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"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство
"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство - РИА Новости, 13.06.2021
"Иногда срываюсь": Анна Хилькевич рассказала, как ей дается материнство
Анна Хилькевич рассказала в личном Instagram-аккаунте, как ей дается материнство. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T20:40
2021-06-13T20:40
2021-06-13T20:40
шоубиз
анна хилькевич
регина тодоренко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Анна Хилькевич рассказала в личном Instagram-аккаунте, как ей дается материнство.Актриса призналась, что сейчас проходит через кризис трех лет своей дочери. Она не может похвастаться перед подписчиками, что легко с ним справляется. По словам Хилькевич, каждый день дочь закатывает истерики. Поводом для них может стать что угодно. Актриса также переживает, что малышка перестала спать днем, так как ее отучают от соски. Хилькевич поддержали друзья. в 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В 2015 у пары родилась дочь Арианна, а в 2018 — Мария. В марте 2021 года актриса поделилась видео из больницы и сообщила пользователям, что перенесла операцию.
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анна хилькевич, регина тодоренко, знаменитости, дети, семья
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Анна Хилькевич рассказала в личном Instagram-аккаунте, как ей дается материнство.
Актриса призналась, что сейчас проходит через кризис трех лет своей дочери. Она не может похвастаться перед подписчиками, что легко с ним справляется.
"Много дышу, терплю, жду и стараюсь не поддаваться на провокации, иногда срываюсь", — делится артистка.
По словам Хилькевич, каждый день дочь закатывает истерики. Поводом для них может стать что угодно. Актриса также переживает, что малышка перестала спать днем, так как ее отучают от соски.
Хилькевич поддержали друзья.
"О, да! Майклу вроде только два с половиной, но все это мы сейчас проходим. Обожаю: "Нет, я же не хотел, чтоб ты мне нарезала сырники, я хотел целые", — отреагировала на пост Регина Тодоренко.
"Держись дорогая! Очень тебя понимаю, мы его прошли, но было нелегко нам, а с другой стороны сейчас вспоминаем с улыбкой", — комментирует Юлия Ковальчук.
в 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В 2015 у пары родилась дочь Арианна, а в 2018 — Мария. В марте 2021 года актриса поделилась видео из больницы и сообщила
пользователям, что перенесла операцию.