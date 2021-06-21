В Ленинградской области заложили мемориал жертвам гитлеровского геноцида
11:49 21.06.2021 (обновлено: 11:58 21.06.2021)
© Фото : Правительство Ленинградской областиТоржественная церемония закладки камня будущего Мемориального комплекса у деревни Дони Гатчинского района
В Ленинградской области заложили камень в основание мемориала жертвам гитлеровского геноцида
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская область), 21 июн – РИА Новости. Камень в основание мемориального комплекса, посвященного мирным гражданам Советского Союза, погибшим во время Великой Отечественной войны, заложили в понедельник в Гатчинском районе Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
"То, что здесь происходило с мирными жителями, у этого есть только одно название - геноцид. И здесь сегодня мы устанавливаем закладной камень в основание будущего мемориала, посвященного геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Геноциду, как целенаправленной, осознанной и каждодневно проводимой политике военных и гражданских властей фашистской Германии по отношению к нашим людям", - сказал на церемонии закладки мемориала председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
"Большая часть Ленинградской области была оккупирована фашистами на протяжении почти трех лет. Мы знаем, что во время блокады в Ленинграде от голода, холода погибло около миллиона мирных жителей. Мы не знаем точно, сколько погибло на территории Ленинградской области. Но мы точно с вами знаем про то, что здесь ситуация в общем-то мало отличалась. В Шлиссельбурге немцы просто отобрали все продовольствие, которое могли найти, поэтому там умер каждый второй", - добавил Мединский.
Гатчинский район Ленинградской области выбран местом будущего мемориала не случайно - в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей.
"Фашисты, оправдывая свою политику, говорили, что они великая культурная нация и они несут миру свою новую культуру и новый порядок, а на территории Гатчины были дотла уничтожены все усадьбы, все памятные места... Это вот так отметилась здесь фашистская культурная национальная программа. А еще есть страшные свидетельства оккупации Гатчинского района, страшные цифры - только 82 тысяч было замучено в концлагерях на территории Гатчинского района, 6 тысяч мирных жителей повешены", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"На территории Гатчинского района был психоневрологический интернат. Фашисты увидели, что хорошее крепкое здание, медицинский центр, решили, что здесь будет госпиталь. С сотрудниками и пациентами решили не церемониться - отвезли в ближайший овраг и расстреляли, на кого не хватило патронов, засыпали заживо землей... Был создан детский концентрационный лагерь только с одной целью - у детей выкачивать кровь для солдат вермахта", - рассказал губернатор.
Мемориал будет создан по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, поддержанной президентом РФ.
"Точно будет конкурс, точно будет предложение, каким он должен быть, и мы договорились, что Ленинградская область будет в дальнейшем участвовать в софинансировании реализации мемориала", - сказал Дрозденко.
Мемориал будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.
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