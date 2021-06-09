https://ria.ru/20210609/arzamasova-1736300247.html

"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность

"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность - РИА Новости, 09.06.2021

"Тянет на подвиги", — Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность

Лиза Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:41

2021-06-09T15:41

2021-06-09T15:41

шоубиз

елизавета арзамасова

шоу-бизнес

илья авербух

знаменитости

беременность

брак

семья

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Лиза Арзамасова раскрыла, как протекает ее беременность. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram."Держусь, но... тянет на подвиги Мюнхгаузена. То ли мебель подвигать, то ли ось земли. И все это на фоне желания поваляться", — призналась актриса.Она также поинтересовалась у подписчиц, может быть, и они делали что-то "необычное", когда были беременны. "Я красила подъезд, нравился запах краски. Дома муж запретил", "Ела арбуз с салом", "Я писала рассказы (после длительного перерыва это было необычно) и ела много шоколада", — поделились пользователи. Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в декабре 2020. О том, что у них будет ребенок, стало известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.

https://ria.ru/20210526/arzamasova-1733856288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, беременность, брак, семья