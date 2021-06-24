https://ria.ru/20210624/prilepin-1738375803.html

Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции

Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции - РИА Новости, 24.06.2021

Прилепин предложил создать меморандум об объединении левой коалиции

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:30

2021-06-24T10:30

2021-06-24T10:30

партия "справедливая россия - за правду"

россия

кпрф

госдума рф

захар прилепин

политика

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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции, передает корреспондент РИА Новости."Хочу предложить создать и подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года - ред.) об объединении левой оппозиции и начать совместную работу", - сказал Прилепин журналистам.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.Предвыборный съезд КПРФ даст старт участию партии в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва и утвердит программу партии.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210222/partiya-1598546910.html

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партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, госдума рф, захар прилепин, политика