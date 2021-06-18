Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210618/paltrow-1737597366.html
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием - РИА Новости, 18.06.2021
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием
Гвинет Пэлтроу объяснила, почему 17-летняя дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием, сообщает E! News. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:42
2021-06-18T17:42
анна хилькевич
уэс андерсон
дмитрий маликов
шоубиз
знаменитости
звезды
гвинет пэлтроу
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149261/42/1492614215_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_75123a11a52ccfb27a110ff9e5a84456.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Гвинет Пэлтроу объяснила, почему 17-летняя дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием, сообщает E! News.Актриса призналась, что ее дети пропускают ленты, где она снималась. Хотя она подозревает, что 15-летний сын Мозес мог видеть ее в блокбастерах Marvel, в которых она сыграла Вирджинию "Пеппер" Поттс."Эппл думает, что это странно, если я на экране", — поясняет Пэлтроу. В этом отношении наследники актрисы похожи на свою знаменитую мать — Гвинет тоже не любит смотреть на себя в фильмах. Однако артистка призналась, что из всей своей фильмографии она все-таки может выделить один проект — это комедийная драма Уэса Андерсона "Семейка Тененбаум". На съемки ленты приезжал отец актрисы — Брюс Пэлтроу — и сделал воспоминания о фильме приятными. Брюс Пэлтроу умер 3 октября 2002.В октябре 2002 года Гвинет познакомилась с участником Coldplay Крисом Мартином. В декабре 2003 они поженились. В 2004 у пары родилась дочь Эппл, а в 2006 — сын Мозес. В июле 2016 музыкант и актриса развелись. На днях певец Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает своих детей, а актриса Анна Хилькевич поделилась, как ей дается материнство.
https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149261/42/1492614215_0:0:3046:2285_1920x0_80_0_0_5561584c60764012f31320485d37c7b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна хилькевич, уэс андерсон, дмитрий маликов, знаменитости, звезды, гвинет пэлтроу, дети

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему дочь не смотрит фильмы с ее участием

17:42 18.06.2021
 
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonАмериканская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Гвинет Пэлтроу объяснила, почему 17-летняя дочь Эппл не смотрит фильмы с ее участием, сообщает E! News.
Актриса призналась, что ее дети пропускают ленты, где она снималась. Хотя она подозревает, что 15-летний сын Мозес мог видеть ее в блокбастерах Marvel, в которых она сыграла Вирджинию "Пеппер" Поттс.
"Эппл думает, что это странно, если я на экране", — поясняет Пэлтроу.
В этом отношении наследники актрисы похожи на свою знаменитую мать — Гвинет тоже не любит смотреть на себя в фильмах. Однако артистка призналась, что из всей своей фильмографии она все-таки может выделить один проект — это комедийная драма Уэса Андерсона "Семейка Тененбаум". На съемки ленты приезжал отец актрисы — Брюс Пэлтроу — и сделал воспоминания о фильме приятными.

"Это вроде как единственная сцена, в которой я снималась и которую я еще способна посмотреть", — говорит артистка.

Брюс Пэлтроу умер 3 октября 2002.
В октябре 2002 года Гвинет познакомилась с участником Coldplay Крисом Мартином. В декабре 2003 они поженились. В 2004 у пары родилась дочь Эппл, а в 2006 — сын Мозес. В июле 2016 музыкант и актриса развелись.
На днях певец Дмитрий Маликов рассказал, как воспитывает своих детей, а актриса Анна Хилькевич поделилась, как ей дается материнство.
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 14:08Шоубиз
Альбина Джанабаева опубликовала фото с новорожденной дочерью
 
ШоубизАнна ХилькевичУэс АндерсонДмитрий МаликовЗнаменитостизвездыГвинет ПэлтроуДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
Лента новостейМолния