https://ria.ru/20210621/germaniya-1737858340.html

В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР

В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР - РИА Новости, 21.06.2021

В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР

Решение Берлина не проводить памятных акций в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР постыдно, заявил в интервью РИА Новости глава фракции... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:43

2021-06-21T10:43

2021-06-21T11:14

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Решение Берлина не проводить памятных акций в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР постыдно, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка одноименной партии на выборах 26 сентября Дитмар Бартш."Немецко-русский музей в Берлине-Карлсхорсте, несомненно, выполняет похвальную работу. Он расположен в здании, где 8 мая 1945 года гитлеровские генералы подписали безоговорочную капитуляцию нацистского рейха. Этот музей финансируется федеральным правительством. Однако если этот факт становится предлогом для того, что богатая Федеративная Республика Германия не проводит памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины германского нападения, я могу назвать это только постыдным", - сказал глава фракции.В германско-российском музее Берлин-Карлсхорст 18 июня была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.Ранее стало известно о том, что ни германский бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов. Только фракция "Левые" в германском бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы."Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз - одно из величайших преступлений в истории. Агрессивная война на уничтожение приостановила действие всех ранее существовавших правил цивилизации. Это стоило народам Советского Союза 27 миллионов жизней. Почтить память жертвы - для меня само собой разумеющееся. Поражение нацистской диктатуры силами Красной Армии и остальных союзников было неоценимым вкладом в спасение цивилизации. Немецкий народ также был освобожден, хотя большинству в этой стране потребовалось много времени, чтобы это понять. Некоторые по сей день отказываются от этого понимания", - сказал Бартш.Он рассказал, что несколько лет жил в Москве, будучи аспирантом, познакомился "с русскими, украинцами, кавказцами, прибалтами", неоднократно наблюдал празднования Дня Победы. Уже в качестве руководителя фракции "Левых" в бундестаге, Бартш посетил Санкт-Петербург и Волгоград."Я встречался с бывшими блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Конечно, все это формирует мой образ России, бывших советских республик и Советского Союза, как и такие фильмы, увиденные в юные годы, как "Летят журавли" грузина Михаила Калатозова или "Мне было девятнадцать" немецкого режиссера и солдата Красной Армии Конрада Вольфа. Для меня непростительно, что ни бундестаг Германии, ни федеральное правительство не смогли принять решение об официальном мероприятии памяти 80-й годовщины нападения Германии. Соответствующие запросы моей фракции были отклонены по неубедительным причинам. Я считаю это проявлением высокомерия и забвением истории", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210619/merkel-1737678571.html

https://ria.ru/20210618/voyna-1737549072.html

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россия, дитмар бартш, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мид германии, германия, в мире