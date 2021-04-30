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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210430/beremennost-1730640657.html
Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями
Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями
Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:54
2021-04-30T13:53
новости культуры
ирина лобачева
знаменитости
звезды
беременность
олимпийские игры
шоубиз
елизавета арзамасова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями.К тексту она прикрепила ролик, в котором появляется вместе с мужем — прославленным фигуристом Ильей Авербухом. На видео уже заметен округлившийся живот актрисы. В комментариях пользователи поздравили пару с этой радостной новостью.Для 26-летней Елизаветы будущий малыш станет первенцем, для ее 47-летнего мужа — вторым: у Авербуха есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом прошлого года, а в конце декабря серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и звезда сериала "Папины дочки" поженились.
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новости культуры, ирина лобачева, знаменитости, звезды, беременность, олимпийские игры, елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух

Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями

11:54 30.04.2021 (обновлено: 13:53 30.04.2021)
 
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями.
"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", — написала звезда сериала "Папины дочки".
К тексту она прикрепила ролик, в котором появляется вместе с мужем — прославленным фигуристом Ильей Авербухом. На видео уже заметен округлившийся живот актрисы.
В комментариях пользователи поздравили пару с этой радостной новостью.

"Как же я рада за вас!", "Счастья вашему дому", "Береги себя", — написали поклонники.

Для 26-летней Елизаветы будущий малыш станет первенцем, для ее 47-летнего мужа — вторым: у Авербуха есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом прошлого года, а в конце декабря серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и звезда сериала "Папины дочки" поженились.
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