https://ria.ru/20210621/bartsh-1737574137.html

Дитмар Барч: России и ФРГ срочно нужен новый старт в отношениях

Дитмар Барч: России и ФРГ срочно нужен новый старт в отношениях - РИА Новости, 21.06.2021

Дитмар Барч: России и ФРГ срочно нужен новый старт в отношениях

Годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз будет отмечаться 22 июня в 80-й раз. Ни германский бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:00

2021-06-21T11:00

2021-06-21T11:01

россия

дитмар бартш

великая отечественная война (1941-1945)

нато

ангела меркель

германия

интервью

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Годовщина нападения фашистской Германии на Советский Союз будет отмечаться 22 июня в 80-й раз. Ни германский бундестаг, ни правительство ФРГ не планируют проведения каких-либо официальных мероприятий по этому поводу. Только фракция "Левые" в германском бундестаге заявила об организации в понедельник памятного вечера в парламентском комплексе в Берлине накануне годовщины, около 150 гостей примут в нем участие, в том числе депутаты Государственной думы РФ. Почему "Левые" считают важным отметить годовщину начала Великой Отечественной войны, как изменилась в Германии культура памяти о войне, почему между Россией и ФРГ нужно заключить новый Договор о дружбе, и с какими амбициями партия выходит на финишную прямую навстречу выборам в бундестаг ФРГ 26 сентября, РИА Новости рассказал глава фракции "Левые" в бундестаге ФРГ Дитмар Барч.– "Левые" организуют единственное мероприятие в бундестаге в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Почему это важно для вас и вашей фракции?– Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз – одно из величайших преступлений в истории. Агрессивная война на уничтожение приостановила действие всех ранее существовавших правил цивилизации. Это стоило народам Советского Союза 27 миллионов жизней. Почтить память жертв – для меня само собой разумеющееся. Поражение нацистской диктатуры силами Красной Армии и остальных союзников было неоценимым вкладом в спасение цивилизации. Немецкий народ также был освобожден, хотя большинству в этой стране потребовалось много времени, чтобы это понять. Некоторые по сей день отказываются от этого понимания.Будучи аспирантом, я несколько лет жил в Москве. За это время я познакомился с русскими, украинцами, кавказцами, прибалтами... Едва ли есть семья, которая не понесла потерь во Второй мировой войне. Неоднократно и очень волнующе я смог пережить празднование Дня Победы. Как глава фракции "Левых" в бундестаге Германии я посетил, в том числе, Санкт-Петербург и Волгоград. Я встречался с бывшими блокадниками и ветеранами Великой Отечественной войны. Конечно, все это формирует мой образ России, бывших советских республик и Советского Союза, как и такие фильмы, увиденные в юные годы, как "Летят журавли" грузина Михаила Калатозова или "Мне было девятнадцать" немецкого режиссера и солдата Красной Армии Конрада Вольфа.Для меня непростительно, что ни бундестаг Германии, ни федеральное правительство не смогли принять решение об официальном мероприятии памяти 80-й годовщины нападения Германии. Соответствующие запросы моей фракции были отклонены по неубедительным причинам. Я считаю это проявлением высокомерия и забвением истории.Президент бундестага Германии (Вольфганг Шойбле, член партии ХДС, куда входит и канцлер Ангела Меркель – ред.) проинформировал нас, что он хотел бы придерживаться предыдущей парламентской практики о нераздельной памяти обо всей истории Второй мировой войны. Конечно, почти ни один народ на земле не избежал преступлений гитлеровского фашизма. Германия в историческом долгу перед многими народами. Кровавый след тянулся в Чехословакию и Польшу, в Грецию, Югославию, Голландию, Францию, Бельгию, Норвегию... Вряд ли найдется страна в Европе, которая не была бы временно оккупирована немецкими войсками с октября 1938 года по май 1945 года, или, по крайней мере, не испытала бы влияние нацистского режима. Вторая мировая война затронула более 60 стран мира. Гитлер стремился к мировому господству. Все это правда, но, на мой взгляд, это не аргумент против того, чтобы уделить особое внимание тем, кто принял на себя всю тяжесть войны, принес самые большие жертвы и нанес Гитлеру решающие удары. Еще – в войне против Советского Союза речь шла о порабощении всего населения, истреблении, даже уничтожении.Я также хотел бы отметить, что 27 января в Германии отмечается общенациональный, юридически закрепленный день памяти жертв национал-социализма. Всех жертв. Инициатива для этого некогда исходила от моей партии. ООН объявила 27 января днем памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная Армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.Немецко-русский музей в Берлине-Карлсхорсте, несомненно, выполняет похвальную работу. Он расположен в здании, где 8 мая 1945 года гитлеровские генералы подписали безоговорочную капитуляцию нацистского рейха. Этот музей финансируется федеральным правительством. Однако если этот факт становится предлогом для того, что богатая Федеративная Республика Германия не проводит памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины германского нападения, я могу назвать это только постыдным.Да, отношения между Германией и Россией сильно нарушены. Обе стороны внесли в это вклад. Отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве. Но здесь речь идет о событии величайшей немецкой вины. Я выступаю за решительный отказ от всех попыток оправдания или отрицания исключительной ответственности нацистской Германии за начало Второй мировой войны. И еще: без политики Советского Союза восстановление государственного единства Германии (было – ред.) немыслимо. Следует ли забыть и об этом?– Как вы оцениваете культуру памяти в Германии о Второй мировой войне и Великой Отечественной войне сегодня? Можете ли вы представить себе, что в Германии сносят советские военные мемориалы и памятники в духе "переосмысления истории", как это происходит в некоторых других странах ЕС? Насколько вы удовлетворены уровнем знаний молодых немцев о войне?– Только недавно, 8 мая, который мы отмечаем как День освобождения, меня очень тронуло то, сколько граждан, особенно в Восточной Германии, пришли к советским мемориалам или памятникам и возложили цветы. Федеральное правительство, мягко говоря, скорее воздерживается от этого. Более того: есть попытки переписать историю. Нередко игнорируется то, что СССР принял на себя основную тяжесть войны, и скорее создается впечатление, что разгром фашизма произошел без существенного советского участия. Это было особенно очевидно, когда Запад праздновал 75-ю годовщину "Дня Д" (даты высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года – ред.).В германо-советском Договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, ратифицированном в 1991 году, ФРГ обязалась сохранять и заботиться о советских памятниках и военных захоронениях в Германии. Насколько я вижу, этого придерживаются. Также нужно знать, что в Германии есть около 3400 населенных пунктов, где были похоронены советские жертвы Второй мировой войны. К ним относятся как большие военные кладбища, так и общинные кладбища с индивидуальными военными захоронениями. Мне не известно об официальных попытках снести советские военные мемориалы и памятники. Однако, к сожалению, всегда можно прочесть о том, что такие места оскверняются.Это подводит меня к феномену, который меня очень беспокоит: сильному сдвигу вправо в политике и обществе. Правая популистская партия "Альтернатива для Германии", в которую также входят фашисты, заседает в германском бундестаге и во всех земельных парламентах. В нашей стране все демократические партии должны оказывать еще большее сопротивление правым экстремистам. Также желательно, чтобы они не получали никакой поддержки из-за рубежа, тем более от государственных структур.Что касается вашего вопроса о молодом поколении, я должен сказать, что я не специалист в области образования и не могу дать обоснованного ответа. Однако в ходе встреч с молодыми людьми у меня сложилось впечатление, что знания о войне и фашизме часто поверхностны. На выборах также много молодых избирателей отдают голос партиям крайне правого спектра. Я был шокирован, когда, например, в одном исследовании я прочитал, что менее половины детей в возрасте от 14 до 16 лет знают, что такое (нацистский лагерь смерти – ред.) Аушвиц-Биркенау. Но я ни в коем случае не считаю это обязанностью исключительно школы. Было бы хорошо, например, если бы мы продвигали партнерство между городами, школьный и молодежный обмены.– Фракция "Левые" выступает за политику разрядки в отношении России и новую эру разоружения в Европе. В мае вы выступили с предложением в этой связи и призвали федеральное правительство подписать Германо-российский договор. Считаете ли вы, что Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве 1991 года исчерпал себя? Можно ли сегодня оздоровить германо-российские отношения при помощи нового договора?– В конце прошлого века и в начале нового века в германо-российских отношениях был период надежд. Одним из проявлений этого был упомянутый вами договор о добрососедстве 1991 года. Были межправительственные консультации и расширение политического и экономического, научного и культурного сотрудничества. Высокие представители России, Франции и Германии встречались в так называемом формате "тройки". Доверие росло. С тех пор мы переживаем ледниковый период, многие контакты заморожены, и положение (германо-российского межобщественного форума – ред.) "Петербургского диалога" шатко.Предложение моей фракции направлено на возрождение договора 1991 года. Мы считаем, что новый старт срочно необходим. Мы хотим хороших отношений с Россией и со всеми бывшими советскими республиками. Они должны служить миру, защите окружающей среды и благополучию людей. Граждане должны жить в условиях социальной защиты и иметь возможность свободно дышать.По случаю 80-летия годовщины нападения Германии на Советский Союз "Левые" призывают к новой политике разрядки по отношению к России. Мы не можем допустить, чтобы в Европе опустился еще один "железный занавес". Мы не должны без возражений принимать то, что государства НАТО проводят свои крупнейшие военные учения после окончания холодной войны именно в этом году и именно в Восточной Европе, и в этом участвует германский бундесвер. Для безопасности в Европе солдаты НАТО на границе с Россией так же бесполезны, как и российские вооруженные силы на границе с Украиной.На повестке стоит отказ от военной конфронтации, эскалации и гонки вооружений, но не недоверие, поучения или угрожающие жесты. Меня ошеломило, когда министр обороны Германии (Аннегрет – ред.) Крамп-Карренбауэр заявила, что переговоры с Россией следует вести с "позиции силы", и добавила, что это "тоже всегда было хорошей традицией германской внешней политики, и так оно должно оставаться и в будущем". В какой традиции видит себя эта женщина?!– Ваша фракция и ваша партия традиционно и решительно требуют выполнения соглашений о всеобъемлющем разоружении и контроле над вооружениями в Европе, а также вывода германского бундесвера из всех военных миссий за рубежом. Но партнеры по НАТО, похоже, не в восторге от этого. Даже крупные немецкие партии едва ли с пониманием относятся к этому. Насколько важен этот программный пункт для "Левых", может ли он быть вынесен на обсуждение на следующих переговорах о создании коалиционного правительства в Германии после выборов 26 сентября?– Избирательные кампании – не время для спекуляций о компромиссах. Совершенно независимо от результата выборов в бундестаг ФРГ и последующего формирования правительства, я могу заверить, что "Левые" не согласятся ни на военные операции бундесвера за рубежом, ни на поставку вооружений в регионы конфликта или воюющим сторонам. Мы будем придерживаться убеждения, что ни торговые войны, ни войны с терроризмом невозможно выиграть. Мы также будем выступать против дальнейшего ужесточения закона о предоставлении убежища, как и против любых усилий по дальнейшему усилению "европейской крепости" и, таким образом, превращению Средиземного моря в братскую могилу. В нашей фракции в бундестаге ФРГ не было колебаний по вопросам мира и разоружения. Так это и останется.Вы указываете, что соперничающие с нами партии в Германии обвиняют "Левых" во внешнеполитической некомпетентности и требуют перемен. Со всей сдержанностью могу отметить, что многие наши прогнозы сбылись. Мы критиковали войну в Афганистане с первого дня как безнадежную и убыточную затею. Мы предсказывали, что политика смены режима в Ливии или Ираке приведет к хаосу. Мы настоятельно предостерегали от поддержки оружием враждующих сторон. Стоит ли нам отклоняться от этих позиций? Нет!– Как лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах в сентябре, вы заявили о том, что стратегической целью вашей фракции и партии является создание системы коллективной безопасности в Европе при участии России. Насколько мы далеки сейчас от такой системы? Как можно обеспечить коллективную безопасность в натовской Европе вместе с Россией?– Мы должны наконец отказаться от логики холодной войны, согласно которой за собственную безопасность нужно бороться и защищать ее от других. Военные угрозы неприемлемы, независимо от того, с какой стороны они исходят. Мы должны думать и действовать в соответствии с тем, что безопасность может быть достигнута только сообща. Речь идет не о безопасности отдельных государств, а о безопасности всех. НАТО выбирает, каким странам разрешить допуск, а каким нет. Для нас речь идет не об альянсах, в которых государства объединяются против других, а о системе коллективной безопасности, к которой могут присоединиться все страны, которые этого пожелают. Мы не хотим натовской Европы, мы хотим общий европейский дом, принимая идею начала 1990-х годов. В этом суть упомянутой вами инициативы моей фракции.Наше предложение заменить НАТО коллективной системой мира и безопасности в Европе, включая Россию, не будет реализовано в одночасье. Что касается ФРГ, я могу представить отдельные шаги в этом направлении. Например, выход из военных и командных структур НАТО, аналогичный частичному выходу, который Франция практиковала в 1966 году. Возможным и желательным был бы вывод всех иностранных войск, все еще находящихся в Германии, особенно американского ядерного оружия, хранящегося здесь. Принимая во внимание, что хорошие германо-российские отношения являются важным строительным блоком для мира в Европе и во всем мире, необходимо начать институциональный политический диалог между двумя странами. И, в качестве последнего примера, Федеративная Республика Германия могла бы без риска постепенно сокращать свой бюджет на вооружение, по возможности, вместе со многими другими странами.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210618/voyna-1737545750.html

https://ria.ru/20210507/istoriya-1730734700.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/antisemitizm-1733649747.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/merkel-1602676146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дитмар бартш, великая отечественная война (1941-1945), нато, ангела меркель, германия, интервью