мамой
Альбина Джанабаева подтвердила, что стала многодетной мамой
Альбина Джанабаева подтвердила в Instagram, что стала мамой в третий раз. Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ. Ее предоставили инсайдеры со ссылкой на РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:55
2021-04-14T17:55
дети
виа гра
валерий меладзе
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
беременность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Альбина Джанабаева подтвердила в Instagram, что стала мамой в третий раз. Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ. Ее предоставили инсайдеры со ссылкой на слова супруга певицы — Валерия Меладзе. "12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днем, раз и навсегда. На свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным", — написала экс-участница группы "ВИА Гра".Имя малышки родители пока не раскрывают. Альбина Джанабаева, которой 9 апреля исполнилось 42 года, родила менее чем через месяц с момента, как впервые рассказала о том, что снова готовится стать мамой.Тогда она разместила в Instagram сделанный в фотостудии снимок с округлившимся животом, подписав его: "В ожидании". Пара также воспитывает двух сыновей, а для 55-летнего Валерия Меладзе новорожденная стала шестым ребенком: у певца есть три взрослые дочери от предыдущего брака.
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дети, виа гра, валерий меладзе, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность

Альбина Джанабаева подтвердила, что стала многодетной мамой

17:55 14.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Альбина Джанабаева подтвердила в Instagram, что стала мамой в третий раз. Ранее информация об этом появилась в ряде СМИ. Ее предоставили инсайдеры со ссылкой на слова супруга певицы — Валерия Меладзе.
"12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днем, раз и навсегда. На свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным", — написала экс-участница группы "ВИА Гра".
Имя малышки родители пока не раскрывают.
Альбина Джанабаева, которой 9 апреля исполнилось 42 года, родила менее чем через месяц с момента, как впервые рассказала о том, что снова готовится стать мамой.
Тогда она разместила в Instagram сделанный в фотостудии снимок с округлившимся животом, подписав его: "В ожидании".
Пара также воспитывает двух сыновей, а для 55-летнего Валерия Меладзе новорожденная стала шестым ребенком: у певца есть три взрослые дочери от предыдущего брака.
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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ШоубизДетиВИА ГраВалерий МеладзеШоу-бизнесЗнаменитостизвездыбеременность
 
 
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