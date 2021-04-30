Арзамасова и Авербух сообщили, что скоро станут родителями
11:54 30.04.2021 (обновлено: 13:53 30.04.2021)
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.
© Фото : Страница Елизаветы Арзамасовой в Instagram.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова разместила в Instsgram пост, в котором сообщила, что они с Ильей Авербухом скоро станут родителями.
"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", — написала звезда сериала "Папины дочки".
К тексту она прикрепила ролик, в котором появляется вместе с мужем — прославленным фигуристом Ильей Авербухом. На видео уже заметен округлившийся живот актрисы.
В комментариях пользователи поздравили пару с этой радостной новостью.
"Как же я рада за вас!", "Счастья вашему дому", "Береги себя", — написали поклонники.
Для 26-летней Елизаветы будущий малыш станет первенцем, для ее 47-летнего мужа — вторым: у Авербуха есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.
О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно летом прошлого года, а в конце декабря серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду и звезда сериала "Папины дочки" поженились.