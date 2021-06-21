Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/germaniya-1737858340.html
В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР
В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР
Решение Берлина не проводить памятных акций в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР постыдно, заявил в интервью РИА Новости глава фракции... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:43
2021-06-21T11:14
россия
дитмар бартш
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
мид германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:926_1920x0_80_0_0_16fb9e885ed83ede5d0604ec2047f7a2.jpg
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Решение Берлина не проводить памятных акций в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР постыдно, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка одноименной партии на выборах 26 сентября Дитмар Бартш."Немецко-русский музей в Берлине-Карлсхорсте, несомненно, выполняет похвальную работу. Он расположен в здании, где 8 мая 1945 года гитлеровские генералы подписали безоговорочную капитуляцию нацистского рейха. Этот музей финансируется федеральным правительством. Однако если этот факт становится предлогом для того, что богатая Федеративная Республика Германия не проводит памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины германского нападения, я могу назвать это только постыдным", - сказал глава фракции.В германско-российском музее Берлин-Карлсхорст 18 июня была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.Ранее стало известно о том, что ни германский бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов. Только фракция "Левые" в германском бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы."Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз - одно из величайших преступлений в истории. Агрессивная война на уничтожение приостановила действие всех ранее существовавших правил цивилизации. Это стоило народам Советского Союза 27 миллионов жизней. Почтить память жертвы - для меня само собой разумеющееся. Поражение нацистской диктатуры силами Красной Армии и остальных союзников было неоценимым вкладом в спасение цивилизации. Немецкий народ также был освобожден, хотя большинству в этой стране потребовалось много времени, чтобы это понять. Некоторые по сей день отказываются от этого понимания", - сказал Бартш.Он рассказал, что несколько лет жил в Москве, будучи аспирантом, познакомился "с русскими, украинцами, кавказцами, прибалтами", неоднократно наблюдал празднования Дня Победы. Уже в качестве руководителя фракции "Левых" в бундестаге, Бартш посетил Санкт-Петербург и Волгоград."Я встречался с бывшими блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Конечно, все это формирует мой образ России, бывших советских республик и Советского Союза, как и такие фильмы, увиденные в юные годы, как "Летят журавли" грузина Михаила Калатозова или "Мне было девятнадцать" немецкого режиссера и солдата Красной Армии Конрада Вольфа. Для меня непростительно, что ни бундестаг Германии, ни федеральное правительство не смогли принять решение об официальном мероприятии памяти 80-й годовщины нападения Германии. Соответствующие запросы моей фракции были отклонены по неубедительным причинам. Я считаю это проявлением высокомерия и забвением истории", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210619/merkel-1737678571.html
https://ria.ru/20210618/voyna-1737549072.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731502594_0:318:1080:1128_1920x0_80_0_0_841912d6389a637328e3312f271e9179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дитмар бартш, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), мид германии, германия, в мире
В Германии осудили решение не отмечать годовщину нападения на СССР
10:43 21.06.2021 (обновлено: 11:14 21.06.2021)
 
© Фото : посольство РФ в ФРГПамятник Воину-освободителю в Берлине
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : посольство РФ в ФРГ

Депутат бундестага осудил решение не отмечать годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Решение Берлина не проводить памятных акций в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР постыдно, заявил в интервью РИА Новости глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка одноименной партии на выборах 26 сентября Дитмар Бартш.
"Немецко-русский музей в Берлине-Карлсхорсте, несомненно, выполняет похвальную работу. Он расположен в здании, где 8 мая 1945 года гитлеровские генералы подписали безоговорочную капитуляцию нацистского рейха. Этот музей финансируется федеральным правительством. Однако если этот факт становится предлогом для того, что богатая Федеративная Республика Германия не проводит памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины германского нападения, я могу назвать это только постыдным", - сказал глава фракции.
В германско-российском музее Берлин-Карлсхорст 18 июня была открыта выставка "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне". Она стала центральным официальным мероприятием в ФРГ, приуроченным к 80-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР, которая будет отмечаться 22 июня. В открытии выставки принял участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также послы стран, входивших в состав СССР, депутаты бундестага, представители правительства и МИД Германии.
Ранее стало известно о том, что ни германский бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов. Только фракция "Левые" в германском бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине. В нем примут участие в том числе депутаты Государственной думы.
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 12:05
Германия по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, заявила Меркель
"Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз - одно из величайших преступлений в истории. Агрессивная война на уничтожение приостановила действие всех ранее существовавших правил цивилизации. Это стоило народам Советского Союза 27 миллионов жизней. Почтить память жертвы - для меня само собой разумеющееся. Поражение нацистской диктатуры силами Красной Армии и остальных союзников было неоценимым вкладом в спасение цивилизации. Немецкий народ также был освобожден, хотя большинству в этой стране потребовалось много времени, чтобы это понять. Некоторые по сей день отказываются от этого понимания", - сказал Бартш.
Он рассказал, что несколько лет жил в Москве, будучи аспирантом, познакомился "с русскими, украинцами, кавказцами, прибалтами", неоднократно наблюдал празднования Дня Победы. Уже в качестве руководителя фракции "Левых" в бундестаге, Бартш посетил Санкт-Петербург и Волгоград.
"Я встречался с бывшими блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Конечно, все это формирует мой образ России, бывших советских республик и Советского Союза, как и такие фильмы, увиденные в юные годы, как "Летят журавли" грузина Михаила Калатозова или "Мне было девятнадцать" немецкого режиссера и солдата Красной Армии Конрада Вольфа. Для меня непростительно, что ни бундестаг Германии, ни федеральное правительство не смогли принять решение об официальном мероприятии памяти 80-й годовщины нападения Германии. Соответствующие запросы моей фракции были отклонены по неубедительным причинам. Я считаю это проявлением высокомерия и забвением истории", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 12:47
Президент Германии напомнил о жертвах народов бывшего СССР в войне
 
РоссияДитмар БартшВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МИД ГерманииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58В Красноярске мужчина "прихлопнул" суслика тапком на глазах отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
16:10В Потсдаме задержали россиянина за хулиганство в электричке
16:09В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
Лента новостейМолния