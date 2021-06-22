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Шоубиз
https://ria.ru/20210622/averbukh-1738033463.html
Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха
Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха - РИА Новости, 22.06.2021
Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха
Алла Довлатова рассекретила пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:50
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новости культуры
ирина лобачева
шоубиз
алла довлатова
елизавета арзамасова
илья авербух
брак
дети
семья
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Алла Довлатова рассекретила пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.7 июня спортсмен посетил "Вечернее шоу" Довлатовой. Однако она сделала пост, в котором рассказала, кто родится у фигуриста и его супруги, только вчера вечером. О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом 2020 года, в конце декабря фигурист и звезда сериала "Папины дочки" поженились. В апреле 2021 они сообщили, что скоро станут родителями.Для 26-летней артистки малыш будет первенцем. У ее 47-летнего мужа есть сын Мартин, который родился в браке с Ириной Лобачевой.В личном Instagram-аккаунте актриса рассказывает подписчикам, как чувствует себя во время беременности. Недавно она призналась, что ее "тянет на подвиги".
https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html
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новости культуры, ирина лобачева, алла довлатова, елизавета арзамасова, илья авербух, брак, дети, семья

Стал известен пол ребенка Арзамасовой и Авербуха

10:50 22.06.2021 (обновлено: 10:55 22.06.2021)
 
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Алла Довлатова рассекретила пол ребенка Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо! И у них, и у нас!" — пишет ведущая.

7 июня спортсмен посетил "Вечернее шоу" Довлатовой. Однако она сделала пост, в котором рассказала, кто родится у фигуриста и его супруги, только вчера вечером.
О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом 2020 года, в конце декабря фигурист и звезда сериала "Папины дочки" поженились. В апреле 2021 они сообщили, что скоро станут родителями.
Для 26-летней артистки малыш будет первенцем. У ее 47-летнего мужа есть сын Мартин, который родился в браке с Ириной Лобачевой.
В личном Instagram-аккаунте актриса рассказывает подписчикам, как чувствует себя во время беременности. Недавно она призналась, что ее "тянет на подвиги".
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