https://ria.ru/20210621/memorial-1737872424.html

В Ленинградской области заложили мемориал жертвам гитлеровского геноцида

В Ленинградской области заложили мемориал жертвам гитлеровского геноцида - РИА Новости, 21.06.2021

В Ленинградской области заложили мемориал жертвам гитлеровского геноцида

Камень в основание мемориального комплекса, посвященного мирным гражданам Советского Союза, погибшим во время Великой Отечественной войны, заложили в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:49

2021-06-21T11:49

2021-06-21T11:58

российское историческое общество

великая отечественная война (1941-1945)

владимир мединский

ленинградская область

общество

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 21 июн – РИА Новости. Камень в основание мемориального комплекса, посвященного мирным гражданам Советского Союза, погибшим во время Великой Отечественной войны, заложили в понедельник в Гатчинском районе Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости."То, что здесь происходило с мирными жителями, у этого есть только одно название - геноцид. И здесь сегодня мы устанавливаем закладной камень в основание будущего мемориала, посвященного геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Геноциду, как целенаправленной, осознанной и каждодневно проводимой политике военных и гражданских властей фашистской Германии по отношению к нашим людям", - сказал на церемонии закладки мемориала председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский."Большая часть Ленинградской области была оккупирована фашистами на протяжении почти трех лет. Мы знаем, что во время блокады в Ленинграде от голода, холода погибло около миллиона мирных жителей. Мы не знаем точно, сколько погибло на территории Ленинградской области. Но мы точно с вами знаем про то, что здесь ситуация в общем-то мало отличалась. В Шлиссельбурге немцы просто отобрали все продовольствие, которое могли найти, поэтому там умер каждый второй", - добавил Мединский.Гатчинский район Ленинградской области выбран местом будущего мемориала не случайно - в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей."Фашисты, оправдывая свою политику, говорили, что они великая культурная нация и они несут миру свою новую культуру и новый порядок, а на территории Гатчины были дотла уничтожены все усадьбы, все памятные места... Это вот так отметилась здесь фашистская культурная национальная программа. А еще есть страшные свидетельства оккупации Гатчинского района, страшные цифры - только 82 тысяч было замучено в концлагерях на территории Гатчинского района, 6 тысяч мирных жителей повешены", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."На территории Гатчинского района был психоневрологический интернат. Фашисты увидели, что хорошее крепкое здание, медицинский центр, решили, что здесь будет госпиталь. С сотрудниками и пациентами решили не церемониться - отвезли в ближайший овраг и расстреляли, на кого не хватило патронов, засыпали заживо землей... Был создан детский концентрационный лагерь только с одной целью - у детей выкачивать кровь для солдат вермахта", - рассказал губернатор.Мемориал будет создан по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, поддержанной президентом РФ."Точно будет конкурс, точно будет предложение, каким он должен быть, и мы договорились, что Ленинградская область будет в дальнейшем участвовать в софинансировании реализации мемориала", - сказал Дрозденко.Мемориал будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.Ранее сообщалось, что по архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов мирных жителей. Не все факты были расследованы, не все виновные установлены и привлечены к суду. Благодаря последним раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовыми казнями мирного населения, возбуждены уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.В минувшем марте глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство решило объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно - о геноциде народов СССР.В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом - по факту расправ в Жестяной Горке. По мнению суда, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601831500.html

https://ria.ru/20210621/genotsid-1737853915.html

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российское историческое общество, великая отечественная война (1941-1945), владимир мединский, ленинградская область, общество