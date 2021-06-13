https://ria.ru/20210613/khilkevich-1736675659.html

"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство

"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство - РИА Новости, 13.06.2021

"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство

Анна Хилькевич рассказала в личном Instagram-аккаунте, как ей дается материнство. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:40

2021-06-13T20:40

2021-06-13T20:40

шоубиз

анна хилькевич

регина тодоренко

знаменитости

дети

семья

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Анна Хилькевич рассказала в личном Instagram-аккаунте, как ей дается материнство.Актриса призналась, что сейчас проходит через кризис трех лет своей дочери. Она не может похвастаться перед подписчиками, что легко с ним справляется. По словам Хилькевич, каждый день дочь закатывает истерики. Поводом для них может стать что угодно. Актриса также переживает, что малышка перестала спать днем, так как ее отучают от соски. Хилькевич поддержали друзья. в 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В 2015 у пары родилась дочь Арианна, а в 2018 — Мария. В марте 2021 года актриса поделилась видео из больницы и сообщила пользователям, что перенесла операцию.

https://ria.ru/20210609/arzamasova-1736300247.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна хилькевич, регина тодоренко, знаменитости, дети, семья