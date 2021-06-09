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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210609/arzamasova-1736300247.html
"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность
"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность - РИА Новости, 09.06.2021
"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность
Лиза Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:41
2021-06-09T15:41
шоубиз
елизавета арзамасова
шоу-бизнес
илья авербух
знаменитости
беременность
брак
семья
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Лиза Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram."Держусь, но... тянет на подвиги Мюнхгаузена. То ли мебель подвигать, то ли ось земли. И все это на фоне желания поваляться", — призналась актриса.Она также поинтересовалась у подписчиц, может быть, и они делали что-то "необычное", когда были беременны. "Я красила подъезд, нравился запах краски. Дома муж запретил", "Ела арбуз с салом", "Я писала рассказы (после длительного перерыва это было необычно) и ела много шоколада", — поделились пользователи. Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в декабре 2020. О том, что у них будет ребенок, стало известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.
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елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, беременность, брак, семья

"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность

15:41 09.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Лиза Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Держусь, но... тянет на подвиги Мюнхгаузена. То ли мебель подвигать, то ли ось земли. И все это на фоне желания поваляться", — призналась актриса.
Она также поинтересовалась у подписчиц, может быть, и они делали что-то "необычное", когда были беременны.
"Я красила подъезд, нравился запах краски. Дома муж запретил", "Ела арбуз с салом", "Я писала рассказы (после длительного перерыва это было необычно) и ела много шоколада", — поделились пользователи.
Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в декабре 2020. О том, что у них будет ребенок, стало известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.
Актриса Елизавета Арзамасова - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 01:40Шоубиз
Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии
 
ШоубизЕлизавета АрзамасоваШоу-бизнесИлья АвербухЗнаменитостибеременностьбракСемья
 
 
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