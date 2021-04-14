https://ria.ru/20210414/dzhanabaeva-1728210471.html

СМИ узнали, что у Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок

СМИ узнали, что у Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок

СМИ узнали, что экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями в третий раз. Как сообщает "СтарХит", этой радостной... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:40

2021-04-14T12:40

2021-04-14T12:40

ребенок

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беременность

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями в третий раз. Как сообщает "СтарХит", этой радостной новостью певец поделился на съемках 1/8 финала КВН.Меладзе сообщил, что в одной из клиник Москвы у них с супругой родилась девочка. В соцсетях многодетные родители рассказывать об этом подписчикам пока не спешат, но новость о пополнении в семье артистов также подтвердил и источник 5-tv.ru.О беременности Альбины Джанабаевой стало известно в середине марта. Тогда она разместила в Instagram сделанный в фотостудии снимок, на котором позирует с округлившимся животом.Пара также воспитывает двух сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.Для Валерия Меладзе малышка стала шестым ребенком: у него есть три взрослые дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе.

https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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