https://ria.ru/20210618/paltrow-1737597366.html

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием - РИА Новости, 18.06.2021

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему 17-летняя дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием, сообщает E! News. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:42

2021-06-18T17:42

2021-06-18T17:42

анна хилькевич

уэс андерсон

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гвинет пэлтроу

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Гвинет Пэлтроу объяснила, почему 17-летняя дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием, сообщает E! News.Актриса призналась, что ее дети пропускают ленты, где она снималась. Хотя она подозревает, что 15-летний сын Мозес мог видеть ее в блокбастерах Marvel, в которых она сыграла Вирджинию "Пеппер" Поттс."Эппл думает, что это странно, если я на экране", — поясняет Пэлтроу. В этом отношении наследники актрисы похожи на свою знаменитую мать — Гвинет тоже не любит смотреть на себя в фильмах. Однако артистка призналась, что из всей своей фильмографии она все-таки может выделить один проект — это комедийная драма Уэса Андерсона "Семейка Тененбаум". На съемки ленты приезжал отец актрисы — Брюс Пэлтроу — и сделал воспоминания о фильме приятными. Брюс Пэлтроу умер 3 октября 2002.В октябре 2002 года Гвинет познакомилась с участником Coldplay Крисом Мартином. В декабре 2003 они поженились. В 2004 у пары родилась дочь Эппл, а в 2006 — сын Мозес. В июле 2016 музыкант и актриса развелись. На днях певец Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает своих детей, а актриса Анна Хилькевич поделилась, как ей дается материнство.

https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html

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анна хилькевич, уэс андерсон, дмитрий маликов, знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу, дети