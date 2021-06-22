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Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха

Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха - РИА Новости, 22.06.2021

Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха

Алла Довлатова рассекретила пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:50

2021-06-22T10:50

2021-06-22T10:55

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Алла Довлатова рассекретила пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.7 июня спортсмен посетил "Вечернее шоу" Довлатовой. Однако она сделала пост, в котором рассказала, кто родится у фигуриста и его супруги, только вчера вечером. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом 2020 года, в конце декабря фигурист и звезда сериала "Папины дочки" поженились. В апреле 2021 они сообщили, что скоро станут родителями.Для 26-летней артистки малыш будет первенцем. У ее 47-летнего мужа есть сын Мартин, который родился в браке с Ириной Лобачевой.В личном Instagram-аккаунте актриса рассказывает подписчикам, как чувствует себя во время беременности. Недавно она призналась, что ее "тянет на подвиги".

https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html

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новости культуры, ирина лобачева, алла довлатова, елизавета арзамасова, илья авербух, брак, дети, семья