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Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции
Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции - РИА Новости, 24.06.2021
Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:30
2021-06-24T10:30
партия "справедливая россия - за правду"
россия
кпрф
госдума рф
захар прилепин
политика
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, передает корреспондент РИА Новости."Хочу предложить создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года - ред.) об объединении левой оппозиции и начать совместную работу", - сказал Прилепин журналистам.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.Предвыборный съезд КПРФ даст старт участию партии в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и утвердит программу партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, госдума рф, захар прилепин, политика
Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции
10:30 24.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОснователь политической партии "За правду", писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Захар Прилепин на съезде КПРФ хочет предложить меморандум об объединении левой оппозиции

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, передает корреспондент РИА Новости.
"Хочу предложить создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года - ред.) об объединении левой оппозиции и начать совместную работу", - сказал Прилепин журналистам.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 11:59
Миронов назвал цель объединения партий на базе "Справедливой России"
Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.
Предвыборный съезд КПРФ даст старт участию партии в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и утвердит программу партии.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияКПРФГосдума РФЗахар ПрилепинПолитика
 
 
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