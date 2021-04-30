https://ria.ru/20210430/beremennost-1730640657.html

Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями

Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями

Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:54

2021-04-30T11:54

2021-04-30T13:53

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елизавета арзамасова

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями.К тексту она прикрепила ролик, в котором появляется вместе с мужем — прославленным фигуристом Ильей Авербухом. На видео уже заметен округлившийся живот актрисы. В комментариях пользователи поздравили пару с этой радостной новостью.Для 26-летней Елизаветы будущий малыш станет первенцем, для ее 47-летнего мужа — вторым: у Авербуха есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом прошлого года, а в конце декабря серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и звезда сериала "Папины дочки" поженились.

https://ria.ru/20210428/dormer-1730287140.html

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2021

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новости культуры, ирина лобачева, знаменитости, звезды, беременность, олимпийские игры, елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух